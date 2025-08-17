ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের ৮০ তম বার্ষিকীর স্মরণে, পিএইচই জাতীয় শক্তির প্রধান অবদানকারী হিসাবে ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন

রেপুব্লিকা.কম.আইডি, জাকার্তা-ইন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের 80 তম বার্ষিকীর মাঝে (আরআই), পিটি পার্টামিনা হুলু এনার্জি (পিএইচই) জাতীয় শক্তি সার্বভৌমত্ব এবং তেল ও গ্যাস স্ব -সাফল্য উপলব্ধি করতে প্রধান অবদানকারী হিসাবে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে। এই প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধির মাধ্যমে উপলব্ধি করা হয় তেল ও গ্যাস উত্পাদন উল্লেখযোগ্য পাশাপাশি নতুন সংস্থানগুলির আবিষ্কার যা সম্ভাব্য হিসাবে বিবেচিত হয়।
বর্তমানে পার্টামিনার উজানের সাবহোল্ডিং দেশে 24 শতাংশ তেল ও গ্যাস ব্লক পরিচালনা করে। এর অবদান জাতীয় তেল উত্পাদনের percent৯ শতাংশ এবং জাতীয় গ্যাস উৎপাদনে ৩ percent শতাংশে পৌঁছেছে। সেমিস্টার I 2025 পর্যন্ত, সাবহোল্ডিং প্রতিদিন 557 হাজার ব্যারেল (এমবিওপিডি) এবং প্রতিদিন 2.8 বিলিয়ন গ্যাস ঘনফুট (বিএসসিএফডি) তেল উত্পাদন রেকর্ড করুন।
“উজান তেল ও গ্যাস সংস্থাগুলির শিরা হ’ল কীভাবে নতুন রিজার্ভ প্রস্তুত করা যায়। আমরা জাতীয় তেল ও গ্যাস উত্পাদন বাড়াতে পারে এমন সংস্থানগুলি সন্ধান করতে থাকি,” জাকার্তায় তাঁর বিবৃতিতে কর্পোরেট সচিব পিএইচই, হারমানসায়াহ ওয়াই নাসরোয়েন বলেছেন, রবিবার (৮/১//২২৫) উদ্ধৃত হয়েছে।
পিএইচই 404 বিকাশের ভাল ড্রিলিং, 628 ওয়ার্কওভার ক্রিয়াকলাপ এবং 18,714 ভাল পরিষেবা ক্রিয়াকলাপের সাফল্যের কথাও জানিয়েছে। অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, 2025 এর প্রথম সেমিস্টারের সময় একটি 3 ডি সিসমিক জরিপ ছিল 539 কিমি ² এই ক্রিয়াকলাপগুলি অতিরিক্ত 2 সি সংস্থান তৈরি করে (অবিচ্ছিন্ন সংস্থান) ৮০৪ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের সমতুল্য (এমএমবিওই) এর পরিমাণ এবং 63৩ মিলিয়ন ব্যারেল তেলের সমতুল্য প্রমাণিত মজুদ (পি 1) সংযোজন।
এই অর্জনটি সমস্ত অঞ্চল এবং সহায়ক সংস্থাগুলির কঠোর পরিশ্রম থেকে অবিচ্ছেদ্য। এর মধ্যে একটি পিটি পার্টামিনা হুলু রোকান জোন 4 প্রবুমুলিহ দেখিয়েছেন। 2025 এর গোড়ার দিকে, ব্লক ডি-তে বিএনজি -064 ভাল, বেনুয়াং কাঠামো 990 শতাংশ পর্যন্ত উত্পাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এটি ভাল 1,400 বিওপিডি তেল এবং 4.51 এমএমএসসিএফডি গ্যাস উত্পাদন করে, 190 বিওপিডি এবং 0.15 এমএমএসসিএফডি এর প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রার অনেক উপরে।
উত্তর পশ্চিম বেনুয়াং অঞ্চলে বিএনজি -067 ভাল থেকে একই ধরণের সাফল্য প্রকাশিত হয়েছিল। তেল উত্পাদন 660 বিওপিডি বা প্রাথমিক লক্ষ্য 440 শতাংশে পৌঁছেছে। কূপটি 0.807 এমএমএসসিএফডি গ্যাস বা লক্ষ্যমাত্রার 207 শতাংশও উত্পাদন করে। টিএএফ কে 1 এর নতুন স্তরটির আবিষ্কার যা এখনও উত্পাদিত হয়নি তা অন্যতম কী ছিল।
পিএইচই পশ্চিম জাভা অনশোরে ইপিএন -002 ওয়েল ড্রিলিংয়ের সাফল্যের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি সুমাত্রার উপকূলের কাজের ক্ষেত্রে 3 ডি সিসমিক অধিগ্রহণের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেছে। ডাব্লু কে 2024 নিলামের ফলাফল, মেলাটি এবং বিনাইয়া কার্যকারী অঞ্চলগুলির জন্য চুক্তি ভাগ করে নেওয়ার চুক্তিতে স্বাক্ষর করার মাধ্যমেও পারফরম্যান্সকে আরও শক্তিশালী করা হয়।
সেমিস্টার II 2025 এ, বেশ কয়েকটি কৌশলগত প্রকল্প শীঘ্রই হবে অন স্ট্রিম। এর মধ্যে আকাসিয়া ব্যাগাস (এসপি এবিজি) ইপি সংগ্রহকারী স্টেশন রয়েছে যেখানে প্রতিদিন 9,000 ব্যারেল তরল (বিএলপিডি) এবং 22 এমএমএসসিএফডি গ্যাসের ধারণক্ষমতা রয়েছে। প্ল্যাটফর্মের গড় 30 এমএমএসসিএফডি গড় ক্ষমতা সহ একটি নুবি সাইড প্রজেক্ট রয়েছে, পাশাপাশি লক্ষ্যযুক্ত মিনাস ফিল্ড সিইওআর প্রকল্প যা যুক্ত করার জন্য লক্ষ্যযুক্ত পুনরুদ্ধার ফ্যাক্টর 22 শতাংশ পর্যন্ত।
শুধু তা-ই নয়, পিএইচই 2,996 বিওপিডি তেল এবং 21.26 এমএমএসসিএফডি গ্যাসের অতিরিক্ত প্রক্ষেপণ সহ একটি ওও-অক্স ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। সুযোগের মূল্যায়ন নতুন উদ্যোগ এছাড়াও নতুন এক্সপ্লোরেশন ওয়ার্ক ক্ষেত্রগুলির একটি পোর্টফোলিও যুক্ত করতে চালান।
ব্যবসায় পরিচালনায়, পার্টামিনার উজান সাবহোল্ডিং ইএসজি -র নীতিটির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (পরিবেশগত, সামাজিক এবং প্রশাসন)। সংস্থাটি একটি আইএসও 37001: 2016: এসএমএপি) স্ট্যান্ডার্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রয়োগ করে এবং নীতিগুলি নিশ্চিত করে ঘুষের উপর শূন্য সহনশীলতা। এই পদক্ষেপের সাথে, পিএইচই নিজেকে পরিবেশ বান্ধব বিশ্ব -শ্রেণীর তেল ও গ্যাস সংস্থা হিসাবে লক্ষ্য করে যা পরিবেশ বান্ধব এবং সুশাসনকে মেনে চলে।