ইমারডেল আইটিভিএক্স রিলিজে অ্যারন এবং রবার্ট রিইউনিয়নকে প্রচার করে এবং তাদের ভবিষ্যত প্রকাশ করে | সাবান

অ্যারন ইমারডালে রবার্টের চোখে তাকিয়ে আছে
রোবন ভক্তরা এমনকি পারেন না (ছবি: আইটিভি)

নিম্নলিখিত নিবন্ধে এমারডেলের একটি পর্বের স্পয়লার রয়েছে যা আইটিভি 1 এ এখনও প্রচারিত হয়নি, তবে আইটিভিএক্স -এ আপনি যে চরিত্রগুলির অনুরাগী) যদি আপনি উল্লেখ করতে চলেছেন তার অনুরাগী) (সময় এবং সময় আবার দেখা যেতে পারে)।

রবার্ট সুগডেন (রায়ান হাওলি) এবং অ্যারন ডিংল (ড্যানি মিলার) সংক্ষিপ্তভাবে এমারডালে পুনরায় একত্রিত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে তারা আবার এটি করতে যাচ্ছেন এটি খুব সম্ভব।

রবার্ট যখন এই বছরের শুরুর দিকে গ্রামে ফিরে এসেছিলেন, তখন তিনি হারুনের বিয়েকে তার দূর ভাই জন সুগডেনের (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) কাছে থামানোর চেষ্টা করেছিলেন। বাইরে, রবার্ট স্বীকার করেছেন যে এখনও হারুনের প্রতি তাঁর অনুভূতি রয়েছে এবং তারা একটি চুম্বন ভাগ করে নিয়েছিল।

অ্যারন অনুভব করেছিলেন যে তাঁর ভবিষ্যত যদিও জনের সাথে ছিল, যার অর্থ রবার্টের সাথে তাঁর সংযোগটি তার মনের পিছনে রাখতে হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ এবং জনকে alous র্ষা করতে চাইছেন না, অ্যারন তার দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন, তবে আজকের পর্বে এটি অসম্ভব ছিল।

শুক্রবার, জন এমন একটি পরিস্থিতি অর্কেস্ট্রেট করেছিলেন যা রবার্টকে তাদের ভাগ্নে হ্যারিকে চিৎকার করেছিল। জন যুবককে রবার্টের চারপাশে তার খেলনা ড্রাম খেলতে বলেছিল, জোরে জোরে জোরে জোরে তাকে ট্রিগার করবে।

পরিকল্পনাটি জনের পক্ষে কাজ করেছিল, কারণ রবার্ট ছিটকে ছিটিয়ে এবং ভয় পেয়েছিল। জন ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিলেন এবং হ্যারিকে জড়িয়ে ধরলেন, আরও একবার বীরের মতো অভিনয় করলেন।

রবার্ট হ্যারি এমমারডালে বাড়িতে একটি ড্রাম ব্যাংকে দেখেন
জন এর পরিকল্পনাটি লিটল হ্যারিতে রবার্ট স্ন্যাপ দেখেছিল (ছবি: আইটিভি)

হ্যারি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে জন রবার্টকে বলার জন্য দুর্দান্ত প্রচেষ্টা করেছিলেন যে তার আচরণ সম্পূর্ণ অনির্দেশ্য।

জন ভিক্টোরিয়া সুগডেনকে (ইসাবেল হজগিন্স) এ সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানিয়ে আবার তার সুবিধার জন্য এটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি আইটিভি সাবানের সর্বশেষ কিস্তিতে তার ভাইয়ের মুখোমুখি হয়ে বলেছিলেন যে তিনি আর হ্যারিকে তার সাথে একা ছেড়ে যেতে পারবেন না।

এর আগে জন রবার্টকে একজন থেরাপিস্টের জন্য একটি ব্যবসায়িক কার্ড হস্তান্তর করেছিলেন তবে তিনি যতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন, রবার্ট সাহায্যের বাইরে ছিলেন। জন রবার্টকে জায়গার অপচয় হিসাবে ডেকে ছুরিটিকে আরও মোচড় দিয়েছিল তাই ভিক যখন তার মুখোমুখি হয়েছিল, তখন তার কথাগুলি তাকে আরও সর্পিল করে তুলেছিল।

তার আবেগ প্রকাশ করে, রবার্ট তার শোবার ঘরটি পুরোপুরি আবদ্ধ করে। তিনি শার্টগুলি ছিঁড়ে ফেললেন, মগগুলি ভেঙে ফেললেন এবং খুব প্রায় একটি ফুলদানি দিয়ে হারুনকে আঘাত করেছিলেন, যিনি বাইরে হৈচৈ শুনে এসেছিলেন।

রবার্ট এবং অ্যারন এমারডালে একে অপরের দিকে তাকান
কারাগারে তাঁর সময় সম্পর্কে কথা বলার সাথে সাথে হারুন রবার্টের কথা শুনেছিলেন (ছবি: আইটিভি)

হারুন রবার্টকে শান্ত করতে সক্ষম হন। কিছুক্ষণ পরে, তিনি কারাগারে তাঁর সময় সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং কীভাবে তিনি এখন তা গ্রহণ করেছেন এটি তার উপলব্ধি করার চেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে।

রবার্ট এবং অ্যারন, ভক্তদের দ্বারা রবারন নামে পরিচিত, এই কথোপকথনের কিছুক্ষণ পরে চুম্বন করেছিলেন। তারা একসাথে বিছানায় এসে শেষ হয়েছিল, এবং তাদের উভয়ই সত্যিই চলে যেতে চায়নি, আভাসে বাস করে এবং শান্ত, নিরাপদ পরিবেশ উপভোগ করে।

তারা চ্যাট করার সাথে সাথে অ্যারন জনের কাছ থেকে একটি কল মিস করেছিলেন এবং বুঝতে পারেননি যে তিনি বাড়ির বাইরে রয়েছেন। জন ভিকের সাথে চ্যাট করছিলেন, তবে অন্যান্য বিভ্রান্তির কারণে তাদের দুজনেই প্রবেশ করেননি।

ইমারডালে রবার্ট এবং অ্যারন চুম্বন
তারা চুম্বন করেছে, স্পষ্টভাবে তাদের পুরানো জীবন একসাথে অনুপস্থিত (ছবি: আইটিভি)

বেডরুমে ফিরে অ্যারন এবং রবার্ট চ্যাট করলেন। তারা উপসংহারে পৌঁছেছিল যে যৌনতা এবং তাদের রসায়ন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা এখন প্রধান অগ্রাধিকার ছিল না, কারণ তারা উভয়ই জীবিত জটিল জীবন।

তবে, দাতব্য ডিংল (এমা অ্যাটকিনস) এবং ভেনেসা উডফিল্ড (মিশেল হার্ডউইক) এর বিপরীতে কিছুটা আশা ছিল।

রবার্ট বলেছিলেন, ‘knows শ্বর জানেন যে আমি আপনাকে অপেক্ষা করেছি’। ‘ধৈর্য ধরার আমার পালা’।

হারুন রবার্টের কাঁধে হাত রেখেছিল। তারা সত্যিই বেশি কিছু বলেনি, তবে তাদের দরকার ছিল না। এটি স্পষ্টতই যে সংযোগটি তারা এখনও বিলুপ্ত হয়নি।

কিন্তু জন এখনও চারদিকে লুকোচুরি করে, তাদের দুজনের জন্য কী আছে?

হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!

শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?

মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।

সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!

রবার্টের চরিত্রে অভিনয় করা রায়ান হাওলি সম্প্রতি তাঁর প্রত্যাবর্তন এবং ডেলসে এগিয়ে থাকা নাটকটির প্রতিফলন করেছেন:

‘আমরা যে বছরটি এগিয়ে এসেছি সে সম্পর্কে আমি সত্যই উচ্ছ্বসিত। আমি মনে করি এই মুহুর্তে শোটি দুর্দান্ত জায়গায় রয়েছে। আমি মনে করি পরের বছর, যে গল্পটি সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি সত্যিই উচ্ছ্বসিত।

‘এবং কেরি-ডেল, এটাই আমরা ক্রসওভারকে বলছি, এটি উভয় শোয়ের জন্য দুর্দান্ত সপ্তাহ হতে চলেছে।’

