ইন্টারনেট: ইন্টারনেট এবং মিডিয়া: লেন্টা.আরইউ

ব্যবহারকারী রেডডিট 4gree4ble-bre4dt1ee ডাকনাম সহ, তিনি কীভাবে তাকে অসম্মানিত করেছেন, জিমের মেয়েটিকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছেন সে সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন। একটি 22 বছর বয়সী লোক নির্দিষ্ট করেছে যে তারা এবং একজন অপরিচিত ব্যক্তি একই সাথে প্রশিক্ষণে যায়।

তিনি বারটি উত্থাপন করে দেখে লেখক একই অনুশীলন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবে তিনি যেভাবে অভ্যস্ত ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি ওজন সহ। সুবিধাটি প্রায় 30 কিলোগ্রামে পৌঁছেছিল, তবে লোকটি মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে বারটি বাড়ানোর চেষ্টা করার সাহস করেছিল।

“আমি বারটি টানলাম, তাত্ক্ষণিকভাবে কিছু টানলাম, আমার ভারসাম্য হারিয়েছি এবং আপনি কল্পনা করতে পারেন এমন সবচেয়ে আদিম কান্নাটি প্রকাশ করেছি। এটি শীর্ষে রাখতে, আমি খুব জোরে জোরে জোরে জোরে ফেলেছিলাম এবং বারটি এত দৃ strongly ়ভাবে ফেলে দিয়েছি যে কোনও জিম কর্মচারী আমার কাছে সমস্ত কিছু আছে কিনা তা যাচাই করতে আমার কাছে ছুটে এসেছিলেন,” লেখক স্বীকার করেছেন।

তাঁর মতে, মেয়েটি, যার উপরে তিনি মুগ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তিনি হাসেননি, পরিবর্তে কেবল মাথা নাড়ছিলেন।

এর আগে, আরেক রেডডিট ব্যবহারকারী একটি বিশ্রী পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলেছিলেন যেখানে তিনি মেয়েটির সাথে প্রথম তারিখের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে শেষ করেছিলেন। তাঁর মতে, একটি তীব্র পেটে ব্যথা এবং অন্ত্রের গ্যাসগুলি শুরু সম্পর্ককে ধ্বংস করে দেয়।

