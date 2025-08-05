You are Here
ইন্ডিয়ানা ব্রাউন বলেছেন যে পুনর্নির্মাণের বিষয়ে ‘কোনও প্রতিশ্রুতি নেই’
News

ইন্ডিয়ানা ব্রাউন বলেছেন যে পুনর্নির্মাণের বিষয়ে ‘কোনও প্রতিশ্রুতি নেই’

ইন্ডিয়ানাপলিস-ইন্ডিয়ানা গভর্নর মাইক ব্রাউন হোয়াইট হাউসের চাপ সত্ত্বেও মধ্য দশকের পুনর্নির্মাণের জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন ডেকে আনার ক্ষেত্রে নন-কমিটাল, তবে বলেছিলেন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস হুসিয়ার স্টেট সফর করলে বিষয়টি উঠে আসতে পারে।

তিনি পুনর্নির্মাণের জন্য কোনও বিশেষ অধিবেশন ডাকবেন কিনা জানতে চাইলে ব্রাউন বলেছিলেন, “আমরা সেখানে যা আলোচনা করি, যদি সেই বিষয়টি সামনে আসে তবে তা অনুসন্ধানী। সুতরাং এর বাইরে অন্য কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি।”

আরও শক্তিশালী আইনসভার সাথে কাজ করা সাংবিধানিকভাবে দুর্বল গভর্নর, ব্রাউন বলেছেন, “স্পিকার এবং রাষ্ট্রপতি প্রো টেমের সাথে একটি বিস্তৃত কথোপকথন হবে।”

তিনি ইন্ডিয়ানা স্টেটহাউসে সাংবাদিকদের বলেন, “এ সম্পর্কে সর্বাধিক কেইন উত্থাপনকারী লোকেরা তাদের নিজস্ব রাজ্যগুলিকে জেরিম্যান্ডার করেছে, যেখানে এটি সম্ভবত অক্টোপাসের তাঁবুগুলির মতো দেখায়,” তিনি ইন্ডিয়ানা স্টেটহাউসে সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা কী ঘটবে তা আমরা দেখতে পাব।”

বৃহস্পতিবার ভ্যান্সের সফরটি এসেছে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন রাজ্যগুলিতে প্রচুর ঝুঁকছেন যেখানে রিপাবলিকানরা আইনসভা এবং গভর্নরের আসনকে কংগ্রেসনাল মানচিত্রের মধ্য-চক্রের পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রচেষ্টা টেক্সাসে একটি মারাত্মক লড়াইয়ের সূত্রপাত করেছে, যেখানে রিপাবলিকানরা পাঁচটি নতুন অনুকূল জেলা তৈরি করার প্রত্যাশা করছেন – যদি তারা আইনসভাটিকে কোরাম হওয়া থেকে বিরত রাখতে ডেমোক্র্যাটদের প্রচেষ্টা কাটিয়ে উঠতে পারে।

রিপাবলিকানরা বর্তমানে ইন্ডিয়ানার কংগ্রেসনাল প্রতিনিধি দলের নয়টি আসনের মধ্যে সাতটি নিয়ন্ত্রণ করে, তবে কিছু ট্রাম্প মিত্র আশা করছেন যে রাজ্যটি ডেমোক্র্যাটিক রেপ। ফ্র্যাঙ্ক মিঃভানকে তার উত্তর -পশ্চিম ইন্ডিয়ানা জেলা থেকে বের করে দেওয়ার জন্য নতুন মানচিত্র আঁকবে।

ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি নতুন টেক্সাসের মানচিত্রের বাইরে পুনরায় বিতরণ করার মাধ্যমে পাঁচটি অতিরিক্ত অতিরিক্ত আসন অর্জন করবেন বলে আশাবাদী। এর অর্থ টেক্সাস এবং ওহিও ছাড়াও আরও রাজ্যগুলি – যা আইনীভাবে এর মানচিত্রগুলি পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় এবং আরও তিনটি অনুকূল আসন পর্যন্ত রিপাবলিকানদের নেট করতে পারে – পুনরায় বিতরণকারী যুদ্ধে যোগ দিতে পারে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts