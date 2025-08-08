ওয়াশিংটন ডিসির রোনাল্ড রেগান ওয়াশিংটন জাতীয় বিমানবন্দরের কাছে মারাত্মক সংঘর্ষের প্রায় আট মাস পরে, পরিবহন বিভাগের মহাপরিদর্শকের কার্যালয় ঘোষণা শুক্রবার যে এটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আশেপাশের আকাশসীমা পরিচালনা করার জন্য ফেডারেল এভিয়েশন প্রশাসনের পরিচালনা সম্পর্কে একটি তদন্ত খুলবে।
তদন্তের জন্য প্ররোচিত ঘটনাটি ছিল এই জানুয়ারিতে যখন মার্কিন সেনা ব্ল্যাক হক হক হেলিকপ্টারটি আমেরিকান এয়ারলাইন্সের আঞ্চলিক জেটের সাথে সংঘর্ষে 67 67 জন নিহত হয়েছিল। তবে, আইজি-র ঘোষণা অনুসারে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তাদের বিমানবন্দরে ঘটেছিল এমন অনেক নিকট-ডিসাস্টারগুলির মধ্যে এটিই ছিল। জাতীয় পরিবহন সুরক্ষা বোর্ড 15,000 ঘনিষ্ঠ-প্রকৃতির ঘটনা পাওয়া গেছে ২০২১ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বিমানবন্দরের আকাশসীমাতে ঘটেছিল – যার মধ্যে অনেকগুলি বাণিজ্যিক বিমানের সাথে জড়িত।
গত সপ্তাহে, দুর্ঘটনার বিষয়ে একটি তদন্তকারী শুনানি প্রকাশ করেছে যে মাত্র একটি এয়ার ট্র্যাফিক নিয়ামক সংঘর্ষের সময় হেলিকপ্টার এবং বিমান ট্র্যাফিক উভয়ই পরিচালনা করছিলেন। এটি আরও দেখতে পেল যে মারাত্মক দুর্ঘটনার সাথে জড়িত ব্ল্যাক হক ছিল একটি প্রযুক্তিগত সমস্যা নিয়ে কাজ করা এটি এডিএস-বি নামে পরিচিত একটি ডিভাইসকে সঠিকভাবে কাজ করা থেকে বিরত রেখেছে, যা হেলিকপ্টারটির অবস্থান, উচ্চতা এবং অন্যান্য তথ্য এয়ার ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং কাছের অন্যান্য বিমানগুলিতে সম্প্রচার করবে। শুনানিতে বক্তব্য রাখার এক সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রেগান বিমানবন্দরে নীতিমালার জন্য এডিএস-বি ডেটা প্রেরণ করার জন্য হেলিকপ্টারগুলির প্রয়োজন হয়নি।
এই উদ্ঘাটনগুলির মধ্যে আইজি অফিসটি কেসটি আরও সন্ধান করছে। ওয়াচডগ বিমানবন্দরে এডিএস-বি ছাড়ের বিষয়ে এফএএর নীতি ও পদ্ধতিগুলি তদন্ত করবে, পাশাপাশি এজেন্সি কীভাবে বিমান ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা পরিচালনা করে। পর্যালোচনাটি এই মাসে শুরু হতে চলেছে।
আইজি অফিসের অনুসন্ধানগুলি আকর্ষণীয় হওয়া উচিত, যদি না ক্ষিপ্ত না হয়। বছরের পর বছর ধরে এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলারদের ঘাটতি রয়েছে, যা ট্রাম্প প্রশাসনের নিয়োগের হিমশীতল দ্বারা উন্নত হয়নি বা চাকরিতে থাকাকালীন তীক্ষ্ণ চোখ এবং মনের সুস্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও এটিসিএসকে ৫ 56 বছর বয়সী হওয়ার পরে অবসর নেওয়ার থেকে বিরত রাখার পরিকল্পনাটি উন্নত হয়নি। এই বছরের শুরুর দিকে রেগনের রানওয়েতে একটি অ-মৃতদেহ সংঘর্ষ সহ ধ্রুবক নিকট-মিসগুলি রয়েছে যা কংগ্রেস জাহাজে বসে থাকা সদস্যদের সাথে একটি বিমান জড়িত, এফএএ বর্তমানে যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে কিছু মৌলিক সমস্যা রয়েছে বলে পরামর্শ দেয়।
যদিও এর ট্রাম্প সমস্ত কিছু বাস্তবে কিছু উন্নত করার পথে যেতে পারে। এই বছরের শুরুর দিকে, তিনি সিটিং ইন্সপেক্টর জেনারেলকে পরিবহন বিভাগে বরখাস্ত করেন, তাই অফিস হয় বর্তমানে অপারেটিং একটি অভিনয় আইজি এবং কোনও প্রধান পরামর্শ নেই। এখনও অবধি, দুর্ঘটনার জন্য ট্রাম্পের বাইরে আমরা যে ব্যাখ্যাটি পেয়েছি তা হ’ল যখন তিনি দেই ভাড়া নেওয়ার জন্য দোষারোপ করেছিলেন। এটি হুবহু আত্মবিশ্বাসকে অনুপ্রাণিত করে না যে আমরা এই পুরো পরিস্থিতি থেকে অর্থবহ সংস্কার পেতে যাচ্ছি।