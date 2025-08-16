ইবোনি গভর্নর ₦ 30 মিটার, ঘর সহ ডি টিগ্র্রেস প্লেয়ারকে পুরষ্কার দেয়

ইবোনি স্টেটের গভর্নর ফ্রান্সিস নুইফুরু রাজ্য থেকে বিজয়ী নাইজেরিয়ার ডি টিগ্রেস বাস্কেটবল বাস্কেটবল দলের একজন সদস্যকে রাষ্ট্রীয় সম্মান, এন 30 মিলিয়ন এবং সিভিল এবং সরকারী কর্মচারী এস্টেটের একটি দ্বৈত দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন।
শুক্রবার আবাকিলিকির সরকারী হাউস এক্সকো চেম্বারে তার সম্মানে আয়োজিত একটি পরিমিত সংবর্ধনা চলাকালীন নুইফুরু ইজিওফোরের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ঘোষণা করেছিলেন।
খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের বিষয়ে আনন্দ প্রকাশকারী নুইফুরু বলেছিলেন যে N50 মিলিয়ন যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া কমিশনার, মিঃ রিচার্ড আইডিকে একটি স্ট্যান্ডার্ড বাস্কেটবল কোর্ট তৈরির জন্য মুক্তি দেওয়া হবে।
তিনি বলেছিলেন যে আদালত তরুণ বাস্কেটবল খেলোয়াড়দের পরের মরসুমের আগে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম করবে।
শনিবার একটি ফেসবুক পোস্টে গভর্নর নুইফুরু মিস ইজিওফোরকে প্রশংসা করেছিলেন এবং লিখেছেন “আমি আবারও আমাদের নিজস্ব কন্যা, মুনাচি ইজিওফোরকে আশীর্বাদ করতে পেরে আনন্দিত, চ্যাম্পিয়নদের মধ্যে একজন যিনি আফগানিতে আফ্রিকান মহিলা বাস্কেটবল টুর্নামেন্টে একটি historic তিহাসিক পাঁচ-স্ট্রাইট শিরোনামকে সুরক্ষিত করে আমাদের জাতির প্রতিপত্তি নিয়ে এসেছিলেন।
“গতকাল, আমরা তাকে রাজ্যের প্রসারিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় সম্মানিত করেছি, বাস্কেটবলে তার অসামান্য কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছি, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বব্যাপী মানচিত্রে সুপিনি রাজ্যকে বিশিষ্টভাবে রেখেছেন।
“এই পর্যায়ে তাঁর উত্সর্গ এবং যাত্রা প্রতিটি এবোনেই মেয়ে সন্তানের অনুপ্রেরণার বাতিঘর হিসাবে কাজ করে। তিনি রাজ্যের যোগ্য রাষ্ট্রদূত এবং আমরা তার জন্য গর্বিত।
“তার সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে এবং আমাদের ম্যান্ডেটের একটি তত্ত্বের পরিপূর্ণতায় – রাজ্যের অসামান্য দাসদের জন্য একটি পুরষ্কার ব্যবস্থাকে উত্সাহিত করার জন্য, মুনাচি ইজিওফোরকে আশীর্বাদ করা হয়েছে রাষ্ট্রের হল অফ ফেমে সদস্য হিসাবে, অ্যাবনেই হল অফ ফেম (এমইএইচএফ) হিসাবে।
“অধিকন্তু, রাজ্য চিবয় মোটরসের বিপরীতে আমাদের চলমান নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের এস্টেটে N30M এবং একটি দ্বৈতকে অনুদান দিয়েছে।
“আমরা মুনা ফাউন্ডেশনের গার্লস ক্ষমতায়ন শিবিরের মাধ্যমে মেয়েদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টাগুলিও স্বীকৃতি দিয়েছি। তিনি বাস্কেটবল খেলাধুলার জন্য তরুণ এবোনি মেয়েদের বরকে সহায়তা করার জন্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ করেছেন।
“যেমন, তার সম্মানে, আমরা আমাদের যুবতী মেয়েদের এবং খেলাধুলায় প্রতিভাবান ছেলেদের জন্য উপযুক্ত এবং পেশাদার বাস্কেটবল কোর্ট তৈরির জন্য রাজ্য যুব ও ক্রীড়া বিকাশের রাজ্যের জন্য এন 50 এম এর যোগফলকে অনুমোদন দিয়েছি।”