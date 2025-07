ইভান গুনাওয়ানের গল্পটি তীর্থযাত্রায় যাওয়ার আগে সমস্ত debts ণ পরিশোধ করেছিল: আমি আবার বাড়িতে না যেতে ভয় পাই

ট্রাইব্যুনিউজ ডটকম -Designer and presenter Ivan Gunawan bluntly told his experience while performing the pilgrimage in May-June 2025.

স্পষ্টতই পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার আগে ইভান গুনাওয়ান তার সমস্ত debts ণ পরিশোধের জন্য সময় নিয়েছিলেন।

কারণ ছাড়াই নয়, ডিজাইনার যিনি পরিচিতভাবে আইগুনকে ডাকা হয় তার স্পষ্টতই ভয় রয়েছে।

“আমি যখন তীর্থযাত্রায় যেতে চাই, কারণ আমরা যদি তীর্থযাত্রায় যেতে চাই তবে আমি বাঁচাতে চাই,” ইগুন বলেছেন, ইউটিউব ওয়েন্দি ক্যাগুর, রবিবার (// ১৩/২০২৫) উদ্ধৃত করেছেন।

ইগুন ভয় পেয়েছিলেন যে তিনি হজের পরে ইন্দোনেশিয়ায় ফিরে আসতে পারবেন না।

ইগুন বলেছিলেন, “আপনি যখন তীর্থযাত্রায় যেতে চান তখন ডিফল্টের মতো।”

“আবার বাড়িতে না যাওয়ার ভয়ে” তিনি যোগ করেছেন।

ফলস্বরূপ, তীর্থযাত্রায় যাওয়ার আগে, রসার প্রাক্তন প্রেমিক তার সমস্ত debts ণ পরিশোধের চেষ্টা করেছিলেন।

তারপরে তিনি ক্রেডিট কার্ডে তার লেনদেনটি পরীক্ষা করেছিলেন যা কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন পৌঁছেছিল।

“সুতরাং আমি গতকাল ছিলাম, আমার ক্রেডিট কার্ডের debt ণ এখনও 100 মিলিয়ন, 70 মিলিয়ন রয়েছে, এখনও 60 মিলিয়ন রয়েছে,” ইগুন বলেছিলেন।

ইগুন চিন্তিত ছিলেন যে তিনি পবিত্র ভূমিতে মারা যাবেন, যখন তার debt ণ পরিশোধ করা হয়নি।

খুব পড়ুন: ইভান গুনাওয়ান 2026 সালে বিয়ে করতে চান, যদি এটি লক্ষ্য থেকে পাস হয় তবে আগ্রহ না থাকে

ইগুন বলেছিলেন, “মানে ‘দুহ আমি তীর্থযাত্রা থেকে বাড়ি যাব আমি সেখানে মারা যাব’। আমার debt ণ এখনও অনেক কিছু,” ইগুন বলেছিলেন।

43 বছর বয়সী ডিজাইনার অবিলম্বে তার সমস্ত debts ণ পরিশোধ করে যতক্ষণ না বাকি না থাকে।

“আমি এই সমস্ত জন্য অর্থ প্রদান করেছি।”