ইন্টেল মার্কিন সরকারকে 10% অংশীদার দেবে, ট্রাম্প বলেছেন: এনপিআর
ইন্টেল মার্কিন সরকারকে 10% অংশীদার দেবে, ট্রাম্প বলেছেন: এনপিআর

বুধবার, এপ্রিল 23, 2025 -এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারায় ইন্টেল সদর দফতর।

ডেভিড পল মরিস/ব্লুমবার্গ গেটি ইমেজের মাধ্যমে


শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি হোয়াইট হাউসে সাম্প্রতিক বৈঠকের সময় ইন্টেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লিপ-বু ট্যানকে এই সংস্থায় 10% অংশের জন্য বলেছিলেন।

ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, “তিনি রাজি হয়েছিলেন এবং তারা এটি করতে সম্মত হয়েছেন এবং আমি মনে করি এটি তাদের জন্য একটি দুর্দান্ত বিষয়।” ট্রাম্প বলেছিলেন, “তিনি চাকরি রাখতে চাইলে তিনি হাঁটেন এবং তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আমাদের 10 বিলিয়ন ডলার দিয়ে শেষ করেছিলেন।”

ইন্টেল বা হোয়াইট হাউস প্রেস টিম কেউই তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না।

তবে যদি এই জাতীয় চুক্তি এগিয়ে যায় তবে এটি একটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক পদক্ষেপ হবে – এটি ট্রাম্প প্রশাসনের চিপমেকারদের যুক্তরাষ্ট্রে উত্পাদন করার দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রচেষ্টায় একটি ক্রমবর্ধমান হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং রাষ্ট্রপতির একজনকে কীভাবে ইচ্ছুক সিইওরা কীভাবে ইচ্ছুক সিইওদের একজন নতুন মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত করবেন অভূতপূর্ব নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ তাদের সংস্থাগুলির উপর।

কোনও চুক্তি কীভাবে কাজ করতে পারে তার প্রকৃতি এখনও পরিষ্কার নয় – এবং উভয়ই ইন্টেলের বোর্ড বা শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিক্রিয়াও নয়।

এই সপ্তাহের শুরুতে বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক সিএনবিসিকে বলেছে যে কোনও ইন্টেল স্টেকের সম্ভাব্য চুক্তি 2022 চিপস এবং বিজ্ঞান আইন থেকে ইক্যুইটিতে অনুদানকে ইন্টেলে রূপান্তর করবে। আইনটি চিপ-সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য সরকারী অর্থায়নে মোট প্রায় 53 বিলিয়ন ডলার অনুমোদিত করেছে।

“সুতরাং আমরা অর্থ সরবরাহ করব, যা ইতিমধ্যে বিডেন প্রশাসনের অধীনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। আমরা এর বিনিময়ে ইক্যুইটি পাব,” লুটনিক বলেছেন, যোগ করে এই অংশটি ইন্টেলে সরকারের ভোটদান বা প্রশাসনের অধিকার দেবে না।

ট্রাম্পের মন্তব্যের পরে, লুটনিক এক্স -তে পোস্ট করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “এখন 10% ইন্টেলের মালিক” এবং তিনি এটিকে একটি “historic তিহাসিক চুক্তি” বলে অভিহিত করেছেন।

একসময় চিপ প্রোডাকশনে নেতা ইন্টেল সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন।

এটি গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট বা জিপিইউ হিসাবে পরিচিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলগুলি তৈরি করতে ব্যবহৃত চিপগুলির জন্য ডেটা সেন্টারের চাহিদা খাওয়ানোর দৌড়তে হোঁচট খেয়েছে। এই ক্ষেত্রের নেতা হলেন ক্যালিফোর্নিয়ার ভিত্তিক প্রতিবেশী এনভিডিয়া ইন্টেলের সান্তা ক্লারা, এখন বিশ্বের বৃহত্তম সংস্থা যার বাজার মূলধন $ 4 ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

(আগস্টের শুরুর দিকে, ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে এনভিডিয়া হবে মার্কিন সরকারকে অর্থ প্রদান করুন তাদের সেখানে বিক্রি করার অনুমতি দেওয়ার বিনিময়ে চীনে এইচ 20 চিপ বিক্রয়ের রাজস্বের 15%। এনভিডিয়ার একজন মুখপাত্র ১৫% চিত্র নিয়ে এনপিআর -তে মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন এবং এক বিবৃতিতে সংস্থাটি বলেছে যে এটি অনুসরণ করে “মার্কিন সরকার বিশ্বব্যাপী বাজারে আমাদের অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত করে।”)

ইন্টেলের রাজস্ব সাম্প্রতিক বছরগুলিতে হ্রাস পেয়েছে, এর বাজার মূলধনকে হ্রাস করে। এই বছর, সংস্থাটি প্রথম দুটি চতুর্থাংশের জন্য নিট লোকসানের কথা জানিয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এই মাসের শুরুর দিকে ইন্টেলের সিইও ট্যানকে সরাসরি লক্ষ্য নিয়েছিলেন, তাকে পদত্যাগ করার আহ্বান প্রতিবেদনগুলি অনুসরণ করে তিনি বিভিন্ন চীনা প্রযুক্তি সংস্থায় বিনিয়োগ করেছেন। কয়েক দিন পরে, ট্যান রাষ্ট্রপতির সাথে মুখোমুখি বৈঠকের জন্য হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলেন, তার পরে ট্রাম্প কল করা হয়েছে সভাটি “আকর্ষণীয়” এবং ট্যান একটি “সাফল্য”।

ইন্টেল হয় বিনিয়োগের পরিকল্পনা ওহিওতে দুটি চিপ উত্পাদন সুবিধাগুলিতে ২৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি, তবে পরিকল্পনাগুলি বিলম্বিত হয়েছে এবং বিশ্লেষকরা বলছেন যে সংস্থাটি শেষ পর্যন্ত যে চিপগুলি তৈরি করে তার পর্যাপ্ত চাহিদা থাকবে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

“আমরা এখনও জনসাধারণের ক্ষেত্রে এখনও যে প্রশ্নের উত্তর দেখিনি, তা হ’ল ইক্যুইটি ফিনান্সিং সম্পর্কে এই আলোচনাটি কীভাবে ইন্টেলের কারখানাগুলি তৈরি করা হচ্ছে এবং তাদের প্রক্রিয়াগুলি বা তাদের উত্পাদন প্রক্রিয়া যা অনলাইনে আনা হচ্ছে তার গ্রাহক হতে চলেছে এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত,” টিউএফটিএস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং রচয়িতা ক্রিস মিলার বলেছেন, ” চিপ যুদ্ধ: বিশ্বের সবচেয়ে সমালোচনামূলক প্রযুক্তির জন্য লড়াই

“এটি ধাঁধার একটি মূল অংশ,” তিনি বলেছিলেন, কোনও সম্ভাব্য ইক্যুইটি ডিল ইন্টেলের জন্য একটি वरदान হবে কিনা বা আবার মাঠে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করার জন্য সংস্থার প্রচেষ্টা জটিল করে তুলবে কিনা তা জানতে খুব তাড়াতাড়ি ছিল।

