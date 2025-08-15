ইপিএল: ক্যারাগার ব্যাখ্যা করেছেন যে লিভারপুল কেন 4-2 জয়ের পরে শিরোনাম ধরে রাখতে পারে না

লিভারপুলের কিংবদন্তি জেমি ক্যারাগার বলেছেন যে দলটি কতটা উন্মুক্ত রয়েছে তার কারণে তারা তাদের প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা ধরে রাখতে পারে না।
শুক্রবার রাতে বোর্নেমাউথের বিপক্ষে ৪-২ ব্যবধানে জয়ের সাথে রেডস নতুন মৌসুমটি খোলার পরে ক্যারাগার স্কাই স্পোর্টসে কথা বলছিলেন।
হুগো এটিকিকে পেট্রোভিকের কাছে শান্তভাবে বল স্লট করতে দৌড়ানোর পরে লিভারপুলের হয়ে তার প্রথম গোলটি ধরেছিল।
এরপরে ইটিকিকে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কোডি গাকপো সেট আপ করে তাদের লিড দ্বিগুণ করে।
তবে প্রথমার্ধে জাতিগতভাবে নির্যাতন করা অ্যান্টোইন সেমেনিও একটি অত্যাশ্চর্য একক প্রচেষ্টা সহ একটি ধনুর্বন্ধনী জাল করেছিলেন।
তবে, লিভারপুলকে সংবেদনশীল অ্যানফিল্ডের সামনে তিনটি পয়েন্ট সুরক্ষিত করা থেকে বিরত ছিল না।
মোহাম্মদ সালাহ দেরিতে ধর্মঘটের সাথে উদ্বোধনী দিনে গোল করার রেকর্ড চালিয়ে যাওয়ার আগে, রেডসের তৃতীয় গোলে বিকল্প ফেডেরিকো চিসা বান্ডিল করেছিলেন।
ক্যারাগার বলেছিলেন: “লিভারপুল অনেক স্কোর করবে এবং তারা অনেকটা স্বীকার করবে যে তারা প্রিমিয়ার লিগের সবচেয়ে বিনোদনমূলক দিক হতে পারে But তবে এটি আমি আশা করি এমন কিছু নয়, কারণ তারা যদি এরকম অভিনয় করে তবে তাদের মুকুট ধরে রাখা তাদের পক্ষে খুব কঠিন হবে।
“তবে আমার কাছে তারা খুব বেশি উন্মুক্ত এবং পাল্টা আক্রমণে দুর্বল। এখানে এমন কিছু আছে যা ফিক্সিংয়ের প্রয়োজন” “