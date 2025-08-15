You are Here
ইন্টারপোল ঝি দং জাংয়ের সন্ধান করে, চীনা সিজেএনজির সাথে যুক্ত এবং ফেন্টানেল ট্র্যাফিক দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় – আর্থিক
আন্তর্জাতিক অপরাধী পুলিশ সংস্থা (ইন্টারপোল) জারি করেছে লাল অনুসন্ধান এবং ক্যাপচার ট্যাব জালিসকো নুয়েভা জেনারাকিয়ান কার্টেল (সিজেএনজি) এর জন্য ইনপুট লজিস্টিকের মূল মধ্যস্থতাকারী ঝি দং জাংয়ের বিরুদ্ধে।

ঝি দং জাং এই বছরের 11 জুলাই অবস্থিত একটি সম্পত্তির একটি সম্পত্তির পালিয়ে গেছে লোমাস ডি প্যাডিয়েরনা পাড়ামেয়রের অফিস ত্লাল্পান, যেখানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার প্রত্যর্পণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন যেখানে ফেন্টানেল ট্র্যাফিকের মাধ্যমে তাদের এটি প্রয়োজন।

যদিও মেক্সিকোয় আমার কোনও মুলতুবি অবস্থান ছিল না, এখন প্রজাতন্ত্রের অ্যাটর্নি জেনারেল (এফজিআর) এটি সঠিক অনুমোদন, অবস্থান এবং নজরদারি ডিভাইস ছাড়াই “হাইপোথিসিসে ব্যক্তিদের প্রতিরোধের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পাওয়ার চেষ্টা করে।”

এবং যে ঝি দং ঝাং একটি ছিল বৈদ্যুতিন ব্রেসলেট একজন বিচারক কর্তৃক অনুমোদিত, প্রয়োজনীয়তার অংশ হিসাবে হোম কারাগার দেওয়া হবে, তবে তার পালানোর ক্ষেত্রে তার ডিভাইসটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং ধ্বংস করা হয়েছিল।

এফজিআর একজন বিচারককে ঝি দং জাংয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা চেয়েছিল। (ছবি: কুইন্টানা রু প্রসিকিউটরের অফিস)

এই বছরের 3 আগস্ট, পূর্ব কারাগারে অবস্থিত একটি নিয়ন্ত্রণ বিচারক নিজেকে ডং জাং ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জন্য অনুরোধ জানার জন্য অক্ষম ঘোষণা করেছিলেন, এটি একটি রায় যা ইতিমধ্যে এফজিআর দ্বারা চ্যালেঞ্জ ছিল।

এফজিআর এই ক্ষেত্রে একটি সিরিজ সনাক্ত করেছে হেফাজত কর্মীদের পক্ষ থেকে উভয়ই অনিয়ম এটি চীনা নাগরিকের নজরদারি করার দায়িত্বে ছিল, পাশাপাশি বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা যারা জন মন্ত্রকের দ্বারা প্রচারিত পদগুলি দীর্ঘায়িত বা অস্বীকার করেছে।

এটিও সনাক্ত করা হয়েছিল যে চীনা নাগরিকের কাছে বৈদ্যুতিন ব্রেসলেট স্থাপনকারী সংস্থাটির সাথে সম্পর্কিত শংসাপত্র নেই।

তদন্ত অনুসারে, পালানোর জন্য একটি টানেল খনন যে সম্পত্তিতে তিনি কোনও প্রতিবেশীর বাড়িতে যাচ্ছিলেন, যা বিমানটি সহজতর করেছিল।

এই মামলাটি এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউমের প্রশাসনকে ইতিমধ্যে অফিস থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ইলেকট্রনিক ব্রেসলেট সরবরাহকারী সংস্থার কর্মীদের সাথে একসাথে গবেষণার সাপেক্ষে রয়েছে।

