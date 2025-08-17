ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – মেরডেকা পাঠ্যক্রমের ইন্দোনেশিয়ান ক্লাস 8 শেখার ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পাঠ্য -ভিত্তিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ভাষা দক্ষতা জোরদার করার জন্য আমন্ত্রিত করা হয় যা পড়া, শোনার, লেখার এবং আলোচনার অনুশীলন করে।
অধ্যায় 2 এ বিজ্ঞাপন, স্লোগান এবং পোস্টার তৈরি করুন: শব্দ এবং ছবি সহ ধারণাগুলি জানান, শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞাপন, স্লোগান এবং পোস্টারগুলির ধারণা শিখবে; উপাদানগুলি সনাক্ত করুন; পাশাপাশি শব্দ এবং ছবি একত্রিত করে সৃজনশীল কাজ করা।
এই উপাদানটি কার্যকর বার্তা সরবরাহে প্ররোচিত এবং আবশ্যক বাক্যগুলির ব্যবহারকেও প্রশিক্ষণ দেয়।
এই অধ্যায়ের কীওয়ার্ডগুলির মধ্যে রয়েছে: বিজ্ঞাপন, স্লোগান, পোস্টার, বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, অ -বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, অপরিহার্য বাক্য এবং প্ররোচিত বাক্য।
প্রতিচ্ছবি এবং মূল্যায়নের একটি ফর্ম হিসাবে, শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলিতে কাজ করতে বলা হয় ক্রিয়াকলাপ 6: স্লোগানটি সনাক্ত করুন 2021 সালে বুককিপিং সেন্টার, স্ট্যান্ডার্ড এজেন্সি, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষামূলক মূল্যায়ন, কেমেনডিকবুড্রিস্টেক -এ প্রকাশিত এসএমপি/এমটিএস ক্লাস 8 এর জন্য 69, 70 ইন্দোনেশিয়ান বই থেকে নেওয়া হয়েছে।
বাড়িতে স্বাধীন শেখার প্রক্রিয়া সমর্থন করার জন্য, উত্তর কীটি 2 পৃষ্ঠা 69, 70।
এই উত্তর কীটি শিক্ষার্থী এবং পিতামাতার জন্য বোঝাপড়া পরিমাপ করার জন্য একটি রেফারেন্স হতে পারে, যখন শিক্ষককে একটি উদ্দেশ্যমূলক মূল্যায়ন সরবরাহে সহায়তা করে।
মনে রাখবেন, এই উত্তর কীটি কোনও শর্টকাট নয়, তবে একটি প্রতিফলিত গাইড যা নিশ্চিত করে যে শেখার প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পূর্ণ বোঝার সাথে নেওয়া হয়েছে।
ইন্দোনেশিয়ান উত্তর কী ক্লাস 8 পৃষ্ঠা 69, 70: ক্রিয়াকলাপ 6 অধ্যায় 2 মেরদেকা পাঠ্যক্রম
ক্রিয়াকলাপ 6: স্লোগানটি সনাক্ত করুন
আলোচনা
আপনার বন্ধুদের সাথে জোড়ায় বসুন। এরপরে, নিম্নলিখিত টেবিলের বাক্যগুলি পরীক্ষা করুন, স্লোগান সহ বাক্যটি আলোচনা করুন এবং নির্ধারণ করুন বা না করুন!
|বাক্য
|স্লোগান
|স্লোগান নয়
|দেশের সেবা করা, জাতির গর্ব
|√
|এই পণ্যটি ব্যবহার করুন কারণ এটি আপনার পক্ষে খুব দরকারী।
|√
|ইন্দোনেশিয়াকে একত্রিত করে দ্বীপপুঞ্জকে সংযুক্ত করা হচ্ছে।
|√
|আপনার জন্য, আমরা সেখানে আছি
|√
|স্কুল সময় সকাল আটটায় শুরু হয়।
|√
|স্কুলটি একটি সাইকেল পার্কিংয়ের জায়গা সরবরাহ করে।
|√
*) অস্বীকৃতি:
এই নিবন্ধটি কেবল সন্তানের শেখার প্রক্রিয়াটিকে গাইড করার জন্য পিতামাতাদের লক্ষ্য।
উত্তর কীটি দেখার আগে, শিক্ষার্থীদের প্রথমে তাদের উত্তর দিতে হবে, তার পরেএই নিবন্ধটি শিক্ষার্থীদের কাজের ফলাফলগুলি সংশোধন করার জন্য।
(ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম /েন্ডারি ওলান নুগ্রাহানি)