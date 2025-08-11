You are Here
ইন্দোনেশিয়ান-পিইউ সহযোগিতা লাতিন আমেরিকার রফতানি জ্যাক বলে মনে করা হয়


রেপুব্লিকা.কম.আইডি, জাকার্তা – ইন্দোনেশিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (কাদিন) আনিন্ড্যা বাকরি চেয়ারপারসন আশাবাদী যে বিস্তৃত অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি ইন্দোনেশিয়া এবং পেরু (আইপি সিইপিএ) লাতিন আমেরিকান অঞ্চলে ইন্দোনেশিয়ার রফতানি বাড়ানোর জন্য অনেক সুবিধা প্রদান করে।

আনিন্দ্যা অনুসারে, ইন্দোনেশিয়ান উদ্যোক্তা বিচারক পেরু একটি বৃহত বাজার সম্ভাবনা হিসাবে। এই সময়ে, ইন্দোনেশিয়া স্বয়ংচালিত, পাদুকা, পাম তেল এবং অন্যান্য কৃষি পণ্যগুলির মতো পণ্যগুলির জন্য রফতানি করেছে।


“এই সিইপিএর সাথে, এটি আমাদের ব্যবসায়ের জন্য আরও বৃহত্তর এবং খুব, খুব উপকারী হওয়া উচিত, আমাদের সংস্থাগুলি,” সোমবার (১১/৮/২২৫) জাকার্তায় অনিন্দ্যা বলেছিলেন।

এছাড়াও, কাদিন পেরুর খুচরা খাতের জন্য দুর্দান্ত সুযোগ দেখেছিলেন। আনিন্দ্যা ইন্দোনেশিয়ান ব্যবসায়গুলিকে বাজারে প্রবেশের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, যাতে পরে তারা লাতিন আমেরিকার অন্যান্য অঞ্চলেও বিকশিত হতে পারে।

আনিন্দ্যা আরও বলেছিলেন যে ইন্দোনেশিয়া এবং পেরুর মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা একে অপরের উপকার করবে। তাঁর মতে, এটি কেবল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও ঘটে।

কিছু কাদিনের সদস্য, অনিন্ড্যা অব্যাহত রেখেছিলেন, পেরুতে বিনিয়োগ করেছেন, খনির ও ফসফেট খাতগুলি সহ, যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। “আমি মনে করি এটি একটি ভাল জিনিস। কারণ আমরা আসিয়ানে পেরু নেভিগেটর হয়ে উঠতে পারি, এবং বিপরীতে পেরু লাতিন আমেরিকার নেভিগেটর হয়ে ওঠেন,” তিনি বলেছিলেন।

পূর্বে জানা গিয়েছিল যে পেরুর প্রেসিডেন্ট ডিনা বলুয়ার্ট ইন্দোনেশিয়াকে পেরুতে বিনিয়োগের জন্য বিশেষত রসদ, শিল্প ও অবকাঠামো কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

সোমবার জাকার্তায় তাঁর বক্তব্যে বলুয়ার্ট বলেছিলেন যে লজিস্টিকস এবং শিল্প কেন্দ্রটি চ্যাঙ্কে বন্দর, কলাও বন্দর, জর্জি শ্যাভেজ বিমানবন্দর শহর এবং আসন্ন ইয়াঙ্গুন শিল্প অঞ্চলটির আশেপাশে অবস্থিত।

তিনি ইন্দোনেশিয়া-পেরু 2025 বিজনেস ফোরামে এটি বলেছিলেন “দ্বিপক্ষীয় বৃদ্ধি আনলক করা: সিইপিএর মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া-পেরু অংশীদারিত্বকে শক্তিশালী করা“।

পেরুর সভাপতি ইন্দোনেশিয়াকে পেরু অবকাঠামো প্রকল্পের ব্যবধান হ্রাস করার অংশীদার হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যা প্রায় 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলার পৌঁছেছে বলে অনুমান করা হয়।


