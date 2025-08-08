ইব্রাহিম মুসা: আবুজাতে মারা যাওয়া প্রাক্তন সিনেটর সম্পর্কে তথ্য

- প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু বুহারীর অনুগত ও সিনেটর 7th ম জাতীয় পরিষদে ইব্রাহিম মুসা সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পরে আবুজাতে মারা গেছেন
- প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বুহরি লন্ডনের একটি ক্লিনিকে মারা যাওয়ার এক মাস পরে নাইজেরিয়ান-বংশোদ্ভূত সিনেটরের মৃত্যু এসেছিল
- প্রয়াত সিনেটর মুসা সম্পর্কে পাঁচটি প্রধান তথ্য তাই তাঁর জীবন এবং সময়টি অনুসন্ধান করা হয়েছে বলে সংকলিত হয়েছে
নাইজার নর্থ সিনেটরিয়াল জেলার প্রতিনিধিত্বকারী প্রাক্তন সিনেটর ইব্রাহিম মুসা বৃহস্পতিবার, August আগস্ট আবুজাতে মারা যান। ২০১১-২০১৫ সালের মধ্যে দায়িত্ব পালনকারী আইনজীবি নাইজেরিয়ার রাজধানীতে একটি সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পরে মারা যান।
নাইজার রাজ্য সরকার রাজ্য সরকারের সচিব আলহাজি আবুবকর উসমানের জারি করা এক বিবৃতির মাধ্যমে দুঃখজনক সংবাদকে নিশ্চিত করেছে।
নাইজের গভর্নর প্রয়াত মুসা শোক করেছেন
বিবৃতি অনুসারে:
“সিনেটর ইব্রাহিম আজ (বৃহস্পতিবার) একটি সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পরে আবুজাতে মারা গেছেন, তাঁর জনগণ এবং জাতিকে বৃহত্তরভাবে উত্সর্গীকৃত সেবার উত্তরাধিকার রেখে।”
উসমান রাজ্য সরকার এবং নাইজার রাজ্যের জনগণের পক্ষে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, যা মুসার মৃত্যুকে রাজ্য ও দেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হিসাবে বর্ণনা করে।
সিনেটে তাঁর সময়কালে মুসা জাতীয় ইস্যু এবং তার নির্বাচনী ক্ষেত্রের জীবন উন্নয়নের প্রচেষ্টার বিষয়ে তার সুস্পষ্ট অবস্থানের জন্য সম্মানিত হয়েছিল। অনেকে আইনসভা দায়িত্বের প্রতি তাঁর উত্সর্গ এবং প্রগতিশীল আদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কথা স্মরণ করেন, তারের রিপোর্ট
প্রাক্তন সিনেটর মুসা সম্পর্কে 5 টি তথ্য
নীচে প্রয়াত সিনেটর সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হল:
- মুসা প্রগ্রেসিভ চেঞ্জ (সিপিসি) এর জন্য ডিফল্ট কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্মের অধীনে নির্বাচিত হয়েছিলেন, যা পরবর্তীকালে নাইজেরিয়ার অবনতি অ্যাকশন কংগ্রেস (এসিএন) এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সাথে একীভূত হয়েছিল বর্তমান ক্ষমতাসীন সমস্ত প্রগতিশীল কংগ্রেস (এপিসি) গঠনের জন্য।
- তিনি নাইজেরিয়ার তাত্ক্ষণিক অতীতের রাষ্ট্রপতি প্রয়াত মুহাম্মদু বুহারীর দৃ strong ় অনুগত ছিলেন, যিনি জুলাইয়ের শুরুর দিকে মারা গিয়েছিলেন।
- প্রয়াত সিনেটর একজন আইনজীবী ছিলেন যিনি রাজনীতিতে অবসর নেওয়ার আগে 17 বছর ধরে আইনী ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
- মুসা 7th ম জাতীয় সংসদে সিনেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন।
- প্রয়াত মুসা তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী লোকদের মধ্যে বেশ সম্মানিত ছিল।
মুসা বুহারীর মৃত্যুর পরে সবেমাত্র মারা যায়
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বুহারীর মৃত্যুর এক মাস পরে মুসার মৃত্যু সবেমাত্র এসেছিল। দেরী রাষ্ট্রপতি ১৩ জুলাই রবিবার লন্ডনের একটি ক্লিনিকে মারা যান। তাঁর দেহাবশেষ মঙ্গলবার, ১৫ জুলাই দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তাত্ক্ষণিকভাবে ক্যাটসিনার দাউরাতে তাঁর বাসভবনে একটি রাষ্ট্রীয় দাফন দেওয়া হয়েছিল।
রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু ক্যাটসিনা বিমানবন্দরে তাঁর পূর্বসূরীর মৃতদেহটি পান এবং এটিকে দৌরার কবরে নিয়ে যান। তাঁর দাফন রাজনৈতিক লাইন জুড়ে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এবং বিশ্ব নেতারা তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন।
লন্ডনে 83 বছর বয়সে বুহারী মারা যান
পূর্বে, বৈধ.এনজি রিপোর্ট করেছেন যে নাইজেরিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু বুহারি, জিসিএফআর, লন্ডনের একটি ক্লিনিকে ৮২ বছর বয়সে মারা গেছেন, রবিবার তার পরিবার ঘোষণা করেছে।
তাঁর পাসিং দীর্ঘায়িত অসুস্থতার অনুসরণ করেছিল, যা প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান তার অফিসে সময় থেকেই সহ্য করেছিলেন।
১৯৪২ সালের ১ December ডিসেম্বর জন্মগ্রহণকারী, বুহারি ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে সামরিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রায় দেওয়ার পরে, ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত নাইজেরিয়ার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
