You are Here
ইন্দ্রামায়ুতে, লাকি হাকিম হাজার হাজার গরুর মাংস লানাং সাপকে ধানের জমিতে ছেড়ে দিয়েছে যা ইঁদুরের কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল
News

ইন্দ্রামায়ুতে, লাকি হাকিম হাজার হাজার গরুর মাংস লানাং সাপকে ধানের জমিতে ছেড়ে দিয়েছে যা ইঁদুরের কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম – ইন্দ্রামায়ু রিজেন্ট লাকি হাকিম তার নাগরিকদের ধানের ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করে ইঁদুর কীটপতঙ্গগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

এরপরে তিনি হাজার হাজার কোয়েলগাথাস রেডিয়েটাস সাপ বা গরু এবং কোরোস সাপগুলি সরিয়ে দিয়ে একটি যুগান্তকারী মাউসের কীটপতঙ্গগুলি তৈরি করেছিলেন, যা ধানের ক্ষেতের জন্য বিষাক্ত নয়।

প্রোগ্রামটির নাম লাকি “স্নেক ফ্রেন্ডস অফ ফার্মার্স”। শিকারের কারণে ইঁদুর কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রমণ করা ধানের ক্ষেতগুলিতে হাজার হাজার সাপ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

লাকি শুক্রবার (৮/৮/২০২৫) একটি লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন, “আমরা ইঁদুরের কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রমণ করা জায়গাগুলিতে হাজার হাজার গরু এবং কোরোস সাপকে মুক্তি দিয়েছি, কৃষকরা প্রচুর ইঁদুরের আক্রমণের কারণে রোপণ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য এবং বড় ক্ষতির জন্য দুঃখিত,”

তিনি ইউটিউবার বন্ধু এবং প্রভাবশালীদের কৃষকদের সহায়তা করার জন্য এই প্রোগ্রামটি সফল করার জন্য ইন্দ্রামায়ুতেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ইঁদুর কীটপতঙ্গ নির্মূল - অভিনেতা এবং ইন্দ্রামায়ু লাকি হাকিমের রিজেন্ট তাদের নাগরিকদের মালিকানাধীন ভাতের জমিতে আঘাতকারী ইঁদুর কীটপতঙ্গগুলির সমস্যা কাটিয়ে উঠতে কৃষকদের সাপের চলাচল শুরু করেছিলেন। প্রকাশিত সাপটি এক ধরণের নন -ভেনোমাস গরু।
ইঁদুর কীটপতঙ্গ নির্মূল – অভিনেতা এবং ইন্দ্রামায়ু লাকি হাকিমের রিজেন্ট তাদের নাগরিকদের মালিকানাধীন ভাতের জমিতে আঘাতকারী ইঁদুর কীটপতঙ্গগুলির সমস্যা কাটিয়ে উঠতে কৃষকদের সাপের চলাচল শুরু করেছিলেন। প্রকাশিত সাপটি এক ধরণের নন -ভেনোমাস গরু। (ক্যাচ/ ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম)

লাকির মতে, ইঁদুরের কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রমণ করা ধানের ক্ষেতগুলিতে প্রকাশিত সাপগুলি হ’ল সাপ যার মূল আবাস ইন্দ্রামায়ুতে রয়েছে।

তবে, বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে সাপদের শিকার করে আসছেন কারণ তারা ভীতিজনক বলে বিবেচিত হয়, তাই জনসংখ্যা নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে।

খুব পড়ুন: লাকি হাকিম দেদি মুলিয়াডি এবং স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, শিক্ষানবিশ অনুমোদন পাওয়ার কারণ 3 মাস বলেছেন

“ফলস্বরূপ, প্রকৃত ইঁদুরের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে যদি সাপ, মনিটর টিকটিকি এবং পেঁচাগুলির মতো উদ্দীপনা থাকে তবে জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়,” ফিল্ম স্টার “নাইট থাউজড মাস” চালিয়ে যান।

অনিয়ন্ত্রিত ইঁদুর কীটপতঙ্গ, কৃষকদের অস্বস্তিকর করে তোলে। যদি ইঁদুরকে বিষাক্ত করা হয় তবে এটি অন্যান্য প্রাণীদের জন্যও বিপজ্জনক। বৈদ্যুতিক স্টান ডিভাইস স্থাপনের ব্যতিক্রম নেই যা বাসিন্দাদের বিপন্ন করে।

সুতরাং, লাকির মতে, কীটপতঙ্গ দ্বারা আক্রমণ করা ধান ক্ষেত্রের অঞ্চলে হাজার হাজার সাপ মুক্তি দেওয়া একটি যুক্তিসঙ্গত এবং নিরাপদ সমাধান।

লাকি এর আগে কয়েক মাস আগে ইন্দ্রামায়ু রাইস মাঠে পেঁচা প্রকাশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করেছিল।

তবে, তিনি স্বীকার করেছেন, এখনও ধরে নিয়েছেন যে ইঁদুর কীটপতঙ্গগুলির সমস্যাটি আরও বৈচিত্র্যময় এবং বিস্তৃতভাবে পরিচালনা করতে হবে।

“আমরা কয়েক মাস আগে ফসল কাটার সময় গণপূর্ত মন্ত্রীর সাথে ধানের মাঠে পেঁচা প্রকাশের আন্দোলনটি চালিয়েছিলাম, তবে আমার মতে এটি অবশ্যই সমস্ত দিক এবং উপায় থেকে সজ্জিত করা উচিত, আমরা এই মাউসকে ক্রয়োক, কারণ পেঁচা কেবল রাতে ইঁদুরকে শিকার করে।

“তদ্ব্যতীত, পেঁচাগুলির অভাব মাউস গর্তে প্রবেশ করতে পারে না, কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ইঁদুরের শিকার হয় যা রাতে ঘোরাঘুরি করে, অন্যদিকে গর্তগুলিতে ইঁদুরগুলি এখনও অনেকগুলি, তাই আমরা সাপ সাপ সাপ প্রোগ্রামের সাথে আবার আদর্শ,” লাকি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তবে, “ফার্মার্সের স্নেক ফ্রেন্ডস” প্রোগ্রামটি বেশ কয়েকটি সম্প্রদায় গোষ্ঠী দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। বিশেষত বিপদ সম্পর্কে।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts