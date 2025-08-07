ইন্দ্রামায়ুতে জিকেপির দাম প্রতি কেজি 8,000 আরপি প্রবেশ করে তবে কৃষকরা উপভোগ করতে পারবেন না, এটি কারণ

রেপুব্লিকা.কম.আইডি, ইন্দ্রামায়ু – ইন্দ্রামায়ু রিজেন্সিতে শুকনো শস্য (জিকেপি) সংগ্রহের দাম বর্তমানে প্রতি কেজি প্রতি কেজি 8,000 এর পরিসরে আরও বাড়ছে। যদিও এটি অনেক উপরে দাম সরকারী ক্রয় (এইচপিপি) যা কেবল আরপি। তবে প্রতি কেজি 6,500 কৃষক এই দামের উচ্চ মূল্য উপভোগ করতে পারবেন না।
এই অবস্থাটি উদ্ভিদ পেস্টিং অর্গানিজম (ওপিটি) এর আক্রমণ দ্বারা ঘটেছিল যা চাল গাছগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করেছিল। কৃষকদের আরও গভীরভাবে ব্যয় করতে হবে।
ইন্দ্রামায়ু রিজেন্সি ফার্মার্স এবং ফিশারম্যান গ্রুপের (কেটিএনএ) চেয়ারম্যান সুতাতং বলেছেন, গত সপ্তাহে জিকেপির দাম এখনও প্রতি কিলোগ্রামে আরপি 7 হাজার থেকে আরপি 7,500 এর পরিসরে ছিল। তবে এই মুহুর্তে, জিকেপির দাম প্রতি কেজি প্রতি 8 হাজারে প্রবেশ করেছে।
শুকনো শস্য (জিকেজি) নাকাল করার দাম প্রতি কেজি প্রতি 8,500 আরপি পৌঁছেছে। “হ্যাঁ, শস্যের দাম নায়েক তারপরে, “বৃহস্পতিবার (7/8/2025) সুতাটাং বলেছেন।
সুটটাং অনুমান করে যে শস্যের উচ্চ মূল্য বর্তমানে কমপক্ষে যে অঞ্চলটি কাটা হয়েছে তার কারণে। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, ইন্দ্রামায়ু রিজেন্সিতে যে অঞ্চলটি কাটা হয়েছিল তা কেবল গ্যান্টর এবং হরজুলিস জেলায় প্রায় 7 হাজার হেক্টর অঞ্চল জুড়ে ছিল।
সর্বশেষ, যে অঞ্চলটি ফসল কাটার সময়কালে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল তা ক্রোয়া এবং প্যাসেকান জেলাগুলিতেও বিদ্যমান। “তারপরেও, এটি এখনও কিছুটা, কেবল ফসল কাটতে শুরু করেছে। ইন্দ্রামায়ু রিজেন্সিতে ফসলের শীর্ষের জন্য, এটি অনুমান করা হয় যে অক্টোবর বা নভেম্বর,” সুতাতাং বলেছিলেন।
সুতাতং স্বীকার করেছেন, এই প্রথম ফসল চলাকালীন, শস্যের দাম আসলে বেশি ছিল। তবে তিনি বিবেচনা করেছিলেন যে কৃষকরা রোপণের সময়কালে অনেক ইঁদুরের আক্রমণের কারণে প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেনি।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, ইঁদুরের আক্রমণে কৃষকদের রোপণের সময়কালে প্যাচওয়ার্ক করার জন্য আরও গভীরভাবে ব্যয় করতে হয়েছিল। ধানের গাছগুলি যা ইঁদুর দ্বারা প্রসারিতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, পুনরায় প্লান্ট করে যাতে কৃষকদের ব্যয় বাড়ানো যায়।
এছাড়াও, ইঁদুরের আক্রমণগুলি উত্পাদন হ্রাস করে। যথা, জিকেপির হেক্টর প্রতি সাধারণত সাত টন থেকে, এখন 6 – 6.5 টন জিকেপি -র পরিসরে। কেবল ইঁদুরই নয়, কৃষকরা খরা চাল গাছের উদ্বেগের দ্বারাও রঙিন হয়। কারণটি হ’ল রোপণের মরসুমের পদত্যাগের কারণে ফসল মৌসুমের পদত্যাগের কারণে।
সাধারণত ইন্দ্রামায়ু রিজেন্সিতে গাদুর (শুকনো) ফসল সেপ্টেম্বরে সম্পন্ন হয়েছিল। তবে এখন সেচ চ্যানেলগুলির উন্নতির কারণে পিছনের দিকে যা জল প্রবাহকে ধানের জমিতে স্থির করে তোলে। “গাদু মৌসুমে কৃষকরা জল পাম্পের ব্যবহার সহ খরা থেকে চাল গাছগুলিকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন উপায়ে কাজ করবেন যাতে উত্পাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়,” সুতাতং বলেছিলেন।
অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন, যা কৃষকদের তৈরি করেছে উপভোগ করতে পারি না শস্যের উচ্চ মূল্য সত্ত্বেও দুর্দান্ত লাভ।