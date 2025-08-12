ইন্টেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সফলভাবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে উত্সাহিত করেছেন

দেখে মনে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আর ভাবেন না যে ইন্টেলের সিইও পদত্যাগ করা উচিত। ট্রাম্প আছে প্রকাশিত সত্য সামাজিক সম্পর্কে যে তিনি লিপ-বু টান, বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক এবং ট্রেজারির সেক্রেটারি হাওয়ার্ড লুটনিকের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। তিনি তাদের সভার বিবরণ নিয়ে আলোচনা করেননি, তবে তিনি এটিকে “খুব আকর্ষণীয়” হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ট্রাম্প যোগ করেছেন: “তাঁর সাফল্য এবং উত্থান একটি আশ্চর্যজনক গল্প।” যদি আপনি মনে করেন, ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন যে শত শত চীনা সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগের কারণে টান “অত্যন্ত দ্বন্দ্বপূর্ণ” ছিলেন এবং পদত্যাগ করা উচিত। রয়টার্স এর আগে জানিয়েছিল যে এই সংস্থার কয়েকটি চীনা সামরিক বাহিনীর সাথে লিঙ্ক ছিল। ট্রাম্প তার পোস্টে বলেছিলেন, “মিঃ টান এবং আমার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা একসাথে সময় কাটাতে চলেছেন এবং পরের সপ্তাহের মধ্যে আমার কাছে পরামর্শ নিয়ে আসবেন।”
একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী আর্থিক সময়ট্যান ইস্যু সম্পর্কে ইন্টেল কর্মীদের একটি চিঠি লিখেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন সে সম্পর্কে প্রচুর ভুল তথ্য রয়েছে। “আমি একেবারে পরিষ্কার হতে চেয়েছিলাম … আমি সর্বদা সর্বোচ্চ আইনী ও নৈতিক মানের মধ্যে পরিচালনা করেছি,” তিনি চিঠিতে লিখেছেন বলে জানা গেছে। তিনি আরও বলেছিলেন যে ইন্টেল হোয়াইট হাউসের সাথে “উত্থাপিত বিষয়গুলি সমাধান করার জন্য এবং তাদের সত্যতা রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য” যোগাযোগ করছিলেন।
ট্যানের পদত্যাগের জন্য ট্রাম্পের আহ্বান জানানো হয়েছে যে সিনেট গোয়েন্দা কমিটির প্রজাতন্ত্রের প্রধান টম কটন থেকে ইন্টেল সিইওর কাছে একটি চিঠির কারণে এসেছিল। চীনের সাথে ট্যানের সম্পর্কের কারণে তুলা স্পষ্টতই “ইন্টেলের অপারেশনগুলির সুরক্ষা এবং অখণ্ডতা” উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ট্যানকে মার্চ মাসে ইন্টেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল, এমন একটি সংস্থা দখল করে যা তার ফাউন্ড্রি ব্যবসায় বড় গ্রাহকদের সুরক্ষিত করতে অক্ষম এবং তাইওয়ান সেমিকন্ডাক্টরের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের পিছনে পিছিয়ে থাকার কারণে অর্থ হারাচ্ছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে, ট্যান সহ বেশ কয়েকটি ব্যয়-কাটা ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছে কাজ কাটা বছরের শেষের দিকে তার কর্মশক্তি 22 শতাংশ হ্রাস করার লক্ষ্য নিয়ে। তিনি সম্প্রতি বিনিয়োগকারীদের আরও বলেছিলেন যে ইন্টেল যদি কোনও বৃহত ক্লায়েন্টকে সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হয় তবে তার পরবর্তী-জেনার উত্পাদন প্রযুক্তির উন্নয়ন ত্যাগ করতে পারে।