ইন্টেলের সিইও ট্রাম্পের হুমকির প্রতিক্রিয়া জানায়

ইন্টেলের সিইও লিপ-বু টান রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ে পদত্যাগের আহ্বানের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার কর্মীদের কাছে প্রেরিত একটি স্মৃতিতে টান বলেছিলেন যে এই উদ্বেগগুলি “ভুল তথ্য” এর উপর ভিত্তি করে।
ট্যান মার্চ মাসে ফিরে সংগ্রামী চিপমেকারে যোগদান করেছিলেন। ট্রাম্পের ক্রসহায়ারে নিজেকে খুঁজে পেলে তিনি কোম্পানিকে ট্র্যাকের দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করার মাঝখানে ছিলেন।
ট্রাম্প একটিতে লিখেছেন, “ইন্টেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অত্যন্ত দ্বন্দ্বপূর্ণ এবং অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। এই সমস্যার আর কোনও সমাধান নেই।” সত্য সামাজিক পোস্ট বৃহস্পতিবার সকালে।
পোস্টটি আরকানসাসের সেন টম কটন এর ঠিক একদিন পরে এসেছিল একটি চিঠি প্রেরণ ইন্টেলের বোর্ডের চেয়ারম্যান ফ্র্যাঙ্ক বিয়েরকে, চীনা চিপ সংস্থাগুলিতে ট্যানের বিনিয়োগ এবং চীনের সরকার এবং সামরিক বাহিনীর সাথে তাদের কথিত সম্পর্ক সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে।
তিনি ক্যাডেন্স ডিজাইন সিস্টেমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে ট্যানের প্রাক্তন ভূমিকা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উদ্বেগ তুলে ধরেছিলেন, এটি একটি অবস্থান যা তিনি 2021 অবধি 13 বছর ধরে রেখেছিলেন। জুলাই মাসে সংস্থাটি দোষী সাব্যস্ত প্রয়োজনীয় লাইসেন্স না পেয়ে চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার বিক্রি করে মার্কিন রফতানি নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘন করা।
কটন আরও উল্লেখ করেছিলেন যে ইন্টেলকে চিপস এবং সায়েন্স অ্যাক্ট থেকে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার পুরষ্কার দেওয়া হয়েছিল এবং বলেছিলেন যে ট্যানের সমিতিগুলি আমেরিকান করদাতাদের ডলারের পরিচালনায় ইন্টেলের দক্ষতা সম্পর্কে “প্রশ্ন উত্থাপন” করে।
তার মধ্যে মেমো কর্মীদের কাছে, ট্যান সেই দাবিতে ফিরে এসেছিল।
“আমি একেবারে পরিষ্কার হতে চাই: শিল্পে 40+ বছরেরও বেশি সময় ধরে, আমি বিশ্বজুড়ে এবং আমাদের বিবিধ বাস্তুতন্ত্র জুড়ে সম্পর্ক তৈরি করেছি – এবং আমি সর্বদা সর্বোচ্চ আইনী এবং নৈতিক মানগুলির মধ্যে পরিচালনা করেছি,” টান লিখেছেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ইন্টেল ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে “উত্থাপিত বিষয়গুলিকে সম্বোধন করার জন্য এবং তাদের সত্যতা রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছেন।”
মাত্র গত মাসে, ট্যান জার্মানি এবং পোল্যান্ডে নতুন কারখানার জন্য স্ক্র্যাপিং পরিকল্পনা সহ হেডকাউন্ট হ্রাস করার, ব্যয় হ্রাস করার জন্য তার পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করেছিল – এবং ইন্টেলকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে আরও প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য একটি নতুন এআই কৌশল।
ট্রাম্প ব্যবসায়ী নেতাদের যা চান তা করার জন্য আর্ম-টুইস্টিংয়ের জন্য কোনও অপরিচিত ছিলেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও বেশি বিনিয়োগের জন্য সংস্থাগুলি চাপ দেওয়ার জন্য শুল্ক ব্যবহার করার পাশাপাশি ট্রাম্প ওয়ালমার্টকেও আহ্বান জানিয়েছেন শুল্কের ক্রমবর্ধমান ব্যয় খান এবং কোকা-কোলা কর্ন সিরাপের পরিবর্তে বেত চিনিতে স্যুইচ করতে। দুর্ভাগ্যক্রমে ট্যানের পক্ষে, তিনি ট্রাম্পের ভাল দিকটি পেতে খুব বেশি কিছু করেননি। অ্যাপলের টিম কুক, ওপেনাইয়ের স্যাম আল্টম্যান, এনভিডিয়ার জেনসেন হুয়াং এবং অ্যামাজনের জেফ বেজোসের মতো অন্যান্য টেক সিইও তাদের নিজস্ব ব্যবসায়ের এজেন্ডাসকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াসে ট্রাম্পের সাথে ব্যক্তিগতভাবে মিলিত হয়েছে।