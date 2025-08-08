ইন্দোনেশিয়া ট্রিগার উত্সাহ, ধর্মীয় আদেশে উত্সব জন্য মেগা স্পিকার

“সাউন্ড হোরেগ” – “ভাইব্রেট” এর জন্য জাভানিজ শব্দ থেকে – হ’ল এক ধরণের রাস্তার বিনোদন যা খুব জোরে সংগীত সিস্টেমের সাথে জড়িত যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পূর্ব এবং মধ্য জাভাতে বন্ধ হয়ে গেছে।
ইন্দোনেশিয়ার ১ August ই আগস্টের স্বাধীনতা দিবসের আগে, কর্মকর্তারা এবং পুলিশ হাড়-বিড়বিড় করে স্পিকারের খণ্ডগুলি রোধ করা এবং সেই বাসিন্দাদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার মধ্যে ওজন করছে যারা এই উদাসীন দর্শন উপভোগ করে।
আগস্টের গোড়ার দিকে, লুমাজ্যাং রিজেন্সিতে একটি সাউন্ড হোরেগ শো দেখছেন এমন এক মহিলা মাথা ঘোরার অভিযোগে ভেঙে পড়েছিলেন এবং মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যুর কারণ অজানা রয়ে গেছে, তবে ২০১৪ সালে মালাং শহরে প্রথম শুরু হওয়ার পর থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে বেড়েছে এমন বিনোদন নিয়ে এই ঘটনাটি আরও বিতর্ককে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ভিডিওগুলিতে স্পিকার টাওয়ারগুলি প্যাকড রাস্তাগুলির মধ্য দিয়ে ঘূর্ণায়মান, কাছাকাছি উইন্ডোগুলিকে কাঁপতে সক্ষম বাস-ভারী বীটগুলি পাম্প করে স্পিকার টাওয়ারগুলির সাথে কারচুপি করা হয়েছে। সমালোচকদের মতে এই ধরনের উচ্চস্বরে শ্রবণশক্তি ক্ষতি করতে বা অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
মালাং-ভিত্তিক সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া সংস্থা ব্লিজার্ড অডিওর মালিক ডেভিড স্টিফান জাতীয় ব্রডকাস্টার মেট্রো টিভিকে বলেছেন যে আজ অবধি মালাং ক্যাটারিংয়ের আশেপাশে প্রায় ১,২০০ ব্যবসা ছিল সাউন্ড হোরেগের দাবিতে, যার মধ্যে ৫০০ “বৃহত ক্ষমতা” স্পিকার সরবরাহ করেছিল।