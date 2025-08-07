ইমারডেল আইটিভিএক্স রিলিজের প্রথম দিকে বিশাল দাতব্য এবং ভেনেসা টুইস্টকে নিশ্চিত করেছেন সাবান

নিম্নলিখিত নিবন্ধে এমারডেলের একটি পর্বের বেশ বড় বড় স্পোলার রয়েছে যা এখনও আইটিভি 1 এ প্রচারিত হয়নি, তবে এটি আইটিভিএক্স -এ দেখা যেতে পারে।
ঠিক আছে, এটাই আপনার সতর্কতা। এখন খবর।
চ্যারিটি ডিংল (এমা অ্যাটকিনস) এবং ভেনেসা উডফিল্ড (মিশেল হার্ডউইক) এমারডালে একটি চুম্বন ভাগ করেছেন এবং ভ্যানিটি ভক্তরা তাদের মন হারাচ্ছেন।
2020 সালে জনপ্রিয় প্রাক্তন দম্পতি বিভক্ত হওয়ার পরে ম্যাকেনজি বয়ড (লরেন্স রব) এর সাথে ভেনেসার সাথে চ্যারিটি প্রতারণার পরে, যিনি এখন তিনি বিবাহিত।
এদিকে, ভেনেসা সুজি মার্টন (মার্টেল এডিনবারো) এর সাথে সম্পর্ক শুরু করেছিলেন, তবে তিনি এই বছরের শুরুর দিকে আইটিভি সাবান এর মহাকাব্য লিমো ক্র্যাশ স্টান্টে মারা গিয়েছিলেন।
ভেনেসাকে সুজির মৃত্যুর পরে মেরি গোস্কির্ক (লুই জেমসন) সমর্থন করেছিলেন, যদিও ফ্ল্যাশব্যাকস প্রকাশ করেছেন যে তিনি মারা যাওয়ার আগে সুজির সাথে একটি চুম্বন ভাগ করে নিয়েছিলেন।
এই বছরের বেশিরভাগের জন্য, দাতব্য এবং ভেনেসা একসাথে বেশ কয়েকটি দৃশ্য ভাগ করে নিচ্ছেন, এবং এটি নজরে যায়নি।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, ভেনেসা সারা সুগডেনকে (কেটি হিল) সমর্থন করছেন, যিনি সারোগেসির মাধ্যমে মা হতে চান। চুক্তিটি হ’ল দাতব্য সংস্থা তার জন্য সারার বাচ্চাকে বহন করবে, তবে তাদের যাত্রা গতকাল একটি পালা নিয়েছিল।
সপ্তাহের শুরুতে, ম্যাকেনজির সাথে হাঁটতে গিয়ে দাতব্য দাতব্য জঙ্গলে পড়েছিল। তারপরে তিনি রক্তক্ষরণে ভুগছিলেন, যা তাকে বুঝতে পেরেছিল যে সাম্প্রতিক ভ্রূণ স্থানান্তর সম্ভবত কাজ করে নি।
ভেনেসা প্রথম ব্যক্তি যিনি এটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং তাকে সমর্থন করেছিলেন এবং এই সন্ধ্যার পর্বে এটি চালিয়ে যান।
সারা দাতব্য পতনের সন্ধানের পরে, তিনি জ্যাকবস ভাঁজ ছেড়ে চলে গেলেন। এটি ম্যাকেনজিকে দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করার এবং সেখানে থাকার অনুমতি দিয়েছিল, তবে তিনি যখন ভ্রূণটি হারানো সেরাের জন্য পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তখন তিনি একটি ভয়াবহ ভুল করেছিলেন।
চ্যারিটি সারোগেট হওয়ার বিষয়ে ম্যাকের আগের মন্তব্যের কারণে, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে এটি মনে হয়েছিল যেন ম্যাক এই বিকাশ সম্পর্কে সন্তুষ্ট। এই দম্পতির একটি তীব্র যুক্তি ছিল, এবং এটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে শেষ হয়ে যায় এবং পাবটিতে যাচ্ছিল।
সেখানে, দাতব্য সংস্থা খুব মাতাল হয়ে গেছে এবং ভেনেসা পেয়েছিলেন। তিনি নিজেকে কিছুটা শো তৈরি করছিলেন, তাই ভেনেসা তাকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।
চ্যারিটি সারোগেসি সম্পর্কে কথা বলেছিল এবং ম্যাক এবং ভেনেসা তার প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি পাস্তা তৈরি করার সময় এবং তাকে স্বচ্ছল করার জন্য দাতব্য জল সরবরাহ করার সময় তিনি শোনেন এবং পরামর্শ দিয়েছিলেন।
যদিও কিস্তিটি শেষ হয়েছে, দাতব্য সংস্থা সম্ভাব্যভাবে কিছুটা দূরে নিয়েছিল। ভেনেসা তাকে বলেছিলেন যে তিনি ট্রেসির (অ্যামি ওয়ালশ) বিছানায় ঘুমাতে পারেন এবং দাতব্য সংস্থা বলেছিল যে তার সাথে যোগ দেওয়া উচিত।
দুটি চরিত্র চুম্বন শেষ করে, তবে আমরা উভয়ের কাছ থেকে একটি প্রতিক্রিয়া দেখার আগে ক্রেডিটগুলি ঘূর্ণিত হয়েছিল।
এরপরে কী হবে?
ভেনেসা কি কেবল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, নাকি সে তার প্রাক্তন জন্য আরও কিছু অনুভব করছে?
হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!
শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?
মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।
সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!
দাতব্য অভিনয়কারী এমা অ্যাটকিনস এর আগে ভ্যানেসার সাথে তার চরিত্রের সম্পর্কের ভক্তদের উপর যে প্রভাব ফেলেছিল তা প্রতিফলিত হয়েছিল।
‘প্রচুর লোক এতে নিয়েছিল এবং এটি অনুরণিত হয়েছিল। এটি দুটি মহিলা ছিল, এটি অনেক লোকের জন্য একটি উজ্জ্বল প্রভাব ফেলেছিল। ‘
তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি যখন তাদের একসাথে দৃশ্য রয়েছে, তখন সর্বদা পুনরায় সংযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা থাকে, কারণ তারা বন্ধুরাও এতটা ভাল হয়ে যায়,’ তিনি বলেছিলেন।
‘সর্বদা সেই স্পার্ক থাকে এবং আপনি সাবানটিতে কখনই সঠিকভাবে জানেন না যে তারা এক মুহুর্ত থেকে পরের মুহুর্তে কী করতে পছন্দ করেন এবং মিশেলের সাথে কাজ করা সর্বদা আনন্দিত।
‘সুতরাং যেভাবেই হোক, এটি একটি জয় হতে চলেছে। এমনকি যদি তাদের কেবল একটি সুন্দর বন্ধুত্ব থাকে, কারণ সেখানে একটি বন্ধুত্ব আছে। ‘
যদি আপনি একটি সাবান বা টিভি গল্প পেয়ে থাকেন তবে ভিডিও বা ছবিগুলি আমাদের soaps@metro.co.uk ইমেল করে যোগাযোগ করে – আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।
আরও: ফ্যান-ফেভারাইট হিসাবে সমস্ত 18 এমারডেল স্পয়লার ছবিগুলি পরের সপ্তাহের জন্য আতঙ্কিত হয়ে গেছে
আরও: এমারডেল দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য গর্ভাবস্থার গল্পটি নিশ্চিত করে যেমন সারা ঘোষণা করে – তবে সঙ্কট অনুসরণ করে
আরও: স্থানীয়রা মেডিকেল জরুরী পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ায় পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত এমারডেল ভিডিও স্পোলাররা