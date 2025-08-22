You are Here
ইবাদান কনভেনশনের আগে লোগোসের সমাবেশে পিডিপিতে রিফ্ট আরও গভীর হয়
ইবাদান কনভেনশনের আগে লোগোসের সমাবেশে পিডিপিতে রিফ্ট আরও গভীর হয়

• দক্ষিন পার্টির নেতারা ‘অবৈধ, বর্জনীয়’ বৈঠকের নিন্দা করেছেন
J জোনিংয়ের বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেই, সোমবার ধরে রাখার কথা বলেছেন ‘
• উইক: যে কেউ টিনুবুকে সমর্থন করে সে আমার সমর্থন পাবে

দক্ষিণের নেতারা একটি লোগোস সভা প্রত্যাখ্যান করার কারণে পিডিপি পুনর্নবীকরণের মুখোমুখি হয়েছিলেন, এটিকে “অবৈধ এবং বর্জনীয়” হিসাবে বর্ণনা করে তীব্র আঞ্চলিক এবং ব্যক্তিগত রিফ্টগুলি প্রকাশ করে।

প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরগুলির সাথে ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি (এফসিটি) মন্ত্রী নায়েসম ওয়াইকে এবং ওয়ো রাজ্যের গভর্নর সেয়ি মাকিন্ডের পিছনে রয়েছে, ইবাদান সম্মেলনের আগে দলের unity ক্য এবং ২০২27 সালের জরিপ সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

পিডিপির জাতীয় ভাইস চেয়ারম্যান (দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল), কামোরুদেন আজিসাফে গতকাল দক্ষিণ-পূর্ব স্টেকহোল্ডারদের দাবীগুলি খারিজ করে দিয়েছেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে লাগোস সভাটি বিভাজনমূলক বা বর্জনীয় নয়।

তিনি দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু সদস্যের তাড়াহুড়ো সিদ্ধান্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা তাকে “ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত বৈঠক” বলে অভিহিত করার জন্য প্রেসে ছুটে যাওয়ার তাড়াহুড়ো করে।

তাঁর মতে, এই সমাবেশে দক্ষিণ-পশ্চিমের দু’জন বসন্ত গভর্নর, দেশজুড়ে ১ 17 জন প্রতিনিধি, প্রাক্তন জাতীয় ভাইস চেয়ারম্যান এবং পার্টির বোর্ড অফ ট্রাস্টি (বিওটি) এর চেয়ারম্যান, সিনেটর অ্যাডলফাস ওয়াবারা, যিনি দক্ষিণ-পূর্বের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে দক্ষিণ-পূর্বে পিডিপির নেতা হিসাবে বিবেচিত এনুগু রাজ্যের গভর্নর অ্যালেক্স ওটিও আরও বেশ কয়েকটি সমালোচনামূলক স্টেকহোল্ডারদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন।

অজিসাফে জোর দিয়েছিলেন যে, আবুজার দ্বারা তৈরি ছাপগুলির বিপরীতে, লাগোস সভাটি নিখুঁত পরামর্শমূলক ছিল। “এটি স্টেকহোল্ডারদের আরও জড়িত করা এবং ইয়াও স্টেটের ইবাদান-এ অনুষ্ঠিত পরবর্তী জাতীয় বৈকল্পিক সম্মেলনটি কীভাবে সাজানো হবে তা সুসংহত করা এবং জরিমানা করা ছিল,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

যারা লাগোস জমায়েতের নিন্দা করেছেন তাদের দিকে সোয়াইপ করে তিনি বলেছিলেন: “তারা যদি আবুজাতে বসে এই জাতীয় বক্তব্য জারি করতে পারে তবে অর্থ হ’ল তারাও দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপায়গুলিতে পরামর্শ ও অবদান রাখছেন, যা আমরা লেগোসের মধ্যে হুবহু পিপাগের সভায় ছিলাম। চিন্তাভাবনা এবং একটি সাধারণ ফ্রন্ট জাল। ”

অজিসাফে আরও যোগ করেছেন যে লোগোস সভায় ছয়টি ভূ -রাজনৈতিক অঞ্চল এবং ৩ 36 টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে এর উদ্দেশ্য ছিল ইবাদান কনভেনশন এবং ২০২27 সালের নির্বাচনের আগে unity ক্যকে শক্তিশালী করা। “এটি কোনওভাবেই কাউকে, অঞ্চল বা সুদ বাদ দেওয়ার অর্থ ছিল না,” তিনি বলেছিলেন।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, পিডিপির (দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল) প্রচার সচিব সানিয়া আতোফারাতি একটি পৃথক টেলিফোন সাক্ষাত্কারে গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন যে দলের মধ্যে কোনও বিভাজন নেই। তবে, তিনি ওয়াইকের পদকে দোষ দিয়েছেন, যিনি দাবি করেছিলেন যে ইবাদানে সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তটি চূড়ান্ত করা হয়েছিল সেখানে সভায় তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

আতোফারাটির মতে, “যদি পিডিপির পছন্দের জাতীয় সম্পাদক সিনেটর স্যামুয়েল আনানওয়ু সেই বৈঠকে ছিলেন যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তবে মিঃ ওয়াইকে দাবি করার কোনও অজুহাত নেই যে তাকে আমন্ত্রিত করা হয়নি।”

তবুও, অজিসাফের এবং অ্যাটোফারাটির ব্যাখ্যা সত্ত্বেও, বাস্তবতাটি হ’ল দলটি আঞ্চলিক এবং ব্যক্তিগত লাইনের সাথে ভাঙা থেকে যায়। কিছু সদস্য গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন যে তারা মাকিন্ডে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তারা অনুসরণ করবে, আবার কেউ কেউ চুপচাপ ওয়াইকের সাথে একত্রিত হচ্ছে, এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যা গতকাল অনুষ্ঠিত লাগোস এবং আবুজাতে যুগপত বৈঠকে সূত্রপাত করেছিল।

পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দক্ষিণাঞ্চলীয় নেতারা, যিনি লাগোস সভা অস্বীকার করেছিলেন, এটিকে দলের সম্মিলিত স্বার্থের অবৈধ, বর্জনীয় এবং উপস্থাপনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

একটি যৌথ বিবৃতিতে, রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যান অস্টিন নওয়াচুকু (আইএমও), আব্রাহাম আমাহ (আবিয়া), ভেনাটিয়াস আইকেম (ক্রস রিভার), অ্যানিকান আকপান (আকওয়া ইবোম) এবং অ্যারন চুকওয়াইমেকা (রিভারস), চেইডির চেয়ারম্যানের পাশাপাশি, চিডিবির পাশাপাশি, চিডিবির ওয়েড সতর্ক করে দিয়েছিল যে এই জাতীয় সমাবেশগুলি স্বীকৃত হবে না।

বিবৃতিতে কেন্দ্রীভূত ফ্যাসারদের মধ্যে রয়েছে সিনেটর ম্যাগাইনস, বুটোয়া ইনস্টলেশন, জর্জ সিক্সবিবি; প্রাক্তন জাতীয় সচিব, স্ব এস স্ব; ডেপুটি জাতীয় আইনী উপদেষ্টা, মাস্টার ওসোচা; এবং ফোরমার পূর্ব রাজ্য আইনী উপদেষ্টা, মোদী এরহেনেড।

নেতারা হতাশাগ্রস্থতা প্রকাশ করেছিলেন যে এই বৈঠকটি দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ থেকে রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যানদের, বা জাতীয় সচিব এবং উপ-জাতীয় আইনী উপদেষ্টা সহ মূল জাতীয় আধিকারিকদের আমন্ত্রণ না করেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারা এই অঞ্চল থেকে সেবা এবং প্রাক্তন গভর্নর এবং জাতীয় পরিষদের প্রধান কর্মকর্তাদের বাদ দেওয়াও দোষ দিয়েছেন।

“এটি অত্যন্ত আফসোসযোগ্য এবং সত্যই গভীরভাবে বিরক্তিকর যে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানানোর সৌজন্যে এই জাতীয় সভা আহ্বান করা হয়েছিল … মর্মাহতভাবে, জাতীয় পরিষদের সংখ্যালঘু নেতা এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব থেকে আমাদের দলের অন্যান্য অধ্যক্ষ কর্মকর্তাদেরও ইচ্ছাকৃতভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল,” এই বিবৃতিতে অংশে লেখা ছিল।

তারা আরও জোর দিয়েছিল: “সমানভাবে সম্পর্কিত হ’ল দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-দক্ষিণ থেকে বেশিরভাগ প্রাক্তন গভর্নরদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া, যারা ইতিহাস, বংশধর এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতিশক্তির প্রতিটি মান অনুসারে আমাদের দলের ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ সম্পর্কে যে কোনও কথোপকথনে সমালোচনামূলক স্টেকহোল্ডার হিসাবে রয়েছেন। কেবল পিডিপি-র জন্য এই ধরনের সাহসী অবহেলা করেননি, পিডিপি-র জন্য অবহেলিত নয়, পিডিপি-র জন্যও এই ব্রাজেনকে অবহেলা করা হয়নি। নির্মিত। ”

নেতারা জোর দিয়েছিলেন যে লাগোস সভা অকাল ছিল, উল্লেখ করে যে দলের ১০১ তম জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জোনিং কমিটি এখনও তার প্রতিবেদনে কাজ করছে, যা এনইসি -র অনুমোদনের সাপেক্ষে।

“সন্দেহ এড়ানোর জন্য, আমরা এই বৈঠক থেকে কোনও রেজোলিউশন, যোগাযোগ, বা ফলাফলগুলি স্পষ্টভাবে বরখাস্ত করি না, উভয়ই দক্ষিণী নাইজেরিয়া জুড়ে পিডিপি পরিবারের সম্মিলিত ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে না বা প্রতিফলিত করে না। গোপনীয়তা এবং বর্জনীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না এবং সম্মতিগুলি অনুমান করতে পারে না,”

পিডিপির unity ক্য ও নির্বাচনী ভাগ্যের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করে স্টেকহোল্ডাররা সত্যিকারের নেতাদের “গোপনীয় কৌশল” এর মাধ্যমে জোনিং ব্যবস্থাপনাগুলি হেরফের করার প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়েছিল।

তারা সতর্ক করে দিয়েছিলেন, “খেয়াল করুন যে যেখানে কোনও আইওটা সম্মানের প্রচারিত বৈঠকের ফলাফলকে দেওয়া হয়েছে, সেখানে আমরা আমাদের দলীয় সংবিধানের সাথে পুরোপুরি পুরোপুরি প্রতিরোধের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করব না,” তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

নেতারা পুনরুদ্ধার করেছিলেন যে দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার এবং ইক্যুইটির সন্ধানে united ক্যবদ্ধ রয়েছে, যা তারা ১৯৯৯ সালে গঠনের পর থেকেই পিডিপির প্রাসঙ্গিকতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতার বেডরক হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

দক্ষিন পিডিপি নেতারা রাষ্ট্রপতি জোনিংয়ের বিষয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্তের জোর দিয়েছিলেন
এছাড়াও, দক্ষিণের পিডিপির বিশিষ্ট সদস্যরা বলেছেন যে এই অঞ্চলটি পরবর্তী রাষ্ট্রপতি প্রার্থী উত্পাদন করবে কিনা সে বিষয়ে দল কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।

তারা বলেছিল, “আমরা এই সিদ্ধান্তটি অর্জন করতে পারি নি যে দক্ষিণ পরবর্তী রাষ্ট্রপতি প্রার্থী তৈরি করবে কিনা। আমাদের যদি কোনও পার্টি না থাকে তবে আমরা যা করার চেষ্টা করছি তা সমতল হয়ে যাবে,” তারা বলেছিল।

তারা প্রকাশ করেছেন যে জাতীয় নির্বাহী কাউন্সিল (এনইসি) সোমবার অন্যান্য বিষয়গুলির পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি টিকিটের জোনিং নিয়ে আলোচনা করবে।

নেতারা আরও জোর দিয়েছিলেন যে দলটি ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি (এফসিটি) মন্ত্রীর সাথে শব্দের যুদ্ধে জড়িত হবে না, নায়েসম ওয়াইকের সাথে, যখন আক্রমনাত্মক সদস্যদের পুনর্মিলন করার চেষ্টা করা হবে।

“লোকেরা যখন নিচু হয়ে যায়, বা তারা জোয়ারে যায়, তখন আমি তাদের সাথে যাই না। আমরা তাদের কাছে পৌঁছে যাব, প্রত্যেকের কাছেই পৌঁছে যাব,” গতকাল ওয়ো স্টেটের গভর্নর সেয়ি মাকিন্ডে লোগোসের পিডিপি দক্ষিণী জোনিং পরামর্শমূলক সম্মেলনে বলেছিলেন।

বৈঠকে যাদের মধ্যে বায়েলসা রাজ্যের গভর্নর ডুয়ে দিরি এবং এনুগুর গভর্নর পিটার এমবিএ অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাঁর উপ -ইফানিয়ি ওসাইয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। অন্যরা ছিলেন সিনেটের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অ্যাডলফাস ওয়াবারা; প্রাক্তন জাতীয় উপ -চেয়ারম্যান বোড জর্জ; দক্ষিণ-দক্ষিণ জোনাল তত্ত্বাবধায়ক কমিটির চেয়ারম্যান, এমা ওজিদি; দক্ষিণ -পশ্চিম জোনাল চেয়ারম্যান, কামোরুদেন আজিসাফে; প্রাক্তন ওসুন রাজ্যের গভর্নর, ওলাগুনসয়ে ওয়িনলোলা; প্রাক্তন আকওয়া ইবম রাজ্য গভর্নর, উডম এমমানুয়েল; প্রাক্তন এবোনেই রাজ্য গভর্নর, স্যাম এগউউ; এবং ওয়ো স্টেটের প্রাক্তন স্পিকার, জুমোক আকিনজাইড।

নেতারা বলেছিলেন যে পিডিপির অগ্রাধিকার হ’ল তার কাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং নাইজেরিয়ানদেরকে একটি বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প দিয়ে উপস্থাপন করা যা ক্ষমতাসীন সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম।

মাকিন্ডে জোর দিয়েছিলেন যে জোনিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটি united ক্যবদ্ধ ও কার্যকরী দল তৈরি করা অবশ্যই আসতে হবে।

“রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের সম্পর্কে কথা বলা শুরু করার আগে আমাদের প্রথমে একটি কার্যকরী রাজনৈতিক দল থাকা দরকার। আমাদের যদি পার্টি না থাকে তবে আমরা যা কিছু করার চেষ্টা করছি তা সমতল হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, “আমরা নিশ্চিত যে যারা ‘পিডিপি মারা গেছে তার চারপাশে যারা বলছিলেন, পিডিপি এখন একটি মৃতদেহ,’ কমপক্ষে আমাদের এখানে থাকা লোকদের ক্যালিবারের সাথে এবং তারা পিডিপিকে নাইজেরিয়ায় তার যথাযথ অবস্থান ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি আরও যোগ করেছেন যে পরামর্শমূলক সভাটি পিডিপি সংবিধানের কোনও বিধিবদ্ধ বিধান নয় বরং সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের পাশাপাশি বহন করা নিশ্চিত করার জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুশীলন ছিল।

উইক: যে কেউ তিনুবুকে সমর্থন করে সে আমার সমর্থন পাবে
এদিকে, ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরির মন্ত্রী নায়েসম উইক ঘোষণা করেছেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুকে সমর্থনকারী যে কাউকে সমর্থন করবেন, তিনি বাসিন্দাদের বর্তমান প্রশাসনের সাথে একত্রিত নেতাদের পিছনে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

ওয়াইকে গতকাল করুতে লট 2 জল সরবরাহ প্রকল্পের পতাকা-অফে এই মন্তব্য করেছিলেন, যেখানে তিনি এফসিটি, ফিলিপ আদুদা এবং আবুজা পৌরসভা অঞ্চল কাউন্সিলের (এএমএসি) চেয়ারম্যান, ক্রিস্টোফার মাইকালঙ্গুয়ের প্রতিনিধিত্বকারী প্রাক্তন সিনেটরকে প্রশংসা করেছিলেন।

“চেয়ারম্যানের কাছে আমাদের অ্যাক্সেস রয়েছে। তিনি আমাদের যা কিছু বলেন, আমরা করব। এটিই আমার একমাত্র মানুষ। তিনি যদি এএমএসি -র চেয়ারম্যান হিসাবে জয়ী হন তবে আমরা তাকে যা চান তা আমরা তাকে দেব। তবে আমি জানি যে তিনি যে পার্টির পক্ষে সমর্থন করেন। যে কেউ টিনুবুকে সমর্থন করেন, আমি তাকে সমর্থন করব,” উইক বলেছেন।

তিনি মাইকালঙ্গুঙ্গকে “খুব ভাল এবং পরিশ্রমী” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, উল্লেখ করে যে এএমএসি চেয়ারম্যান বাসিন্দাদের কাছে প্রকল্পগুলি সরবরাহ করতে তাঁর সরকারের অ্যাক্সেস ব্যবহার করেছিলেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি পুনরায় নির্বাচন সুরক্ষিত হলে তাঁর প্রশাসন চেয়ারম্যানের দাবি পূরণ করবে।

ওয়াইক করুর মতো স্যাটেলাইট শহরগুলিতে মৌলিক সুযোগ -সুবিধাগুলি, বিশেষত জল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী সরকারগুলিরও সমালোচনা করেছিলেন, তাদের টিনুবুর প্রশাসনের সাথে বিপরীত করেছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন যে এর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে।

“আমাদের এমন একটি সরকার ছিল যারা এখানে পাঁচ বছর অবস্থান করেছিল, তা কি সঠিক নয়? আমাদের এমন একটি সরকার ছিল যারা এখানে আট বছর ধরে এখানে অবস্থান করেছিল, তা কি সঠিক? কোনও সরকার কি বলতে এসেছে, দেখুন, আমরা আপনাকে জল সরবরাহ করব? আপনার কি আগে জল ছিল? এই সরকার কি আপনাকে জল দেবে? আমরা কি এখন জল দিতে এসেছি?” তিনি ভিড়কে জিজ্ঞাসা করলেন।

“সুতরাং, আপনি বিশ্বাস করেন যে এই সরকারের সাথে আপনার একটি চুক্তি রয়েছে। এবং চুক্তিটি যেমন কেউ বলেছে, চুক্তি হ’ল চুক্তি। সুতরাং, করুর লোকেরা, আপনি সহজেই সরকারকে স্মরণ করবেন যে আপনাকে স্মরণ করে, এটি কি সঠিক নয়?” তিনি যোগ করেছেন।

