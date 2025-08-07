ইন্দোনেশিয়ান জাতীয় পরিসংখ্যান থেকে ইন্দোনেশিয়ান স্বাধীনতার 80 তম বার্ষিকীর উক্তি স্মরণে সংগ্রহ

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা দিবস যা প্রতি আগস্ট 17 আগস্টের স্মরণে করা হয় তা কেবল একটি আনুষ্ঠানিক গতি নয়, সংগ্রাম, ত্যাগ এবং জাতীয় চেতনার অর্থ প্রতিফলিত করার সঠিক সময়ও।
এই বছর, ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের 80 তম বার্ষিকী রবিবার, আগস্ট 17, 2025 এ পড়েছে।
সরকার বুধবার (7/23/2025) 2025 সালে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের 80 তম বার্ষিকীর সরকারী লোগোও প্রকাশ করেছে।
উপর ভিত্তি করে ইন্দোনেশিয়ান স্বাধীনতার 80 বছরের ভিজ্যুয়াল পরিচয়ের জন্য গাইডলাইনইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রের ৮০ তম বার্ষিকীও ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা দিবসের বড় থিম বহন করেছিল, ২০২৫ সালের ১ August আগস্ট, যথা, যথা “ইউনাইটেড সার্বভৌম, মানুষ সমৃদ্ধ, ইন্দোনেশিয়া মাজু”।
এই বছর ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের ৮০ তম বার্ষিকীর মাঝে, অনেক জাতীয় ব্যক্তিত্ব উত্সাহে পূর্ণ জ্ঞানের শব্দ এবং এখনও অবধি প্রাসঙ্গিক সংগ্রামের মূল্যকে দান করেছে।
এটি উদযাপনে অংশ নিতে আমরা একে অপরকে সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার থিমের সাথে ভাগ করে নিতে পারি।
পরবর্তী ট্রাইব্যুনিউজ ইন্দোনেশিয়ান জাতীয় ব্যক্তিত্বদের কাছ থেকে ১ August আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের উদ্ধৃতিগুলির সংকলনের সংক্ষিপ্তসার জানিয়েছে, যারা জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম এবং মাতৃভূমির ভালবাসার চেতনা জাগ্রত করে।
এই উদ্ধৃতিগুলি 2025 সালে ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রের 80 তম বার্ষিকীর অনুপ্রেরণা, সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাপশন, বক্তৃতা বা স্মরণে ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত।
আগস্ট 17 ইন্দোনেশিয়ান জাতীয় পরিসংখ্যান থেকে স্বাধীনতা দিবস উদ্ধৃতি
- “একটি বড় জাতি এমন একটি জাতি যা তার নায়কদের সেবার প্রশংসা করে।” – আইআর। সোকার্নো
- “আমার সংগ্রাম আরও সহজ কারণ এটি আক্রমণকারীদের বহিষ্কার করে, তবে আপনার সংগ্রাম আরও কঠিন হবে কারণ এটি আপনার নিজের লোকদের বিরুদ্ধে।” – আইআর। সোকার্নো
- “স্বাধীনতা কেবল এমন একটি জাতির দ্বারা প্রাপ্ত এবং মালিকানাধীন যার আত্মা ‘স্বাধীনতা, স্বাধীনতা বা মৃত্যু’ দৃ determination ় সংকল্পের সাথে জ্বলজ্বল করছে!” – আইআর। সোকার্নো
- “স্বাধীনতা কেবল একটি সোনার সেতু। ব্রিজের বিপরীতে, আমরা ইন্দোনেশিয়ান জনগণকে নিখুঁত করি।” – আইআর। সোকার্নো
- “আমাকে এক হাজার পিতামাতাকে দিন, অবশ্যই আমি শিকড় থেকে সেমেরুকে সরিয়ে দেব। আমাকে 10 যুবক দিন, অবশ্যই আমি বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেব।” – আইআর। সোকার্নো
- “ইতিহাস কখনই ভুলে যাবেন না (জেস্মেরাহ)।” – আইআর। সোকার্নো
- “চোখের পাতাগুলিতে অশ্রু যতক্ষণ না ততক্ষণ বিপ্লব সম্পন্ন হয়নি।” – আইআর। সোকার্নো
- “ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আকাশ থেকে পড়ে না, তবে রক্ত ও অশ্রুযুক্ত লোকেরা লড়াই করেছে।” – মোহাম্মদ হাট্টা
- “অনুগত নায়ক তার নামের জন্য পরিচিত নয়, আদর্শকে সমর্থন করার জন্য বলিদান করেছিলেন।” – মোহাম্মদ হাট্টা
- “শেখার মাধ্যমে কম স্মার্টকে উন্নত করা যেতে পারে experience অভিজ্ঞতার সাথে কম সক্ষম হতে পারে But তবে যদি সত্য না হয় তবে কোনও নিরাময় নেই।” – মোহাম্মদ হাট্টা
- “যতক্ষণ না ইন্দোনেশিয়ায় এখনও লাল রক্ত থাকে যা সাদা কাপড়ের টুকরো লাল এবং সাদা করে তুলতে পারে, তাই সেই সময়ে আমরা কাউকেও ছাড় দেব না!” – বাং টোমো
- “স্বাধীনতা বা মৃত্যু!” – বাং টোমো
- “স্বাধীন জাতি এমন একটি জাতি যা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।” – বাং টোমো
- “ইন্দোনেশিয়া একটি গোষ্ঠী, ধর্ম, উপজাতি বা রীতিনীতি নয়, তবে আমরা সকলেই।” – গুস দুর
- “যতক্ষণ না অন্যায় ও বৈষম্য রয়েছে ততক্ষণ আমরা পুরোপুরি স্বাধীন হইনি।” – গুস দুর
- “পার্থক্যটি বিবাহবিচ্ছেদের কারণ নয়, তবে ite ক্যবদ্ধ হওয়ার শক্তি” ” – গুস দুর
- “আপনি যদি বড় নেতা হতে চান তবে সাংবাদিকের মতো লিখুন এবং বক্তার মতো কথা বলুন।” – হোস জোকরোমিনোটো
- “জ্ঞানের মতো উচ্চ, কৌশলগুলির মতো স্মার্ট, যদি নৈতিকতার সাথে না থাকে তবে তা বিপর্যয়কর হবে।” – হোস জোকরোমিনোটো
- “জীবন যা ঝুঁকির মধ্যে নেই তা কখনই জিততে পারে না।” – সুতান সায়হরির
- “শীর্ষস্থানীয় কষ্ট হচ্ছে।” – আগুস সেলিম
- “কিছু অর্জনের জন্য, এটি প্রথমে লড়াই করা উচিত। নারকেল ফল নেওয়ার মতো, কেবল রান্না করা ডুরিয়ানের পতনের জন্য অপেক্ষা করা নয়।” – মোহাম্মদ নাটসির
- “আমার দেশ সত্য বা ভুল, বিশেষত যদি আমরা জানি যে আমাদের দেশটি জরাজীর্ণ, তবে ঠিক সেই সময়ে আমাদের অবশ্যই এটি ঠিক করতে হবে।” – অধ্যাপক ড। আর।
- “ওল্ড পাটিমুরা পাটিটিমুরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে তবে পরে তরুণ পাটিটিমুরা উঠবে।” – পাটিটিমুরা
- “আমার দেহটি ছিঁড়ে ফেলুন, এই দেহটি কেটে ফেলুন, তবে আমার আত্মা লাল এবং সাদা দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত, বেঁচে থাকবে, এখনও প্রতিরক্ষা দাবি করবে, আমি যার মুখোমুখি, ইন্দোনেশিয়ান স্বাধীনতা দিবসকে খুশি!” – জেনারেল সুদিরম্যান
- “ইন্দোনেশিয়ান unity ক্যের আদর্শগুলি বাজে কথা নয়, তবে সত্যই আমাদের নিজের জাতির historical তিহাসিক শিকড়গুলিতে উত্থিত বাহিনী দ্বারা সমর্থিত।” – মোহাম্মদ ইয়ামিন
“আমরা আজ শুরু না করলে ভবিষ্যত পরিবর্তন হবে না।” – বিজে হাবিবি
“ব্যর্থতা কেবল তখনই ঘটে যখন আমরা হাল ছেড়ে দিই।” – বিজে হাবিবি
“স্বাধীনতা মানে ভয়ের অভাব।” – টান মালাকা
“যদি তরুণদের কোনও আদর্শবাদ না থাকে তবে জাতির ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে।” – টান মালাকা
“আদর্শবাদ তরুণদের শেষ বিলাসিতা” ” – টান মালাকা
