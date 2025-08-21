ইন্ডিপেন্ডিয়েন্ট কোপা সুদামেরিকানায় সহিংস কাজগুলি ব্যাখ্যা করে

যে কোনও ধরণের সহিংসতার বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার বাইরে এবং এর উত্স নির্বিশেষে স্বতন্ত্র অ্যাথলেটিক ক্লাব বুধবার রাতে কোপা সুদামেরিকানার অষ্টম অষ্টম বৈঠকের সময় তিনি কী ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করেছিলেন, উভয় ক্লাবের ভক্তদের মধ্যে আগ্রাসনের পরে আগ্রাসনের পরে সভাটির চূড়ান্ত স্থগিতাদেশের ফলে লিবার্টাদোরস ডি অ্যামেরিকা স্টেডিয়ামে চিলির ইউ এর বিরুদ্ধে।
একটি বিবৃতি দিয়ে আর্জেন্টিনার ছবিটি ব্যাখ্যা করেছে যে চিলির ভক্তদের জন্য নির্ধারিত স্ট্যান্ডগুলিতে আগ্রাসনের প্রথম কনটোগুলি উপস্থাপন করা হয়েছিল, যদিও তারা স্বীকার করেছেন যে স্থানীয় অ্যানিমেশন গোষ্ঠীগুলি মুহুর্তের পরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, অন্য একটি আইনে ক্রীড়া সংস্থা দ্বারা ব্যর্থ হয়েছিল।
এল রেড (আর্জেন্টাইন ক্লাবের ডাকনাম) বলেছেন, “ক্লাবটি বর্তমান কর্তৃপক্ষ এবং টুর্নামেন্টের সংস্থার সাথে সমন্বয় করে সুরক্ষা প্রোটোকলগুলি সক্রিয় করেছিল এবং কনমেবোল ম্যানুয়ালটির সাথে পুরোপুরি সম্মতিতে আহত ব্যক্তিদের চিকিত্সা সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।”
যদিও তারা উল্লেখ করেছেন যে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করবে যাতে মিডিয়া এবং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে দেখা আগ্রাসনের জন্য দায়িত্বে থাকা প্রতিটি ব্যক্তিকে চিহ্নিত ও অনুমোদিত করা হয়, তবে তারা এই দায়ী এবং তৃতীয় পক্ষগুলিকেও দাবি করবে, সম্পত্তিগুলির জন্য যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল, তাদের ভক্ত হিসাবে ছদ্মবেশী অপরাধী হিসাবে ভর্তির অধিকারের আবেদন করার অনুরোধের পাশাপাশি।
ক্লাবটি যোগ করেছে, “আমাদের অংশীদারদের কাছে আমরা যা ঘটেছিল তার জন্য উদ্বেগ এবং বেদনা বুঝতে পারি। আমাদের প্রতিশ্রুতি আমাদের লোকদের যত্ন নেওয়া,” ক্লাবটি যোগ করেছে।
চিলির ইউ এর অংশে, ক্লাবের সভাপতি মাইকেল ক্লার্ক বলেছিলেন যে এই ঘটনার ফলস্বরূপ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ১৪ জনের মধ্যে কেবল চারটি বামে রয়েছে এবং এই বৃহস্পতিবার শেষে সম্ভবত এই চিকিত্সা কেন্দ্রগুলিতে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে দু’জনই সম্ভবত সম্ভাব্য রয়েছেন