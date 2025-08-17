ইপিএল: ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের সংঘর্ষের আগে ম্যান ইউটিডি, আর্সেনালের জন্য এক্সআইএস শুরু করা

আর্সেনালের মুখোমুখি হয়ে আন্ড্রে ওনানা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড স্কোয়াডের অংশ নয়, তাই আল্টে বেয়িন্দির গোলে শুরু হয়।
রুবেন আমোরিমের লাইন আপটিতে ব্রায়ান এমবেউমো এবং ম্যাথিউস কুনহায় তাঁর দুটি নতুন আক্রমণকারী নিয়োগকারী উপস্থিত রয়েছে, তবে বেঞ্জামিন সেসকোকে বেঞ্চে জায়গা করার জন্য স্থির করতে হবে। রাসমাস হোজলুন্ড জড়িত নয়।
ম্যাসন মাউন্ট কেসেমিরো এবং ব্রুনো ফার্নান্দেসের সাথে মিডফিল্ডে সম্মতি জানায়।
প্যাট্রিক ডরগু এবং ডিওগো ডালট হ’ল পিছনে তিনটির উভয় পাশের ডানা-পিছনে রয়েছে যার মধ্যে লুক শ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
মিকেল আর্টেটা ভিক্টর গ্যোক্রেসকে সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক আত্মপ্রকাশের জন্য তাঁর প্রারম্ভিক লাইন আপে ফেলে দেন, কাই হ্যাভার্টজ বেঞ্চে।
মিডফিল্ডে মার্টিন জুবিমেন্দির হয়ে প্রিমিয়ার লিগের অভিষেকও রয়েছে, যেখানে তিনি ডিক্লান রাইস এবং মার্টিন ওডেগার্ড দিয়ে শুরু করেছিলেন।
বেন হোয়াইট ডান-ব্যাক এ জুরিয়েন টিম্বারের আগে নির্বাচিত হয়েছেন এবং রিকার্ডো কলাফিয়েরি বাম-ব্যাকের মাইলস লুইস-স্কেলির চেয়ে বেশি পছন্দ করেছেন।
বুকায়ো সাকা এবং গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ফ্ল্যাঙ্কস থেকে শুরু করেছিলেন, ননি মাদেকেউকে সহ বিকল্পগুলির মধ্যে সহ নতুন নতুন স্বাক্ষরকারী কেপা অ্যারিজাবালাগা এবং ক্রিস্থিয়ান মশকেরা সহ।
আর্সেনালের মুখোমুখি ম্যান ইউটিডি টিম: বায়ান্দির, ইওরো, ডি লিগ্ট, শ, ডরগু, ডালট, কেসেমিরো, মাউন্ট, ফার্নান্দেস, কুনহা, এমবিউমো
আর্সেনাল দলটি ম্যান ইউটিডি -র মুখোমুখি: রায়া, হোয়াইট, সালবা, গ্যাব্রিয়েল, কালারি, জুবিমেন্দি, রাইস, ওডেগারার্ড, সাকা, মার্টিনেল, গ্যোক্রেসেস