ইন্দোনেশিয়ার ‘পেট্রল গডফাদার’ 18 বিলিয়ন গ্রাফ্ট প্রোবকে লক্ষ্য করে

(ব্লুমবার্গ) – কয়েক দশক ধরে ইন্দোনেশিয়ার জ্বালানী বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারকারী তেল বণিক। এখন তিনি দেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল উত্পাদককে ১৮ বিলিয়ন ডলারের তদন্তে জড়িয়ে পড়েছেন যা রাষ্ট্রপতি প্রভো সুবিয়ান্টোর অ্যান্টিকোশনাল দুর্নীতি ড্রাইভের জন্য লিটমাস পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে। আরও পড়ুন

