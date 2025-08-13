ব্যবহারকারী রেডডিট ডাকনাম দিয়ে, এক্সকিলরোয় আলফোনসের পেশার অসুবিধাগুলি সম্পর্কে কথা বলেছেন। পুরুষের মতে, তিনি গত 20 বছর ধরে অর্থ এবং উপহারের বিনিময়ে ধনী মহিলাদের সাথে যৌন মিলন করেছিলেন।
“এটি সমস্তই 2003 সালে শুরু হয়েছিল, যখন আমি 19 বছর বয়সে ছিলাম এবং আমি গল্ফ ক্লাবে একটি গল্ফ করভ পার্কিং লট দ্বারা কাজ করেছি। আমি ক্লাবের একজন মহিলা-এর সাথে দেখা করেছি-একটি ঝলমলে 40 বছর বয়সী স্বর্ণকেশী, যার স্বামী প্রায় কাছাকাছি ছিল না। আমরা আরও বেশি ব্যক্তিগতভাবে ছিলাম, তবে আমার কাছে এটি ছিল এক হাজার, তবে এটি আমার চেয়ে বেশি সময় ছিল, তবে এটি আমার কাছে ছিল, তবে এটি আমার কাছে এক হাজার ছিল। কমপক্ষে আমি দেখেছি, “20 বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলফোন লিখেছেন।
বিষয়টিতে উপকরণ:
পরের দুই বছরে, তিনি প্রায়শই তাঁর সাথে বাইরে যান, ধন্যবাদ যে লোকটি প্রচুর নতুন পরিচিতদের পেয়েছিল। এই মহিলার অনেকের সাথেই তিনি পরে গোপনে তাদের স্বামীদের কাছ থেকে দেখা করেছিলেন এবং যৌনতা করেছিলেন। তাঁর মতে, গত দুই দশক ধরে, অনেক উপপত্নী তাঁর বিছানা পরিদর্শন করেছেন, যার স্বামীদের অবস্থা আট এবং নয়-অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা গণনা করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে একদিন তাকে চার দিনের এসকর্টের জন্য 170 হাজার ডলারে বেতন দেওয়া হয়েছিল।
“এগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থনৈতিক বাস্তবতায় বসবাসকারী লোকেরা। বিনা দ্বিধায় তারা একই পরিমাণে ওয়াইন বা ঘড়ির বোতলটিতে ব্যয় করবে। তাদের জন্য এটি প্রয়োজনীয়তা বা অতিরিক্ত বিষয় নয় The সত্যটি তারা এই মুহুর্তে যা চায় এবং এটি পাওয়ার দক্ষতায়। এবং আমি তারা যা চাই তার একটি অংশ ছিল,” তিনি এক্সকিলরয়ের মতামতটি ভাগ করে নিয়েছিলেন। “
তিনি আরও যোগ করেছেন যে এই পেশায় প্রায় সমস্ত কিছুই উপস্থিতি, শারীরিক এবং জাতিগত অধিভুক্তির উপর নির্ভর করে। তাঁর মতে, অনেক ধনী মহিলা আফ্রিকান আমেরিকানদের পছন্দ করেন, যার কাছে লেখক অন্তর্ভুক্ত। তিনি এই স্বাদগুলি “খুব নির্দিষ্ট” বলেছেন, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে অন্তর্নিহিত।
“বিলাসিতা এবং প্রভাব বাইরে থেকে আদর্শ বলে মনে হয়, তবে এই ধনী ব্যক্তিদের বেশিরভাগের জীবন আসলে খালি।
এর আগে, আরেক রেডডিট ব্যবহারকারী জানিয়েছিলেন যে কীভাবে তিনি একজন বয়সের আমেরিকানদের সাথে সম্পর্কের অনৈচ্ছিক জিম্মি হয়েছিলেন। তাদের পরিচিতি 12 বছর আগে ঘটেছিল, যখন রাশিয়ার কোনও বাসিন্দা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জয় করতে গিয়েছিল এবং একটি ব্যয়বহুল হোটেলে চাকরি পেয়েছিল।