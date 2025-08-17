You are Here
ইন্টারনেটের হৃদয়

আমি সবেমাত্র তারটি শেষ করেছি এবং আমি এটি পছন্দ করেছি তবে আমার কখনই সেই অভিজ্ঞতা ছিল না এবং আমি কীভাবে বর্ণনা করব তাও নিশ্চিত নই। এটি অবশ্যই একটি দুর্দান্ত অনুষ্ঠান তবে সম্ভবত আমার শীর্ষ 5 টি ভাঙবে না।

এটি এত সংবেদনশীল, কৌতুকপূর্ণ এবং বাস্তবসম্মত এমনভাবে যা অন্য কিছু দেখেনি। প্রচুর শো বিশাল নাটকীয় ফ্যাশনে প্রতিটি মূল ইভেন্ট পর্যন্ত তৈরি করে। তারটি সর্বদা এটি করে না – এটি বাস্তববাদী। আমি বিশেষত ওমরের মৃত্যুর কথা ভাবছি। প্রথমে আমি মন খারাপ করেছিলাম, তবে প্রতিচ্ছবিতে এটি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে (এতে আরও না গিয়ে)।

চরিত্রগুলি এই শোতে গভীর। এর মধ্যে কয়েকটি কেবল সোজা জ্যাকাসেস তবে ওমর (এখন পর্যন্ত আমার প্রিয়), বুবস, স্ট্রিংগার, ডি, অ্যাভন, ফ্রেইমন, ড্যানিয়েলস, কার্সেটি (যাকে আমি আসলেই উপভোগ করেছি যদিও আমি কিছু জানি না) এবং আরও অনেকগুলি ঠিক এত জটিল ছিল। তারা আপনাকে এই “খারাপ ছেলেদের” এর সাথে সত্যই একটি সংবেদনশীল সংযোগ অনুভব করেছে এবং তাদেরকে বাস্তব, তীব্র অনুভূতি সহ প্রকৃত মানুষ হিসাবে দেখেছে (যা সত্য তবে এটি সত্য তবে এটি মিস করা হয়) এবং “ভাল ছেলেরা” সর্বদা ভাল ছেলেরা নয় এবং আপনি দেখেন বেশিরভাগ লোকেরা এতে জড়িত দুর্নীতি।

সিজন 3 (দ্য লাস্ট টু এপিসোড) এর সমাপ্তি টেলিভিশন আইভের একটি মরসুমের অন্যতম সেরা সমাপ্তি। মানে দুঃখ ছিল। আমি কেবল অ্যাভন এবং স্ট্রিংগার বাল্টিমোরের সাথে তাকিয়ে সেই কথোপকথনের কথা ভাবছি

মরসুম 4 অনেক কারণে হৃদয় বিদারক ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে বাচ্চাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা এবং কীভাবে এটি ঠিক করা “এত সহজ” নয় তা সিস্টেমিক সমস্যাগুলি দেখানোর ক্ষেত্রে এটি এমন দুর্দান্ত কাজ করেছে।

আমি জানি অনেক লোক মনে করে যে মরসুম 5 অত্যন্ত দুর্বল, তবে আমি মনে করি শেষটি উজ্জ্বল। আমি মনে করি মিডিয়া বিষয়গুলি বিশেষত এমন সময়ে দেখতে দেখতে দুর্দান্ত ছিল যেখানে মিডিয়া এত শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী এবং এই সমস্ত “সম্মানিত” পুরুষরা কীভাবে তাদের সঠিক বলে মনে করেন তা করার জন্য মূল্যবোধগুলি কীভাবে ফেলে দেয় (লেস্টার কেসটি সমাধান করার জন্য তিনি যা করেছিলেন তা করছেন) বা বুঝতে পেরেছেন যে তাদেরকে বিশেষভাবে সরিয়ে নিতে হবে (কার্সেটি বিশেষভাবে)। এটি দেখায় যে তারে হাইলাইট করা সমস্যাগুলি দুর্ভাগ্যক্রমে কেবল ভালোর জন্য সমাধান করা যায় না এবং সেই জীবনটি কেবল অনেক লোকের জন্য এগিয়ে যায়। এটি এতগুলি টিভি শোয়ের মতো এই সম্পূর্ণ চূড়ান্ত সমাপ্তি নেই কারণ জীবন বা অপরাধের বাস্তবতা যেভাবে কাজ করে তা কেবল নয়। ডিউকের সাথে শেষ হওয়া সত্যিই দু: খিত ছিল তবে দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক লোকের পক্ষে সত্য।

এটি এমন কোনও শো নয় যা আমি নিজেকে একবারে 6 টি পর্ব দেখতে চাইছিলাম। এটি একটি ধীর পোড়া। তবে এটি ঘড়ির পক্ষে মূল্যবান।

এবং এখানে আমার মরসুমের র‌্যাঙ্কিং রয়েছে: 4 3 2 (বিতর্কিত আমি জানি, তবে আমি এটি পছন্দ করেছি) 5 1 (কোনওভাবেই খারাপ নয় The শুরুটি প্রবেশ করা কিছুটা কঠিন ছিল, কিছু দুর্দান্ত মুহূর্ত এবং চরিত্র ছিল)

