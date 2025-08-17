ইন্ডিয়া ইউ 17 মহিলা দলের প্রধান কোচের নাম 23 সদস্যের স্কোয়াড সাফ ইউ 17 মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য

ভারত ইউ 17 মহিলা দল এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।
ভারত ইউ 17 উইমেনস টিম প্রধান কোচ জোয়াকিম আলেকজান্ডারসন, রবিবার, আগস্ট 17, 2025, সাফ ইউ 17 মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ ভুটান 2025 এর জন্য একটি 23 সদস্যের স্কোয়াডের নামকরণ করেছেন 2025, যা 20 থেকে 31 আগস্ট থিমফু.এলেক্স্যান্ডারসন-এ তাদের প্রথম আধ্যাত্মিক যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে যুগে কাজ করেছেন, তারা এএফসি ইউ 17 উইমেন এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের নেতৃত্বে এসএএফএফ চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে কিরগিজ প্রজাতন্ত্রের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হবে।
এছাড়াও পড়ুন: এএফসি ইউ 17 মহিলা এশিয়ান কাপ 2026 বাছাইপর্বের গ্রুপ জি -তে ভারত আঁকা
ভারত U17 মহিলা দল নেপালের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে
খেলোয়াড়দের আরও গেমের সময় সরবরাহ করবে এমন একটি নতুন ফর্ম্যাটে, সাফ ইউ 17 মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি দল (ভারত, ভুটান, নেপাল এবং বাংলাদেশ) ডাবল রাউন্ড-রবিন লিগে প্রতিযোগিতা করবে। প্রতিটি দল ছয়টি ম্যাচ খেলবে এবং সর্বাধিক পয়েন্ট সহ একটি হবে চ্যাম্পিয়নদের মুকুটযুক্ত।
ভারত ইউ 17 মহিলা দল নেপাল (20 আগস্ট) এর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করবে, তারপরে বাংলাদেশ (22 আগস্ট), ভুটান (আগস্ট 24 এবং 27), নেপাল (আগস্ট 29) এবং অবশেষে, আবার বাংলাদেশ আবার (আগস্ট 31)। সমস্ত ম্যাচ থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে খেলা হবে এবং স্পোর্টজ ওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি স্ট্রিম করা হবে।
ইন্ডিয়া ইউ 17 মহিলা দলের 23 সদস্যের স্কোয়াড সাফ ইউ 17 মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য
গোলরক্ষক: মুন্নি, সুরজমুনি কুমারী, তামফাসানা দেবী কোনজেঙ্গবাম।
ডিফেন্ডার: আলেনা দেবী সরংথেম, আলিশা ল্যাংডোহ, বিনিতা হোরো, দিব্যানি লিন্ডা, এলিজাবেদ লাকরা, প্রিয়া, রিতু বাদাইক, তনিয়া দেবী টোনম্বম।
মিডফিল্ডার: অভিস্তে বাসনেট, তালু আনানা, যেমন কামারি, শুলাই, শুলাইম, জুলান সাটিম, শে বিউটিফুলতাই রানী।
ফরোয়ার্ড: আনুশকা কুমারী, নিরা চানু লংজাম, পার্ল ফার্নান্দেস, ভালাইনা জাদা ফার্নান্দেস।
প্রধান কোচ: জোয়াকিম আলেকজান্ডারসন
সহকারী কোচ: নিভাথা রামাদোস
গোলরক্ষক কোচ: দ্বিপাঙ্কর চৌদ্দ বুরি
শক্তি এবং কন্ডিশনার কোচ: সাইফুল্লা
সাফ ইউ 17 মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে (আইএসটি) ইন্ডিয়া ইউ 17 মহিলা দলের সময়সূচী
- আগস্ট 20: নেপাল বনাম ভারত (14:30)
- আগস্ট 22: ভারত বনাম বাংলাদেশ (14:30)
- আগস্ট 24: ভুটান বনাম ভারত (14:30)
- আগস্ট 27: ভারত বনাম ভুটান (17:30)
- আগস্ট 29: ভারত বনাম নেপাল (17:30)
- আগস্ট 31: বাংলাদেশ বনাম ভারত (14:30)
কখন সাফ ইউ 17 মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 হবে?
টুর্নামেন্টটি 20 থেকে 31, 2025, ভুটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত হবে।
কোন দলগুলি সাফ ইউ 17 মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 এ অংশ নিচ্ছে?
চারটি দল-ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ এবং ভুটান-একটি ডাবল রাউন্ড-রবিন ফর্ম্যাটে প্রতিযোগিতা করবে।
ভক্তরা কোথায় সাফ ইউ 17 মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপ 2025 লাইভ দেখতে পারে?
সমস্ত ম্যাচ স্পোর্টজ ওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি স্ট্রিম করা হবে।
