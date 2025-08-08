You are Here
ইন্টেলের সিইও লিপ-বু টান ট্রাম্পের মন্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানায় যে তাকে পদত্যাগ করা উচিত
ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে “অত্যন্ত দ্বন্দ্বপূর্ণ” বলে অভিযুক্ত করার পরে ইন্টেলের সিইও লিপ-বু টান প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং বলেছিলেন যে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত, তার মতে ফিনান্সিয়াল টাইমস। “আমার অতীতের ভূমিকা সম্পর্কে প্রচুর ভুল তথ্য প্রচারিত হয়েছে,” ট্যান ইন্টেল স্টাফকে একটি চিঠিতে বলেছিলেন। “আমি একেবারে পরিষ্কার হতে চেয়েছিলাম … আমি সর্বদা সর্বোচ্চ আইনী এবং নৈতিক মানের মধ্যে পরিচালনা করেছি।” ট্যান বলেছিলেন যে ইন্টেল হোয়াইট হাউসের সাথে জড়িত ছিল “উত্থাপিত বিষয়গুলি সমাধান করার জন্য এবং তাদের সত্যতা রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য।”

সিনেট গোয়েন্দা কমিটির রিপাবলিকান প্রধান টম কটন থেকে ট্যানকে চিঠির কারণে ট্যানের পদত্যাগের দাবিতে ট্রাম্পের সত্য সামাজিক পোস্টটি এসেছে বলে জানা গেছে। এতে, কটন চীনে ট্যানের আগের কাজের পাশাপাশি “ইন্টেলের অপারেশনগুলির সুরক্ষা এবং অখণ্ডতা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। ট্যান চীনের বৃহত্তম চিপ প্রস্তুতকারক এসএমআইসি (সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন) সহ তার নিজস্ব উদ্যোগের মূলধন ফার্মের মাধ্যমে চীনা প্রযুক্তি সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করেছে।

তদুপরি, একটি সংস্থা যে ট্যানকে ইন্টেল চিফ নিযুক্ত হওয়ার আগে দৌড়েছিল গত সপ্তাহে মার্কিন রফতানি নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘন করার জন্য “অবৈধভাবে সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইন সরঞ্জামগুলি একটি সীমাবদ্ধ পিআরসি (চীনা) সামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রফতানি করে,” দ্বারা স্বীকৃত হয়েছিল, ” মার্কিন বিচার বিভাগ। সংস্থাটি দোষী সাব্যস্ত করতে এবং মোট ১৪০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ফৌজদারি জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছে।

ট্যান ইন্টেলের সাথে একটি খুব ফাঁস জাহাজটি নিয়েছিল, যা রয়েছে ব্লেড লাল কালি টিএসএমসি এবং উইন গ্রাহকদের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে তাল মিলিয়ে রাখতে তার ফাউন্ড্রি ব্যবসায়ের ব্যর্থতার উপর। চাকরি নেওয়ার পর থেকে তিনি একটি ব্যয় কাটিয়া প্রোগ্রাম চালু করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ইন্টেলকে তার পরবর্তী-জেনের ফ্যাব প্রযুক্তিটি ত্যাগ করতে পারে-যা আজ অবধি দুর্দান্ত ফলাফল দেখায় নি-যদি এটি কোনও বড় গ্রাহককে খুঁজে না পায়। একই চিঠিতে টান বলেছিলেন যে ইন্টেলের বোর্ড সেই কাজের “সম্পূর্ণ সহায়ক”।

ট্রাম্প অ্যাপল থেকে শুরু করে কর্পোরেশনগুলির সাথে হস্তক্ষেপ করেছেন আমেরিকা ব্যাংকএকজন পন্ডিতকে “আমার জীবদ্দশায় সবচেয়ে হস্তক্ষেপবাদী হোয়াইট হাউস” বলে অভিহিত করা, বিশেষত একজন রিপাবলিকানকে। “ওয়াল স্ট্রিটের অনেক লোকেরা চিন্তিত যে অতীত গণতান্ত্রিক প্রশাসন তাদের ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করবে,” এমএসএনবিসি সাংবাদিক এবং আইনজীবী এরি মেলবার। “তবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে এই প্রথম বছরটি কোনও আধুনিক প্রশাসনের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেছে।”

