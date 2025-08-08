ইমাম হুসেন ইন্টারন্যাশনালে প্রতিদিন

তরুণ সাংবাদিক ক্লাব – মার্জিহ সাদাত হোসেইনি রেড;;; আগের রাতে, আমাদের সাংবাদিকদের নিয়মটি হ’ল আমাদের নিউজ প্রোগ্রামগুলির জন্য আমাদের অবশ্যই একটি পটভূমি থাকতে হবে তবে এটি একটি স্যুপের মতো।
আমি এটি মহান-হারমান রোড পুলিশের আগে দু’দিন দেখেছি এবং দুর্জাল থেকে এর বিশাল বিল্ডিংটি সেই দুর্দান্ত পোস্ট (ইমাম হুসেন ইন্টারন্যাশনাল) সহ ইমাম হুসেনের তীর্থযাত্রার জন্য একটি দুর্দান্ত এবং ভাল জায়গা।
এটি খুব সকালে এবং কমলা পৌরসভা স্প্রে এবং স্প্রে করার পরিকল্পনা করছে। এই সিউনটি ওয়েল্ডিংয়ের শব্দে আসে, যা আমি পরে বুঝতে পারি যে বেশ কয়েকটি তলায় তীর্থযাত্রী তৈরি করা এবং তৈরি করা চালিয়ে যাওয়া।
এসএমএস আমার ফোনে বসে আছে। “ব্র্যাক রিপোর্টার ডে .. আমি জানি না কেন আমাদের সাংবাদিকদের জন্য, আমাদের জন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন শিশু থাকা আমাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ Maybe সম্ভবত আমরা জানতে চাই যে আমরা কতটা সফল হয়েছি এবং আমরা কতটা দেখেছি।
আরবাইন নোহের সুন্দর শব্দটি জায়গাটি পূরণ করেছে। কেরম্যান ফাতিমিড ফাতিমিড চা চা সেরা স্থানে অবস্থিত।
ক্লিনিক, রান্নাঘর, আবাসন এবং সাংস্কৃতিক পরিষেবাগুলির মতো পরিষেবাগুলি আরবাইনের তীর্থযাত্রীদের লাল ক্রিসেন্ট জরুরী তাঁবু সরবরাহ করা হয়েছে, তবে উর্দু পপাকিস্তানি ভাষার সাথে এখনও মহানের দুর্দান্ত মন্ত্রিসভার অনেকগুলি কোণ রয়েছে।
তিনি বলেছেন: প্রতি বছর তিনি মিরজাওয়া সীমান্ত থেকে এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পাকিস্তানি তীর্থযাত্রীদের উপর ক্লান্ত ছিলেন, তবে মিরজাওয়া সীমান্তের পরে মহান ব্যতীত আর আর কিছু নেই যা একদিনে এক হাজার এবং একদিনের বেশি পরিবেশন করতে পারে।
হঠাৎ করে, শব্দের সমস্ত আওয়াজ কেটে যায়। বিদ্যুৎ চলে গেছে। এটি উত্তাপ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নয়, তবে যেন মেঘ এবং তারা সকলেই ইমাম হুসেনের তীর্থযাত্রার সম্মানে কাজ করছে এবং বাতাসটি দুই ঘন্টা ধরে শীতল।
আমি তার সাথে কথোপকথনের জন্য কথোপকথনের সন্ধান করছি, তবে তারা বলেছে যে মিঃ ল্যাঙ্গারির নাম এখন এমন একটি নাম যিনি এখন কুব থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আমাকে আচারাফরাফের কথায়, মিঃ আলী তাভাকোলির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং বেশিরভাগ লোকেরা তাঁর চাকরি পেতে তাঁর কাছে এসেছিলেন।
আশির দশকের কিশোর -কিশোরীরা বাচ্চাদের মধ্যে বেশি, যার প্রত্যেকটি তীর্থযাত্রীদের খাবার বিতরণ এবং এমনকি রাজমিস্ত্রির মতো কাজ করে, যখন আমি তাদের ফিল্ম করতে চাই তখন সমস্ত কিছু পালিয়ে যায়।
আলী তাভাকোলি মাকাবের প্রথম দিনগুলি সম্পর্কে বলেছেন: ইমাম হুসেনের তীর্থযাত্রার অভ্যর্থনার নীতিটি year বছরের year বছর অবধি রয়েছে এবং প্রথম দিনগুলিতে মিঃ ল্যাঙ্গারি এবং আরও দু’জনকেই তাঁবু ছিল, এবং পাকিস্তানি তীর্থযাত্রা ইমাম হুসেনের প্রেমকে চা দিচ্ছিল এবং বছরের পরে।
তিনি সুনির্দিষ্টভাবে জানেন না, তবে তিনি বলেছেন যে সম্ভবত কার্বটি, 000,০০০ বর্গমিটারের অবকাঠামোগত। এখানে দেশের বৃহত্তম দক্ষিণ -পূর্ব, যা জাওরারাবিন রুটে, বিশেষত পাকিস্তানি তীর্থযাত্রীদের।
তাভাকোলি বলেছেন: “সমস্ত কাজ জিহাদি আকারে লোকেরা করে এবং শহরগুলির কোণ থেকে লোকেরা এখানে কাছাকাছি।”
তাভাকোলি বলেছিলেন: “দিনে, 000,০০০ খাবার রয়েছে, তবে বিগত বছরগুলিতে আমরা এমনকি 6,০০০ পর্যন্ত প্রতিদিনের খাবার বিতরণ করেছি।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “এটি ইমাম হুসেনের নিজস্ব কাজ যা এই জিনিসগুলি পরিচালনা করে, ছোট বাচ্চারা এখানে পরিবেশন করছে এবং সমস্ত কাজ করছে।”
একই সময়ে, আরব কিশোর -কিশোরীরা মিঃ তাভাকোলির কাছে এসেছিল যখন আমি একটি ছবি তুলতে চাই, তারা বলে যে আরব আবাদ গ্রামের জিহাদিস্ট গোষ্ঠী এই চারটি শিশুও আরব আবাদোস্কর থেকে এসেছেন।
তিনি এই কার্বে মাহান ও কেরম্যানের মন্দিরটি রক্ষা করে শহীদদের পরিবারের উপস্থিতি ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে পুরো চা বাড়িটি কার্মানের ফাতিমিড ব্রিগেডের বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের জন্য।
সায়দ জাভানি, যিনি মূলত আফগান, বলেছেন: আমি ইতিমধ্যে দুই বা তিন বছর ধরে একটি বাগান ছিলাম যে আমরা ইরানি বন্ধুদের সহায়তায় একটি চা ঘর স্থাপন করেছি এবং আমরা সাইয়িদ আল -শোহাদের ভ্রমণকারীদের সাইয়িদ আল -শোহাদের ভ্রমণকারীদের কাছে অফার করি।
আপনি যখন এখানে কাজ করেন তারা সকলেই চিন্তিত যখন আপনি তাদের সাথে কথা বলছেন, আমরা উদ্বিগ্ন যে পাকিস্তানি তীর্থযাত্রীরা সীমান্তের পিছনে রয়েছেন এবং এই বছর আরবায়নে হাঁটতে ব্যর্থ হয়েছি এবং আমরা সফল হইনি।
তাঁর নামটি না বলে এমন এক ব্যক্তি বলেছেন: পাকিস্তানি তীর্থযাত্রীরা তাদের সমস্ত পথের চেয়ে ইমাম হুসেনের তীর্থযাত্রার মধ্যে সবচেয়ে নিপীড়িত এবং সবচেয়ে নিপীড়িত এবং তারা ইমাম হুসেনের প্রেম থেকে দীর্ঘ দূরত্বে ব্যয় করেন।
একজন তরুণ চিত্রশিল্পী দুটি বৃত্তাকার অঞ্চলে আঁকছেন, তিনি দ্রুত কাজ করেন এবং ইমাম হুসেনের নামে সমস্ত জায়গা সজ্জিত করেন।
বাসটি জাওয়ারারাবি থেকে এসেছে এবং সকলেই মধ্যাহ্নভোজনে লড়াই করছে এবং ইমাম হুসেনের তীর্থযাত্রার সেবা ইমাম হুসেন এবং খাকামের সাথে উদ্বিগ্ন।
ফাতিমিড ব্রিগেডের আধ্যাত্মিক ইমামাতে প্রার্থনার সারি প্রতিষ্ঠিত হয়।
রান্নাঘরে কাজ করা ছেলেটি স্বেচ্ছাসেবক উদ্ধারকারীদের কাছে পড়েছে এবং ইতিহাসের পথে রয়েছে, ভাগ্যক্রমে গুরুতর আঘাত নয়, তবে ট্রমাটির তীব্রতা এই অঞ্চলে ব্যথা করেছে।
নূর আল -হাসান মাহান কালচারাল ইনস্টিটিউট কিছু কিশোর -কিশোরী দ্বারাও পরিচালিত হয়, যার মধ্যে বৃহত্তমটি 5 বছরের পুরানো দ্বারা বাধ্য করা হয় এবং ক্রমাগত শীতল পুদিনা বা জাফরান সিরাপ বিতরণ এবং বিতরণ করে।
ইমাম হুসেনের প্রার্থনার দুর্দান্ত পরিবেশ, যা মণ্ডলীর প্রার্থনার স্থান, কিছু যুবতী মহিলা ভেঙে ফেলেছেন এবং লোকেরা ক্রমাগত মুকাবের আশেপাশের জায়গাগুলি পরিষ্কার করছে এবং পুলিশ বাহিনী তাদের বিশেষ কভারেজ এবং কার্বের চারপাশে সামরিক সরঞ্জাম সহ।
মধ্যাহ্নভোজ আস্তে আস্তে অতিথিদের কাছে আসছে, এবং ছোলা প্রবেশদ্বারে খাবার প্রাপ্ত তীর্থযাত্রীরা, যা মশলাদার ছোলা, আবু আবদুল্লাহ আল -হুসেসিনের খাবারে বসে এবং কেরম্যান রান্না করা সুস্বাদু খাবার রান্না করা হয়।
শহীদদের জন্য নোহ সম্প্রচারিত হচ্ছে “মন্দিরের সমস্ত শহীদদের, বিশেষত ইরানের ফাতিমিড শহীদদের শহীদদের মনে রাখবেন”
একই সময়ে, একটি আকর্ষণীয় গল্প রয়েছে এমন একটি আকর্ষণীয় বিষয়, তিনি বলেছিলেন যে তিনি দু’বছর আগে তার জিনিসপত্র চুরি করছেন এবং তিনি মহান এর মুকাবের কাছে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আরবাইনের পরে তিনি কিছুটা পার্সিয়ান ভাষায় কথা বলেছেন এবং বলেছিলেন যে তাঁর কাজ একটি বিল্ডিং এবং নির্মাণ।
এখানে দায়বদ্ধ একজন মহিলা ক্লিনিকে এসেছেন এবং আমার বন্ধুরা traditional তিহ্যবাহী মেডিসিনে সুই চিকিত্সা নির্ধারণ করে পরবর্তী প্রতিশ্রুতির জন্য মুরগির কেনার সমন্বয় সাধন করে।
আর্থিক মনোযোগ ছাড়াই মাহানের কার্বক্সে যে কেউ কাজ করেন তিনি এখানে আসার জন্য পরবর্তী দূরত্বে যান।
বিকেলে, একজন কর্মকর্তা আজ বলেছিলেন যে সীমানা এখনও বন্ধ রয়েছে, তবে তাদের জানানো হয়েছে যে জাহেদানির তীর্থযাত্রা থেকে একটি বাস মধ্যরাতে রান্নাঘরে মধ্যরাতের খাবারের সমন্বয় করতে এবং প্রতিবেদকের স্মরণে কেরম্যানে যাবে।
এই সমস্ত ঝামেলা এবং হয়রানি এবং কাজটি দেখার এবং চাপ দেওয়ার উষ্ণতা ইমাম হুসেনকে ভালবাসার কেবল একটি কারণ রয়েছে যা বিশ্বের সমস্ত প্রেমীদের কিবলা।