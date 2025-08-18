লেখা
আন্তর্জাতিক অপরাধী পুলিশ সংস্থা (ইন্টারপোল) ১৫ ই আগস্ট ঝি দং ঝাংয়ের বিরুদ্ধে একটি লাল কার্ড চালু করেছে, চীনা নাগরিক সিনালোয়া কার্টেল এবং জালিসকো নুয়েভা জেনারেনিয়েন (সিজেএনজি) কার্টেল (সিজেএনজি) এর রাসায়নিক পূর্ববর্তীদের ট্র্যাফিকের মূল অপারেটর হিসাবে ইঙ্গিত করেছে। জাং ১১ জুলাই ন্যাশনাল গার্ডের নজরদারি ও একটি বৈদ্যুতিন ব্রেসলেট বহন করেও মেক্সিকো সিটির টলালপানের মেয়র শহরে তাঁর হাউস কারাগারের পালিয়ে যায়।
এই ব্যক্তিটি, গোপনীয় পরীক্ষাগারগুলিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ সরবরাহের চেইনে প্রথম স্তরের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে বিবেচিত, তিনি যুক্তরাষ্ট্রে তার প্রত্যর্পণের সংজ্ঞায়িত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন, এমন একটি দেশ যা ফেন্টানেল ট্র্যাফিকের দ্বারা এটি প্রয়োজন। এসএসপিসি, নৌবাহিনী, সেডেনা এবং অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের (এফজিআর) যৌথ অভিযানের মাধ্যমে ২০২৪ সালের অক্টোবরে লোমাস ডি সান্তা ফে, কুআজিমাল্পায় তাঁর গ্রেপ্তার অর্জন করা হয়েছিল।
প্রথম সংস্করণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ঝাং তার কারাবাসের সম্পত্তিতে নির্মিত একটি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে পালিয়ে যায়, যা তাকে একটি স্বচ্ছ বাড়ির দিকে পালাতে দেয়। এছাড়াও, এটি পাওয়া গেছে যে তিনি বৈদ্যুতিন ব্রেসলেটটি প্রত্যাহার এবং ধ্বংস করেছেন যা এর অবস্থানের গ্যারান্টি দেয়। সুরক্ষা ডিভাইসের হেরফের এবং ধ্বংসের কারণে এফজিআর ইতিমধ্যে ব্যক্তিদের প্রতিরোধের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত গ্রেপ্তারের পরোয়ানা চাইছে।
কেসটি হেফাজত এবং তদারকি প্রোটোকলগুলিতে গুরুতর ব্যর্থতা প্রকাশ করেছে। এফজিআর চীনা নাগরিকদের পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের কর্মক্ষমতা, পাশাপাশি ব্রেসলেট ইনস্টল করার জন্য দায়ী সংস্থায় প্রয়োজনীয় শংসাপত্র ছাড়াই পরিচালিত সংস্থাগুলিতে অনিয়মকে নির্দেশ করেছে। এমনকি পূর্ব কারাগারে অবস্থিত একটি নিয়ন্ত্রণ বিচারক নিজেকে নতুন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ফিরিয়ে আনতে অক্ষম ঘোষণা করেছিলেন, যা আইনী প্রক্রিয়া বাড়িয়েছে।
জাংয়ের পালানো ক্লাউডিয়া শেইনবাউমের নেতৃত্বে ফেডারেল সরকারের কাছে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক ও চিত্র অভ্যুত্থান তৈরি করেছিল, যেহেতু তিনি বিচার ব্যবস্থায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ক্ষেত্রে দুর্বলতা উপস্থাপন করেছিলেন। চাপ দেওয়া, বেশ কয়েকটি ফেডারেল এবং বিচারিক আধিকারিককে তাদের অবস্থান থেকে সরানো হয়েছে এবং সত্যের মধ্যে বাদ দেওয়া বা জটিলতার জন্য তদন্তের মুখোমুখি হয়েছে।
ঝি দং জাং মাদক পাচারের মাদক সরবরাহের অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক লিঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত, মেক্সিকোয়ের সাথে এশিয়া সংযুক্ত অপারেশনগুলির সাথে, যা এটি সিজেএনজি এবং সিনালোয়া কার্টেল উভয়ের জন্য কৌশলগত অংশ হিসাবে তৈরি করেছে। সুরক্ষার দিক থেকে তাঁর পালানো কেবল মেক্সিকান রাষ্ট্রের চিত্রকে দুর্বল করে না, তবে ফেন্টানাইলের উত্পাদনে ট্রান্সন্যাশনাল ফৌজদারি নেটওয়ার্কগুলির অনুপ্রবেশের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগকে পুনরুদ্ধার করেছিল।