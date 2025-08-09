ইন্টারনেট স্টারের স্বামী 3 বছর বয়সী পুত্রকে পুলে ডুবিয়ে দিয়েছিল ‘বাস্কেটবল খেলাটি দেখার জন্য নয় মিনিটের জন্য তাকে চোখ বন্ধ করার পরে তিনি 25 ডলার বাজি ধরেছিলেন’

একজন জনপ্রিয় প্রভাবকের স্বামী যার ছেলে পারিবারিক পুলে ডুবে গেছে, তিনি বাস্কেটবল খেলা দেখার ভিতরে থাকাকালীন প্রায় দশ মিনিটের জন্য শিশুটিকে বাইরে রেখে গিয়েছিলেন।
এমিলি এবং ব্র্যাডি কিসারের তিন বছরের ছেলে ট্রিগের মৃত্যুর আশেপাশে একটি পুলিশ রিপোর্টে উদ্বেগজনক নতুন বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, যিনি মে মাসে তাদের অ্যারিজোনার বাড়িতে পুলে পড়েছিলেন।
ব্র্যাডি (২৮) ট্রিগ এবং দম্পতির নবজাতক পুত্র থিওডোর উভয়েরই দেখাশোনা করছিলেন, যখন তাঁর স্ত্রী বন্ধুদের সাথে বাইরে ছিলেন।
চ্যান্ডলার পুলিশ বিভাগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্র্যাডি অফিসারদের বলেছিলেন যে তিনি তিন থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য এই যুবকের দৃষ্টি হারিয়েছেন।
পুলিশ জানিয়েছে যে ভিডিও প্রমাণে দেখা গেছে যে ছেলেটিকে নয় মিনিটেরও বেশি সময় ধরে এবং সেই মিনিটের প্রায় 7 টির জন্য পানিতে অবরুদ্ধ রেখে দেওয়া হয়েছিল।
এটি প্রতিবেদনে পুলিশ কর্তৃক হাইলাইট করা অসংখ্য তাত্পর্যগুলির মধ্যে একটি ছিল।
ব্র্যাডি মূলত জানিয়েছিলেন যে তিনি ইয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে চেয়ারে বসে ছিলেন, তবে অফিসাররা উল্লেখ করেছিলেন যে চেয়ারগুলি সুরক্ষা ক্যামেরাগুলিতে দৃশ্যমান ছিল এবং তিনি কখনও একটিতে বসেননি।
এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে, ব্র্যাডি অফিসারদের বলেছিলেন, ‘আমি সোফায় বসে ছিলাম,’ একটি কাচের দরজা দিয়ে টিভির মুখোমুখি বসে তার ডানদিকে উঠোনের দিকে তাকিয়ে থাকার বর্ণনা দেওয়ার আগে।
ব্র্যাডি স্বীকার করেছেন যে ডুবে যাওয়ার সময় তিনি একটি এনবিএ প্লে অফ খেলা দেখছিলেন এবং যে তিনি ফলাফলের উপর 25 ডলার বাজি রেখেছিলেন।
প্রভাবশালী এমিলি কিসার এবং তার স্বামী ব্র্যাডি কিসার তাদের ছেলের ট্রিগকে হারিয়েছিলেন যখন বাচ্চাটি মে মাসে তাদের বাড়ির উঠোনের পুলে পিছলে যায়
ট্রিগকে তাদের অ্যারিজোনার বাড়ির সুইমিং পুলের অভ্যন্তরে প্রতিক্রিয়াহীনভাবে পাওয়া গেছে, এখানে দেখা গেছে
‘ব্র্যাডির বক্তব্য ভিডিওতে যা দেখা যায় তার সাথে মেলে না; তিনি বাইরে যাওয়ার পরে একটি জিনিস (ট্রিগ) সঠিকভাবে বর্ণনা করেননি, ‘প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
‘এটি এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে ব্র্যাডি (ট্রিগ) কী করছে এবং তাকে দেখছে না সে সম্পর্কে অবগত ছিল না।
‘এই কারণগুলির সংমিশ্রণটি ডুবে যাওয়ার দিকে পরিচালিত করে এবং যে কোনও অবদানকারী পরিস্থিতিতে একটি প্রতিকার ফলাফলটি রোধ করতে পারে।’
ট্রিগের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় ব্র্যাডি পুলিশকে বলেছিলেন যে তিনি প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে ট্রিগ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন।
পরবর্তী সাক্ষাত্কারে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি কেবল ‘মুহুর্তের জন্য’ মুহুর্তের জন্য ছেলেটিকে তার চোখে ফেলবেন। ব্র্যাডি তারপরে ইভেন্টগুলির একটি পৃথক সংস্করণ দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দূরে সন্ধান করবেন।
এই তাত্পর্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ট্রিগ থেকে কতক্ষণ নজর রেখেছিলেন ঠিক তা অনুমান করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল।
ব্র্যাডি তার ছেলের মৃত্যুর বিষয়ে ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন না, যদিও পুলিশ একটি গুরুতর শিশু নির্যাতনের অভিযোগের পরামর্শ দিয়েছিল।
এমিলি মামলার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য সিল করে দেওয়া সরানোর পরে এই প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়টি আসে।
শুক্রবার, মেরিকোপা কাউন্টি সুপিরিয়র কোর্ট তার পক্ষে ছিল এবং রায় দিয়েছে যে প্রতিবেদনের দুটি পৃষ্ঠা জনসাধারণের কাছ থেকে রক্ষা করা হবে।
এই প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুগুলি কেবল ‘অসুস্থ কৌতূহলকে সন্তুষ্ট করবে’ এবং ‘খারাপ অভিনেতাদের দ্বারা শোষণের ঝুঁকি নেবে,’ ডেইলি মেল দ্বারা দেখা এই রায়টি পড়ুন।
প্রভাবশালী বিচারককে নিশ্চিত করেছিলেন যে প্লে-বাই-প্লে হরোয়িংকে মঞ্জুরি দেওয়া সোশ্যাল মিডিয়া স্লুথগুলিকে এআই বিনোদন তৈরি করতে প্ররোচিত করবে যা অনলাইনে ভাইরাল হবে।
অপ্রচলিত পুলিশ রিপোর্টে অফিসার বডিক্যাম ফুটেজের একটি মুহুর্ত-মুহুর্তের লিখিত চিত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল যা ট্রিগের মৃত্যুকে দখল করেছিল-যা আদালত বলেছিল যে এটি এতটা পুরোপুরি ছিল যে এটি ‘ভিডিওর জন্য নিজেই একটি সারোগেট হিসাবে কাজ করে।’
চিত্রযুক্ত কিসার একজন জনপ্রিয় অনলাইন প্রভাবশালী যিনি ভয়াবহ ট্র্যাজেডির আগে পারিবারিক জীবনের হৃদয়গ্রাহী বিবরণ ভাগ করেছেন
এর বিষয়বস্তুগুলি একটি ‘প্রাণবন্ত এবং দানাদার প্রকৃতির’, এটি এটিকে ‘আবেগগতভাবে বিরক্তিকর’ করে তোলে যা জনসাধারণের কাছ থেকে এটি রক্ষা করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, এই রায়টি বলেছে।
আদালত ঘোষণা করেছে, ‘তার এবং তার পরিবারের নির্দিষ্ট উপাদানগুলির ক্ষতি প্রতিবেদনের সেই বিশেষ অংশগুলিতে নগণ্য জনস্বার্থকে ছাড়িয়ে যায়,’ আদালত ঘোষণা করেছিল।
‘এই বিভাগগুলির সংকীর্ণ পুনর্নির্মাণ স্বচ্ছতা এবং মানব মর্যাদার মধ্যে একটি উপযুক্ত ভারসাম্যকে আঘাত করে’ ‘
ছোট্ট জয়টি উদযাপন করে কিসারের অ্যাটর্নি শ্যানন ক্লার্ক ডেইলি মেলকে বলেছেন: ‘আমরা (বিচারক) কে (বিচারক) সাবধানতার সাথে ঝুঁকির সাথে ভারসাম্যপূর্ণভাবে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এবং চ্যান্ডলার পুলিশ রিপোর্টে একটি সংকীর্ণ তবে অর্থপূর্ণ পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ, ট্রিগের জীবনের গ্রাফিক চূড়ান্ত মুহুর্তগুলি বিশদভাবে দুটি পৃষ্ঠাগুলি সরিয়ে দিয়েছি।
‘এই রেডাকশনগুলি দুর্ঘটনার কোনও বস্তুগত তথ্যকে পরিবর্তন করে না, তবে তারা এমন একটি ছোট ছেলের মর্যাদা রক্ষা করে যার স্মৃতি তিনি বিশ্বকে নিয়ে আসা ভালবাসা এবং আলোকে প্রতিফলিত করতে পারেন।
‘শুরু থেকেই, এটি ট্রিগ এবং ব্যক্তিগতভাবে শোক করার পরিবারের দক্ষতা রক্ষা করার বিষয়ে।
‘এই সিদ্ধান্তটি তাদের এবং জনসাধারণকে তিনি যে সুন্দর জীবন যাপন করেছিলেন তার জন্য তাঁকে স্মরণ করার অনুমতি দেয়, মর্মান্তিক উপায়টি শেষ হয়নি।’