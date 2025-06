ইবোনি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ফ্লাইট অপারেশন শুরু করে

ওনেকে চুবা ওকাদিগবো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইউনাইটেড নাইজেরিয়া এয়ারলাইন্সের দ্বারা পরিচালিত একটি সম্পূর্ণ বোঝা বিমানের সফল অবতরণের সাথে সাথে বাণিজ্যিক বিমানের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

এই historic তিহাসিক ঘটনাটি এবোনি রাজ্য এবং প্রতিবেশী রাজ্যের ভাল লোকদের জন্য প্রচুর আনন্দ এবং গর্বের একটি মুহুর্ত চিহ্নিত করে।

কয়েক দিন আগে বিমান চালনা ও প্রযুক্তি কমিশনার ডাঃ এনগোজি ওবিচুকু প্রকাশ করেছিলেন যে ইউনাইটেড নাইজেরিয়া এয়ারলাইনস ১৩ ই জুন থেকে নির্ধারিত বাণিজ্যিক বিমানগুলি শুরু করবে, ওনেকে থেকে আবুজা এবং লাগোসের রুটের প্রস্তাব দিয়েছিল এবং আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে যেহেতু প্রথম বাণিজ্যিক বিমানটি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে

‎

‎ The commissioner for aviation in Ebonyi state, has stated that the Governor of Ebonyi Rt.Hon Francis Ogbonnaya Nwifuru, has made air travel affordable by subsidizing ticket prices to a flat rate of ₦100,000 for both Lagos and Abuja routes—less than half the typical fare,” Dr. Obichukwu stated.

‎

কমিশনার জোর দিয়েছিলেন যে ইবোনেই রাজ্যটি ইয়াম, ভাত, কাসাভা, লবণ এবং চুনাপাথর সহ আন্তর্জাতিক উত্পাদন ও শক্ত খনিজ রফতানির জন্য বিমানবন্দরের কার্গো সুবিধাগুলি উপার্জন করতে চলেছে।

“আমরা কার্গো ফ্লাইটের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দুবাই এবং কানাডার অংশীদারদের সাথে আলোচনায় রয়েছি। এবনি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত,”