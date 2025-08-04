ইভানির সিদ্ধান্ত হিসাবে ইস্টেন্ডার্সের মতবিরোধে ইভ এবং সুকি যুদ্ধে একটি পরিবারকে ছেড়ে দিয়েছে | সাবান

সুকি প্যানসার-উনউইন (বালভিন্দর সোপাল) পরের সপ্তাহে ইস্টেন্ডার্সে স্ত্রী ইভ (হিদার পিস) এর সাথে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছেন-যখন তিনি অবানি নন্দ্রা-হার্ট (আলিয়া জেমস) এর একটি বিশাল সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন।
দর্শকরা যেমন জানেন, অবানী সেরা সাথী বার্নি মিচেলকে (লুইস ব্রিজম্যান) বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি পাকানো জোয়েল মার্শালের (ম্যাক্স মারে) শিশুর সাথে গর্ভবতী হতে পারেন।
যখন কোনও পরীক্ষা একটি ইতিবাচক ফলাফল দেয় তখন তার সবচেয়ে খারাপ ভয় উপলব্ধি হয়েছিল।
তিনি গর্ভপাত চেয়েছিলেন যে অনড়, সুকি একটি বিশাল বোমাশেল ফেলেছিলেন এবং সন্তানকে নিজের হিসাবে উত্থাপন করার প্রস্তাব করেছিলেন। এটি প্রথমে ইভের সাথে পরিস্থিতি সম্বোধন না করেই ছিল।
অবানী যখন ধরে নিয়েছিল যে ইভটি জানত এবং তাই গোপনীয়তাটি বহিষ্কার করা হয়েছিল তখন অবানী একটি বিশাল ভুল করেছিলেন। সুকি এবং ইভটি বিস্ফোরক যুক্তিতে আঘাত পেয়েছিল, অবশেষে শিশুর দেখাশোনা করতে সম্মত হয়েছিল এবং অবনিকে আর্থিকভাবে সমর্থন করে।
এই সপ্তাহে প্রচারিত পর্বগুলিতে, তার অনীহা থাকা সত্ত্বেও, ইভটি আভানি এবং সুকির সাথে স্ক্যানে অংশ নিয়েছিল, তবে যুক্তি দিয়েছিল যে তাদের অবশ্যই তার বাবা-মাকে অবশ্যই বলতে হবে রবি গুলতি (অ্যারন থিয়ারা) এবং প্রিয়া নন্দ্রা-হার্ট (সোফি খান লেভি)।
আসন্ন দৃশ্যে, অবানী সকালের অসুস্থতার সাথে লড়াই করতে শুরু করে এবং এটি অ্যাপার্টমেন্টে পরিণত হয় যে অন্যরা গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি বুঝতে শুরু করার আগে খুব বেশি দিন হবে না।
অ্যামি মিচেল (এলি ড্যাড) যখন একটি হট টব পার্টি ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেন, তখন কিশোর তার দেহের চিত্র সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান ভৌতিক হয়ে ওঠে এবং পানীয়ের জন্য পৌঁছে যায়, ঠিক যেমন সুকি এবং ইভটি উপস্থিত হয় এবং একটি যুক্তি আরও বাড়তে থাকে।
ইভটি পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলার জন্য তার পিছনে তাড়া করে এবং তাদের হৃদয়-হৃদয় চলাকালীন, গর্ভপাতের জন্য অবনির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে সম্মত হয়।
এমন একটি পদক্ষেপ যা সুকিকে ধ্বংস করে দেবে।
তিনি অজানা যে তার স্ত্রী এবং নাতনী একটি ক্লিনিকে যাচ্ছেন, এবং স্টেসি স্লেটার (লেসি টার্নার) এর কিছু জ্ঞানী কথার পরে তিনি রবি এবং প্রিয়াতে পরিষ্কার এসেছেন।
এটি সমস্ত লাথি মারল, এবং প্যানসার-ধুলাটি বংশের মুখ চিরকালের জন্য ভালভাবে পরিবর্তিত হতে পারে।
হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!
শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?
মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।
সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!
সমস্যাটি তখনই আরও খারাপ হয়ে যায় যখন জোয়েল আবিষ্কার করে যে সে সন্তানের পিতা হয়েছিলেন এবং তার মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি খুব কমই বুঝতে পারেন না, রবি উপস্থিত আছেন, এবং প্রিয়া তাকে আক্রমণ চালানো বন্ধ করতে হবে।
পরে, জোয়েল আভানিকে বঞ্চিত করে চলেছে, কেবল ভিকি ফোলার (অ্যালিস হাইগ) এর জন্য পদক্ষেপ নিতে।
জিনিসগুলি কি আবার একই রকম হবে?
আরও: রস পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত 44 ইস্টেন্ডার্স ছবি যেমন রসকে চমকপ্রদ আবিষ্কার করে
আরও: ভিকি ব্রেকিং পয়েন্টে পৌঁছানোর সাথে সাথে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত ইস্টেন্ডার স্পোলার
আরও: ইস্টেন্ডার্স ভক্তরা অবনি গল্পের মতো ‘ম্যানিপুলেটিভ’ সুকি চালু করুন শক সৃষ্টি করে