ইমারডেল চরিত্রগুলি প্রথম আইটিভিএক্স রিলিজে এবিএইচ -এর জন্য গ্রেপ্তার | সাবান

নিম্নলিখিত নিবন্ধে এমারডেলের একটি পর্বের স্পোলার রয়েছে যা এখনও আইটিভি 1 এ প্রচারিত হয়নি, তবে এটি আইটিভিএক্স -এ দেখা যায়।
মনপ্রীত শর্মা (রেবেকা সার্কার) এবং রুবি মিলিগান (বেথ কর্ডলি) এমারডালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গত সপ্তাহে, রুবির কন্যা স্টিফ মিলিগান (জর্জিয়া জে) রস বার্টনের (মাইকেল পারর) সাথে পুনরায় মিলিত হয়েছিল। এটি তার জন্য বেশ বড় বিষয় ছিল, কারণ তিনি যখন থেকে তার এবং অ্যান্টনি ফক্সের মধ্যে আসল সংযোগ সম্পর্কে জানতে পেরে মানুষকে বিশ্বাস করার জন্য লড়াই করেছিলেন।
স্টিফ রসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা কোনও দম্পতি না থাকাকালীন কারও সাথে ছিলেন কিনা। তিনি না বলেছিলেন, তবে এটি ছিল মিথ্যা।
স্টেপ দ্বারা ফেলে দেওয়ার পরপর মনপ্রীতের সাথে রস ঘুমিয়েছিলেন। সেই সময়, মনপ্রীত একাকী বোধ করছিলেন, এবং পুলের একটি খেলায় রসের সাথে সংযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
পুলটি দ্রুত টনসিল টেনিসের একটি খেলায় পরিণত হয়েছিল, যেমন আমরা দেখলাম রস মনপ্রীতকে ছেড়ে চলে যায় না। তিনি ভাবছিলেন যে তারা আবার একে অপরকে দেখতে পাবে, তবে রস কীভাবে স্টিফকে অনুভূতি তৈরি করবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন, বেশ বরখাস্ত ছিল।
বিখ্যাত শেষ কথা।
স্টিফ আবার রসকে বিশ্বাস করতে শুরু করার সাথে সাথে রুবি এবং লুইস বার্টন (ব্র্যাডলি রিচস) ক্যাফেতে একটি বিকেলে মনপ্রীতের প্রেমের জীবনে খনন করছিলেন é তিনি স্বীকার করেছেন যে কারও সাথে তার ঝাঁকুনি ছিল, তবে স্পষ্টতই রস স্টিফের সাথে ফিরে আসার বিষয়ে জানতেন না।
রস যখন ক্যাফেতে walked ুকলেন, মনপ্রীত রুবি এবং লুইসকে আকস্মিকভাবে নিশ্চিত করেছিলেন যে তিনিই সেই ব্যক্তির সাথে ঘুমিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, রস পিছনে ছিলেন স্টিফ, যিনি সেই মুহুর্তে আবিষ্কার করেছিলেন যে তার প্রেমিক ইতিমধ্যে তাকে মিথ্যা বলেছিল।
বিধ্বস্ত, স্টিফ শেষ পর্যন্ত রোমে যোগব্যায়ামের জন্য গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
হৃদয় ভেঙে, রস অন্য একটি কাজ খুঁজে পেয়ে নিজেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। তিনি গ্যারেজে কেইন ডিংল (জেফ হার্ডলি) কাছে এসেছিলেন, যিনি তাকে দ্রুত কোথায় যেতে হবে তা বলেছিলেন।
হতাশ একজন রস কেইনকে দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন যে তিনি একজন দক্ষ যান্ত্রিক, কিন্তু তার হাত আহত করে শেষ করেছিলেন। এটি মনপ্রীত দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল, যিনি রসকে তার বাড়িতে ফিরে প্যাচ করেছিলেন।
দেখে মনে হয়েছিল যে মনপ্রীতের সাথে ঘুমানো আরও বেশি কাজ পাওয়ার চেয়ে রসকে আরও ভাল বিভ্রান্তি ছিল। একসাথে তাদের সময় পরে, রস এবং মনপ্রীত দোরগোড়ায় একটি দুর্দান্ত তীব্র চুম্বন ভাগ করে নিয়েছিল, যা রুবি এবং মাইরা ডিংল (নাটালি জে রব) দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।
এই সন্ধ্যার পর্বে রুবির মনে তিনি কী ভাবেন সে সম্পর্কে তিনি কী ভাবেন তা জানিয়ে দেওয়া। তিনি তার সাথে ব্যক্তিগত কথোপকথনের চেষ্টা করার জন্য অস্ত্রোপচারের দিকে রওনা হয়েছিলেন, তবে রোগীদের এবং ক্লাডেট (ফ্লো উইলসন) এর সামনে মনপ্রীতের যৌনজীবনের বিবরণ প্রকাশ করেছেন।
কালেব মিলিগান (উইলিয়াম অ্যাশ) দূরে থাকাকালীন রুবি ডিপোতে উঠে বসেছিলেন, বসের খেলতে। তিনি কেবল কেরি ওয়াট (লরা নর্টন) এর সাথে বসে বসে গসিপ করার আশা করছিলেন, কিন্তু তারপরে মনপ্রীত এসেছিলেন।
জিপি রুবির সাথে কথা বলতে চেয়েছিল এবং তাদের কথোপকথন না হওয়া পর্যন্ত বাজতে অস্বীকার করেছিল। মনপ্রীত তারপরে একটি ট্রাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তা দেখানোর জন্য যে রুবি তার কী বলতে হবে তা না শুনে সে চলাফেরা করবে না।
মনপ্রীত বুঝতে পারছিলেন না কেন রুবি তার যৌন জীবনে এতটা বিনিয়োগ করেছিলেন, তবে সম্প্রতি স্টেফের সাথে রুবি যে জিনিসগুলি পেরিয়েছিলেন সে সম্পর্কে তিনি অসচেতন রয়েছেন।
হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!
শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?
মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।
সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!
স্টিফ তার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের একটি বড় অংশ কালেব এবং রুবি থেকে দূরে ব্যয় করেছিলেন এবং যখন তিনি ফিরে এসেছিলেন, তখন তার বাবা -মার সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে তার অনেক সময় লেগেছিল। রুবির কাছে মনে হয়েছিল যেন মনপ্রীত তার মেয়েকে আবার চলে যাওয়ার অনুঘটক।
কিন্তু মনপ্রীত কিছুটা অন্ধকারে নিয়ে, যোগাযোগের অভাব ডিপোতে লড়াই করা দু’জন মহিলাকে … এবং এর বাইরে নিয়ে যায়।
এই হৈচৈটি পিসি ঘূর্ণায়মান (অ্যান্ডি মুর) আগমনের দিকে পরিচালিত করে। খোঁচা ছুঁড়ে মারার সাথে সাথে রুবি এবং মনপ্রীতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
দুঃস্বপ্ন
আরও: এমারডেলের রুবি নতুন স্পয়লার ভিডিওতে মনপ্রীত রিল হিসাবে একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যের কারণ ঘটায়
আরও: জর্জিয়া জে চলে যাওয়ার সাথে সাথে স্টিফ মিলিগান কি ভালোর জন্য এমারডেল ছেড়ে গেছে?
আরও: প্রস্থান হিসাবে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত এমারডেল স্পোলারগুলি নিশ্চিত হয়েছে