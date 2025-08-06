ইন্ট্রালট স্টেটমেন্ট বিশদ মেরিল্যান্ড লটারি বিড প্রত্যাখ্যান

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম বাজি নামের নাম ইন্ট্রালোট মেরিল্যান্ড লটারি চুক্তি পুরষ্কার প্রত্যাখ্যানকে ঘিরে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।
শেয়ারহোল্ডার এবং বিনিয়োগকারীদের অফিশিয়াল নিউজের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল যে মেরিল্যান্ড স্টেট লটারি এবং গেমিং কন্ট্রোল এজেন্সি (ইউএসএ) 2025 জুলাইয়ে পুরষ্কার প্রাপ্ত চুক্তিটি টেনে নিয়েছিল।
মেরিল্যান্ড লটারিতে ইন্ট্রালট স্টেটমেন্ট
ইন্ট্রালট তাদের বক্তব্য পোস্ট করে স্টোটিকভাবে বলেছিলেন যে বিডটি “আর্থিকভাবে সাউন্ড” ছিল, যা একটি সোজা বিডিং প্রক্রিয়া ছিল। প্রকাশটি প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে সামান্য বিবরণে যায়, তবে বলেছে যে এটি স্থানীয় সাব কন্ট্রাক্টরগুলিতে সাবকন্ট্রাক্টিংয়ের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শতাংশ পূরণ করতে অভিযোগ করা ব্যর্থতার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল।
এই বছরের শুরুর দিকে, 2025 সালের জুলাইয়ে, রিড রাইট জানিয়েছে যে মেরিল্যান্ড লটারির চুক্তিটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের বিডিতে ইন্ট্রালট সফল হয়েছিল।
এটি প্রকাশ করা হয়নি, তবে বেশ কয়েকটি বিক্রেতাকে 4,300 মেরিল্যান্ড লটারি খুচরা বিক্রেতা বিক্রয়ের টিকিট বিক্রি করার জন্য কাউন্টার টার্মিনাল এবং স্ব-পরিষেবা ভেন্ডিং মেশিনগুলি উত্পাদন করতে হবে।
ইন্ট্রালোটকে লটারি সিস্টেমের মসৃণ চলমান সক্ষম করতে সফ্টওয়্যারটি সংগ্রহ করা বা তৃতীয় পক্ষের ঠিকাদার বা সাবকন্ট্রাক্টরদের সহায়তা তালিকাভুক্ত করা দরকার। এর মধ্যে সিস্টেমের বিক্রয় এবং অ্যাকাউন্টিং ফাংশন অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা মেরিল্যান্ড লটারির মতো সিস্টেমে জড়িত আর্থিক লেনদেনের জটিল জালগুলির জন্য প্রয়োজনীয়।
পাঁচ বছরের সম্ভাব্য সম্প্রসারণের সাথে এক দশক ধরে এই পরিষেবাটি সরবরাহ করার জন্য আন্তঃলোটের জন্য চুক্তিটিও সেট করা হয়েছিল।
লেখার সময়, মেরিল্যান্ড চুক্তি পুরষ্কার এছাড়াও একটি ইন্ট্রালট কোম্পানির মুক্তির সাথে মিলে যায়। এটি সাহসের সাথে বলেছিল যে “রাজ্যের কাছে তার প্রস্তাবের অংশ হিসাবে, ইন্ট্রালোট মেরিল্যান্ড লটারি চুক্তিতে পরিষেবা দেওয়ার জন্য নয়টি স্থানীয় ব্যবসায়িক উদ্যোগকে (এমবিই) নিযুক্ত করেছে।
“Ically তিহাসিকভাবে, বিক্রেতারা কম এমবিই অংশীদারদের ব্যবহার করেছেন, তবে ইন্ট্রালোট বিশ্বাস করেন যে এর নতুন পদ্ধতির স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য আরও বেশি সুযোগ তৈরি করা হবে।”
সুতরাং মেরিল্যান্ড স্টেট লটারি এবং গেমিং কন্ট্রোল এজেন্সি (ইউএসএ) অনুসারে সূক্ষ্ম বিবরণে কিছু খারাপ হয়ে গেছে, সফল $ 260,393,946 চুক্তির পরিমাণ অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির পুরষ্কার বাতিল করতে।
ইন্ট্রালট তার সংস্থার বিবৃতি বন্ধ করে দিয়ে বলেছে যে এটি “তার সমস্ত আইনী অধিকার সংরক্ষণ করে এবং এর শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উপলব্ধ প্রতিটি আইনী প্রতিকার অনুসরণ করতে চায়।”
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: ইন্ট্রালট অফিসিয়াল।