ইন্ডি টিভির জন্য স্ট্রিমারদের প্রস্তাবের চেয়ে “আরও ভাল ডিল” করার বিষয়ে ডুপ্লাসকে চিহ্নিত করুন

স্ট্রিমিং ল্যান্ডস্কেপটি যখন মারাত্মকভাবে পরিবর্তন হতে চলেছে, মার্ক ডুপ্লাস নিজের মধ্যে বিনিয়োগ করছে এবং অন্যান্য স্রষ্টাদেরও এটি করার পরামর্শ দেয়।

গোল্ডেন গ্লোব মনোনীত প্রার্থী সম্প্রতি তিনি এবং ভাই জে ডুপ্লাস কীভাবে ইন্ডি টেলিভিশন প্রযোজনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তা বিস্তারিত জানিয়েছে যে পাঁচ বছর আগে যেমন স্ট্রিমার্সের অর্থায়নের ব্যবস্থাটি “তেমন কাজ করছে না”।

“আমি আশা করছি যে আমরা ইন্ডি টেলিভিশনের একটি বাস্তব বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে পারি যেভাবে, 90 এর দশকের শেষ থেকে আজ থেকে-যদিও এটি আর স্বাস্থ্যকর নয়-সেখানে একটি সত্যিকারের ইন্ডি-ফিল্ম বাস্তুতন্ত্র রয়েছে,” ডুপ্লাস বলেছেন শকুন। “ডেনভারে সিরিজ ফেস্ট বা অস্টিনের এটিএক্স ফেস্টের মতো টিভি উত্সবগুলি এমন বাজারে পরিণত হতে পারে যা এক্সিকিউটিভদের যেতে বাধ্য হয় কারণ তারা যদি ঘরে এই শোটি কিনতে না পেয়ে সেখানে না আসে তবে তারা মিস করতে চলেছে।”

তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমি সত্যই বিশ্বাস করি যে এখানে আগ্রহের একটি সঙ্গম রয়েছে, যদি আমরা 90 এর দশকে আমাদের জন্য কাজ করা সমস্ত জিনিস তৈরি করতে পারি The স্ট্রিমারদের পুরষ্কার প্রয়োজন They তাদের শোতে কম ব্যয় করতে হবে। আমার পুরো ব্যবসায়িক মডেলটির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে: ‘সংস্থাগুলি সাধারণত জিনিসগুলির জন্য এক্স প্রদান করে They তারা 0.5x এর জন্য ডুপ্লাস ভাইদের জন্য এটি সরবরাহ করতে পারে।

ডুপ্লাস বলেছিলেন যে হিটগুলিতে অভিনয়ের ক্যাসাভেটস মডেল সকালের শো এবং ভাল আমেরিকান পরিবার স্ব-ফিনান্স করার জন্য তার নিজের কাজটি অতীতে “tradition তিহ্যগতভাবে আমাদের পক্ষে ভাল কাজ করেছে”।

‘পেনেলোপ’ নাথন এম মিলার

“তবে আমরা স্ব-অর্থায়ন এবং আপনার অর্থ ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করার সবচেয়ে কঠিন মুহুর্তে আছি। আমরা একটি চৌরাস্তাতে আছি,” তিনি উল্লেখ করেছেন যে স্ট্রিমাররা যে প্রস্তাব দিচ্ছেন তার চেয়ে তিনি “আরও ভাল চুক্তির জন্য স্ব-বিতরণ করতে পারেন” কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে।

স্ব-বিতরণের জন্য একটি “হাইব্রিড” পদ্ধতি গ্রহণ এবং তার সাম্প্রতিক শোগুলির সাথে লাইসেন্সিং পেনেলোপ, ক্রিপ টেপ এবং দীর্ঘ দীর্ঘ রাতডুপ্লাস ব্যাখ্যা করেছিলেন, “আমাদের যত বেশি শিরোনাম রয়েছে ততই সেগুলি তাদের অংশগুলির যোগফলের চেয়ে বেশি হয়ে যায়” “

“আমি এখনই স্বাধীন সৃজনশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বেশি পরামর্শ দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না – এটি সত্যিই শক্ত – তবে আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদে খুব বেশি অর্থ হারাতে না পারে এবং শিরোনামগুলির একটি ব্যাংককে ক্র্যাঙ্ক করে রাখার উপায় খুঁজে পেতে পারেন তবে আপনি সম্ভবত কয়েক বছরের মধ্যে অবসর গ্রহণের লাইসেন্স করতে পারবেন,” তিনি যোগ করেছেন।

‘দ্য ক্রিপ টেপস’ এ ডুপ্লাসকে চিহ্নিত করুন

ডুপ্লাস অব্যাহত রেখেছিলেন, “আমাকে এইভাবে বলতে দিন: পাঁচ বছর আগে নিশ্চিতভাবে একটি সহজ সময় ছিল, তবে আমি স্ট্রিমারদের বিদ্যমান বাস্তুতন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলাম It এটি ঠিক ছিল কারণ এটি কাজ করছে। এখন এটি ঠিক তেমন কাজ করছে না, আমি যদি এটি একটি ডলারের সাথে তৈরি করতে পারি তবে আমি যদি এটি একটি অবিশ্বাস্য রাস্তা তৈরি করতে পারি তবে আমি যদি এটি একটি ডলারের জন্য তৈরি করতে পারি, তবে আমি যদি এটি একটি অবিশ্বাস্য রাস্তা তৈরি করতে পারি, তবে আমি যদি এটি একটি অবিশ্বাস্য রাস্তা তৈরি করতে পারি, ডলার এবং 25 সেন্ট পিছনে নতুন বিতরণ মডেল যে কোনও উত্থান ঘটায় তা যা ঘটুক না কেন, আমি এই শিল্পে যে কোনও জায়গার চেয়ে ভাল হবে। “

ডুপ্লাস ব্রাদার্স প্রোডাকশনস এর ওয়াইএ সিরিজের মালিকানা এবং আন্তর্জাতিক লাইসেন্সিং অধিকার ধরে রেখেছে পেনেলোপযা এটি মার্কিন স্ট্রিমিং রাইটস এবং গ্লোবালের জন্য ফ্রেমেন্টলের জন্য নেটফ্লিক্সের লাইসেন্স করেছে। অন্য লাইসেন্সিং চুক্তিতে, ক্রিপ টেপ কাঁপতে স্ট্রিমের জন্য উপলব্ধ। তাদের সর্বশেষ সিরিজের জন্য, দীর্ঘ দীর্ঘ রাতপ্রযোজনা সংস্থা কিন্নেমা এবং বীজ ও স্পার্কের মাধ্যমে স্ব-বিতরণ বেছে নিয়েছে।