ইপিএর জেলডিন গ্রিনহাউস গ্যাসগুলিতে ওবামা-যুগের জলবায়ু সন্ধান বাতিল করে

ইপিএর প্রশাসক লি জেলডিন ওবামা-যুগের নিয়মকে কুঠার করার সিদ্ধান্তকে রক্ষা করেছিলেন যা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এজেন্সিটিকে যানবাহন, বিমান এবং কয়লা প্ল্যান্ট নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়, শপথ করে যে তিনি “অর্থনীতির পুরো খাত” অস্তিত্বের বাইরে নিয়ন্ত্রণ করবেন না।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওবামার পরিবেশ সংরক্ষণ সংরক্ষণ সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত “বিপন্নতা সন্ধান” আবিষ্কার করেছে যে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন এবং অন্যান্যদের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি মানবজীবনকে হুমকির কারণ তারা জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। ইপিএ অটো, বিমান ভ্রমণ এবং শক্তি সহ বিভিন্ন শিল্পে কঠোর বিধিবিধান ইনস্টল করার জন্য “বিপন্নতা অনুসন্ধান” এর উপর নির্ভর করেছিল, যে ব্যবসায়ী নেতারা বলেছেন যে তাদের সংস্থাগুলির কার্যকারিতা হুমকির মুখে পড়েছে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, বিডেন প্রশাসনের তথাকথিত বৈদ্যুতিক যানবাহন ম্যান্ডেটের ভিত্তিতে বিপন্নতা সন্ধানটি ছিল 2032 সালের মধ্যে ইভিএসের বিক্রি হওয়া সমস্ত গাড়িগুলির অর্ধেকেরও বেশি প্রয়োজন।
জেলডিন ঘোষণা করেছিলেন যে জুলাইয়ে ইন্ডিয়ানাপলিস অটো ডিলারশিপে একটি বক্তৃতার সময় তিনি “জলবায়ু পরিবর্তন ধর্মের পবিত্র গ্রেইল” বাতিল করছেন। তিনি এই ঘোষণাটিকে “মার্কিন ইতিহাসে বৃহত্তম নিয়ন্ত্রক ঘোষণা” হিসাবে প্রশংসা করেছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি আমেরিকান অটোমেকার এবং গ্রাহকদের জন্য এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়েছিলেন।
জেলডিন সিএনএন রবিবার বলেছিলেন যে নিয়মটি পাস হওয়ার পরে প্রশাসকরা জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যতের প্রভাবগুলি ঘিরে আশাবাদী এবং হতাশাবাদী ভবিষ্যদ্বাণীগুলির উপর নির্ভর করেছিলেন এবং হতাশাবাদী ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বেরিয়ে আসে নি। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর সিদ্ধান্তটি “২০০৯ সালের খারাপ অনুমানের চেয়ে ২০২৫ টি সত্যের উপর নির্ভর করছে।” তিনি আরও বলেছিলেন যে আইনে “ফাঁকে ফাঁকে ফাঁকে” এবং মূলত নিজেকে আইনজীবি করে ইপিএর আইনী সুযোগের বাইরে এই বিপন্নতা সন্ধান করা হয়েছে।
তিনি বলেছিলেন যে এজেন্সি তার নিজস্ব লক্ষ্যগুলি পূরণের জন্য আইনটি বাঁকতে পারে না, এবং গাড়িগুলির মতো দূষণের “মোবাইল উত্স” নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গুলি কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত হওয়া দরকার। তিনি ওবামা-যুগের আমলাদের বিরুদ্ধে বিপন্নতা সন্ধানের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য “মানসিক লাফিয়ে” জড়িত থাকার অভিযোগ করেছিলেন।
“আমি আইনটি নিয়ে সৃজনশীল হতে যাচ্ছি না, আমরা সরল ভাষা পড়তে যাচ্ছি এবং যদি ক্লিন এয়ার আইনের ধারা 202 কংগ্রেস কর্তৃক সংশোধন করা হয়, তবে আমরা সেই নতুন আইনটি অনুসরণ করব,” জেলডিন সিএনএন -এর “ইউনিয়ন স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন সম্পর্কে বলেছিলেন।”
ক্লিন এনার্জি আইনের 202 ধারা ইপিএকে মোটরযানগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়। জেলডিন অভিযোগ করেছেন যে আইন দ্বারা নির্ধারিত যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য এজেন্সিটির আদেশের বাইরে বিপন্নতা সন্ধান করা হয়েছে। তিনি বিডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিপদজনক সন্ধানের জন্য কয়লা শিল্পকে অস্তিত্বের বাইরে নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগ করেছিলেন। সিএনএন হোস্ট ক্যাসি হান্ট দ্বারা চাপ দেওয়া হলে কেন তিনি কেবল সন্ধানটি ঠিক জায়গায় ছাড়েননি, জেলডিন বলেছিলেন যে তিনি “আইন তৈরি করতে” পাচ্ছেন না।
“আইন থেকে শক্তি আসে, আমি কেবল আইনটি তৈরি করতে পারি না … আমেরিকাকে বিশ্বের এআই রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য, শক্তির আধিপত্য মুক্ত করার জন্য, চাকরি রক্ষা করতে, শক্তি ব্যয় হ্রাস করার জন্য, আমরা আমাদের অর্থনীতির পুরো সেক্টরের অস্তিত্বের বাইরে নিয়ন্ত্রণ করতে যাচ্ছি না,” জেলডিন বলেছিলেন।