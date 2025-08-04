ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দলের খেলোয়াড় থম হেইয়ের গুজব জাস্টিন হুবনারকে এরেডিভিসি 2025/2026 ক্লাব, ফরচুনা সিটার্ডের পদক্ষেপে চলে যাওয়ার পরে।
জাস্টিন হুবনার প্রথম 1 জুলাই 2025 প্রতি ফরচুনা সিটার্ডে যোগ দিয়েছিলেন।
সিটার্ড জেনিফার কোপ্পেনের প্রেমিককে স্ট্যাটাস নিয়ে নিয়ে এসেছিল বিনামূল্যে স্থানান্তর ওলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্স (ওলভস) ইউ 21 একাডেমি থেকে।
জাস্টিন হুবনারের ফরচুনা সিটার্ডে পদক্ষেপটি এরিডিভিসি প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়ের প্রথম পদচিহ্ন হয়ে ওঠে।
ফরচুনা সিটার্ড ডিন জেমস ক্লাবের বিপক্ষে প্রথম সপ্তাহের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে, শনিবার (9/8/2025) এগিয়ে যান।
থম হেই গুজব ছড়িয়েছিলেন জাস্টিন হুবনারের ফরচুনা সিটার্ডের আগমন।
অ্যালমির সিটি থেকে চলে যাওয়ার পরে মিডফিল্ডার একটি ক্লাব ছাড়াই একটি ক্লাব রাখছেন।
তারপরে থম হেই স্কিম সহ একটি আকর্ষণীয় পণ্য হবে বিনামূল্যে স্থানান্তর গ্রীষ্মের সময়কালে 2025/2026।
30 বছর বয়সে, থম হেই পারফরম্যান্সের হ্রাসের লক্ষণগুলি দেখায় নি।
তিনি এখনও গত মৌসুমে এরেডিভিসিতে অ্যালমিরের সাথে 30 টি সুযোগে 29 টি উপস্থিতি পকেট করতে সক্ষম হয়েছিলেন।
অর্থাৎ, থম হেই একবার গেম অ্যালমির সিটি থেকে অনুপস্থিত।
রিপোর্ট স্থানান্তর বাজারফরচুনা সিটার্ড গত মৌসুমে (2024/25) ট্রান্সফার মার্কেটে থম হেইয়ের পরিষেবাগুলিতে আগ্রহী ছিলেন।
মুহুর্তটি ছিল যখন থম হেই এসসি হেরেনভিন, 1 জুলাই, 2024 ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
ফরচুনা তুর্কি ক্লাব বেসিকতাস জে কে, ডিনামো জাগ্রেবের সাথে থম হেইয়ের স্বাক্ষরের শিকারে অংশ নিয়েছিলেন।
তবে ইন্দোনেশিয়ান জাতীয় দলের সাধারণ ক্ষেত্র জেনারেল অ্যালমির সিটির জন্য তাঁর হৃদয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।