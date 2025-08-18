You are Here
ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের 80 তম বার্ষিকীর একটি স্মরণে রয়েছে, পার্টামিনা এট আল থেকে সর্বশেষ জ্বালানির দামগুলি পর্যবেক্ষণ করে
রেপুব্লিকা.কম.আইডি, জাকার্তা – জ্বালানী তেলের দাম (বিবিএম) এ গ্যাস স্টেশন পার্টামিনা, শেল, ভিভো, এবং বিপি ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতার ৮০ তম বার্ষিকীর মধ্যে স্থিতিশীল পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সোমবার জাকার্তায় পার্টামিনার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে উদ্ধৃত, পার্টাম্যাক্স নন -সাবসিডাইজড জ্বালানীর দাম পার্টামিনা গ্যাস স্টেশনে আগস্টের শুরু থেকে প্রতি লিটারে আরপি 12,200 এ স্থিতিশীল।


বিশদ জ্বালানী মূল্য পার্টামিনা গ্যাস স্টেশন (জাকার্তা) নিম্নরূপ:

পার্টালাইট: প্রতি লিটারে আইডিআর 10,000;

সৌর ভর্তুকি: প্রতি লিটারে আরপি 6,800;

পার্টাম্যাক্স: প্রতি লিটারে আরপি 12,200;

পার্টাম্যাক্স টার্বো: আরপি। প্রতি লিটারে 13,000;

পার্টাম্যাক্স গ্রিন: আরপি। প্রতি লিটারে 13,200;

ডেক্সলাইট: প্রতি লিটারে আরপি 13,850; এবং

পার্টামিনা ডেক্স: আইডিআর প্রতি লিটারে 14,150।

এদিকে, গ্যাস স্টেশনগুলিতে জ্বালানির দাম শেল আগস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকেও স্থিতিশীল পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, সুপার শেল টাইপের সাথে প্রতি লিটারে 1 আগস্ট, 2025 থেকে লিটারে আরপি 12,580 এ পেগড রয়েছে। অফিসিয়াল শেল গ্যাস স্টেশন পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত শেল গ্যাস স্টেশনগুলিতে জ্বালানীর দামের বিবরণ নিম্নরূপ:

সুপার: প্রতি লিটারে RP12.580;

ভি-শক্তি: প্রতি লিটারে RP13.050;

ভি-পাওয়ার ডিজেল: আরপি 13,230; পাশাপাশি

ভি-পাওয়ার নাইট্রো+: প্রতি লিটারে RP14.380।

তদ্ব্যতীত, বিপি গ্যাস স্টেশনে জ্বালানির দাম দুটি গ্যাস স্টেশনগুলির সাথে একই জিনিসও অনুভব করেছে। নীচে বিপি গ্যাস স্টেশনে জ্বালানীর দামের বিশদটি রয়েছে:

বিপি আলটিমেট: প্রতি লিটারে আরপি 13.050;

বিপি 92: প্রতি লিটারে আরপি 12,550; এবং

বিপি আলটিমেট ডিজেল: প্রতি লিটারে RP14.380।

অন্যদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, গ্যাস স্টেশনগুলিতে জ্বালানির দাম ভিভো 2025 সালের আগস্টের শুরুতে তুলনা করার সময়ও স্থিতিশীল The নিম্নলিখিতগুলি ভিভো গ্যাস স্টেশনগুলিতে জ্বালানির দামের বিশদগুলি রয়েছে:

রেভভো 90: প্রতি লিটারে RP12.490;

রেভভো 92: প্রতি লিটারে RP12.580;

রেভভো 95: প্রতি লিটারে আরপি 13,050; পাশাপাশি

ডিজেল প্রিমাস প্লাস: প্রতি লিটারে RP14.380।


