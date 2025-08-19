ইভটি সুজ নাইটের সাথে অতীতের সম্পর্ক সম্পর্কে খোলে

ইভ সুজ নাইটের সাথে তার সম্পর্ক সম্পর্কে এবং কীভাবে এটি 00 এর দশকের গোড়ার দিকে ইন্টারস্কোপ রেকর্ডগুলির সাথে একটি স্ট্রেইন সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করেছিল সে সম্পর্কে উন্মুক্ত হয়েছে।
2001 সালে দু’জনের একটি সংক্ষিপ্ত রোম্যান্স শুরু হয়েছিল ইভটি তার নতুন স্মৃতিচারণের সময়টির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেই মেয়েটি কে?
তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি ডঃ ড্রে -তে ফিরে আসার জন্য সুজে একটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন: “আমি এখনও ডিআরই সম্পর্কে আমার সামান্য মেজাজে ছিলাম যদিও আমরা একসাথে দৃ hit ় হিট করেছি, তাই সুজকে রেখে, ডেথ রো -এ তাঁর প্রাক্তন বস ইন্টারস্কোপের চারপাশে স্টমপিংয়ে কিছু মিষ্টি প্রতিশোধের মতো অনুভূত হয়েছিল। আমি এখানে এখনও এই ধারণাটি কীভাবে সম্মতি দিয়েছি তা আমি নিশ্চিত নই।”
ইভ দাবি করেছে যে সুজ যখন ইন্টারস্কোপের সাথে তার ব্যবসায়ের সাথে জড়িত হতে শুরু করেছে এবং এটি প্রধান জিমি আইভাইন, তার এবং লেবেলের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত সম্পর্ক: “আমার মনে হয় তিনি (জিমি) আমার তৃতীয় অ্যালবামে তাঁর ক্রোধ নিয়েছিলেন।”
তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি রাফ রাইডার্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডি এবং ওয়াহ ডিনের পরামর্শের সাথে সম্পর্কটি শেষ করেছেন: “তারা আমার সুজের সাথে ঝুলন্ত ধারণাটি পছন্দ করেনি।
ইভটি তখন সম্পর্কটিকে ডাকার সিদ্ধান্তে সুজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিল: “আমি যদি আপনার ছোট্ট ভাই হয়ে থাকি তবে আমি আপনাকে একই কথা বলতাম।”
গত বছর, ইভ একটি বড় ব্যবসায়িক পদক্ষেপ নিয়েছিল এবং তার পিছনে ক্যাটালগটি বিশাল আট চিত্রের জন্য বিক্রি করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল।
ওয়ার্ল্ডওয়াইড মিউজিক বিজনেস অনুসারে, আইকনোক্লাস্ট ঘোষণা করেছিলেন যে তারা এই চিত্রটির সাথে রাফ রাইডার্স র্যাপারের পুরো ক্যাটালগটি কিনেছেন বলে বিশ্বাস করা হয় যে কোথাও $ 25 থেকে $ 50 মিলিয়ন ডলারের মধ্যে রয়েছে।
ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হ’ল ইভের 1999 এর প্রথম অ্যালবাম সেখানে প্রাক্কালে থাকতে দিন … রাফ রাইডার্সের প্রথম মহিলাযা তাকে বিলবোর্ড 200 -এ 1 নম্বরে পৌঁছাতে ইতিহাসের তৃতীয় মহিলা র্যাপার হতে সহায়তা করেছিল।
আইকনোক্লাস্ট তাদের ঘোষণায় লিখেছিলেন, “ইভটি হিপ-হপের একটি সংজ্ঞায়িত কণ্ঠে পরিণত হয়েছিল, যা তার গীতিকর দক্ষতা, গতিশীল প্রবাহ এবং র্যাপ এবং আর অ্যান্ড বি প্রভাবগুলির অনন্য ফিউশন জন্য পরিচিত,” আইকনোক্লাস্ট তাদের ঘোষণায় লিখেছিলেন। সংস্থাটি তাকে একটি “ট্রেলব্লেজার” হিসাবে চিহ্নিত করেছে।
তার এখন মৃত লেবেল বস ইরভ গোটিও একটি 300 মিলিয়ন ডলারের চুক্তি ঘোষণা করেছে যে তাকে বিভিন্ন চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন প্রকল্পের জন্য অর্থ ব্যয় করার সময় মার্ডার ইনক এর মাস্টার্স একই কোম্পানির কাছে তার 50 শতাংশ মালিকানার অংশীদার বিক্রি করতে দেখেছিল।