ইমারডেল তারকা ইসাবেল হজগিনস গর্ভবতী প্রথম শিশুর সাথে | সাবান

এমারডেল অভিনেত্রী ইসাবেল হজগিন্স গর্ভবতী! (ছবি: ইনস্টাগ্রাম)

এমারডেল তারকা ইসাবেল হজগিন্স তার প্রথম সন্তানের সাথে গর্ভবতী!

২০০ 2006 সাল থেকে ভিক্টোরিয়া সুগডেন চরিত্রে অভিনয় করা সাবান তারকা তার সঙ্গী অ্যাডাম হোয়াইটহেডকে বিয়ে করেছিলেন, কয়েক মাস আগে ম্যানচেস্টারে একটি রূপকথার অনুষ্ঠানে।

তিনি একটি জিমে পে শিক্ষক অ্যাডামের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তারা তিন বছর ধরে একসাথে রয়েছেন। তারা আসলে একই স্কুলে বেড়ে উঠেছিল, তবে তাদের পথগুলি তিন বছর দূরে থাকার কারণে তাদের পথগুলি অতিক্রম করতে পারেনি।

এখন, 31 বছর বয়সী ইসাবেল একটি পরিবার শুরু করে শিহরিত, এই সংবাদটি নিশ্চিত করে এবং একটি চমত্কার ফটোশুটে তার বাম্পটি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।

কথা বলছি ঠিক আছে! ম্যাগাজিনঅভিনেত্রী হেসেছিলেন যে 28 বছর বয়সী অ্যাডাম আসলে কীভাবে বলেছিলেন তার যে সে আশা করছিল।

‘ইসাবেল কয়েক দিন দেরি করেছিল, তাই তিনি একটি পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তারপরে, তিনি কেবল এটি মেঝেতে ফেলেছিলেন, এবং এটি কেবল সেখানে শুয়ে ছিল, ‘অ্যাডাম ব্যাখ্যা করেছিলেন।

ইসাবেল, ৩১, পিই শিক্ষক অ্যাডাম হোয়াইটহেডকে বিয়ে করেছেন, ২৮, মাত্র কয়েক মাস আগে (ছবি: ইনস্টাগ্রাম)
বাধ্যতামূলক ক্রেডিট: ডেভিড ফিশার/শাটারস্টক দ্বারা ছবি (13947105na) ইসাবেল হজগিনস ব্রিটিশ সাবান পুরষ্কার, আগমন, ম্যানচেস্টার, যুক্তরাজ্য - 03 জুন 2023
তিনি পরিবার শুরু করার জন্য আর অপেক্ষা করতে চাননি (ছবি: ডেভিড ফিশার/শাটারস্টক)

‘আমি এটি দেখতে চাইনি, কারণ আমি অনুভব করেছি যে এটি দেখার জন্য সময়কে আরও ধীর করে দেবে। তবে মিঃ অধৈর্য এটি দেখতে এসে দেখেন যে এটি ইতিবাচক, ‘ইসাবেল কৌতুক করেছিলেন।

‘তবে আমি ভেবেছিলাম, “অবশ্যই আমরা এটি বিশ্বাস করতে পারি না কারণ এটি উল্টো দিকে গেছে, তাই এটি ফলাফলটিকে প্রভাবিত করতে পারে।” আমরা আরও তিনটি কেনার জন্য বুটে ছুটে এসেছি এবং সেগুলিও তারা সকলেই ইতিবাচক ছিল, তাই আমরা ভেবেছিলাম এটি অবশ্যই সঠিক হতে হবে! ‘

ইসাবেল, যিনি এখন চার মাসের গর্ভবতী, তিনি যোগ করেছেন যে এটি নববধূদের জন্য একটি ‘উত্তেজনাপূর্ণ তবে ভীতিজনক’ সময়।

‘এটি এত দ্রুত ঘটেছে, এবং এটি আমাদের প্রথমবারের মতো,’ তিনি স্বীকার করেছেন, তারা খুব শীঘ্রই বাচ্চা পেতে চান তা বুঝতে পেরে ২০২26 সালে বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

‘আমি গোলপোস্টগুলি পরিবর্তন করে চলেছি, তবে এটি সর্বদা পরিকল্পনা ছিল!’

গর্ভাবস্থার কারণে তিনি ‘বেশ ছদ্মবেশী’ বলে স্বীকার করে ইসাবেল বলেছিলেন যে জিনিসগুলি তার প্রত্যাশার চেয়ে ‘আরও শক্ত’ অনুভব করেছে।

সম্পাদকীয় ব্যবহার কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক credit ণ: আইটিভি/মার্ক ব্রুস/শাটারস্টক (15350793at) এমমারডেল - এপি 10319 সোমবার 16 ই জুন 2025 অ্যারন ডিংল, ড্যানি মিলার অভিনয় করেছেন, ভিক্টোরিয়া সিগডেনকে বলেছেন, তিনি ইসাবেল হজগিন্সের অভিনয় করেছেন, তিনি রবার্টকে দেখেননি। বুঝতে পেরে ভিক্টোরিয়া তাকে একা যেতে এবং তাকে দেখতে সম্মত হন। পরে ফিরে, অ্যারন যখন ভিক্টোরিয়া রবার্টকে খুঁজে পেয়েছিলেন তার বর্ণনা দেওয়ার সময় ভয়ঙ্কর বোধ করছেন। এটি কেভিন লাফান তৈরি করেছিলেন এবং এটি প্রথম 16 অক্টোবর 1972 এ সম্প্রচারিত হয়েছিল It এটি মূলত এটিভি ইয়র্কশায়ার প্রযোজনা করেছিলেন এবং এখনও তাদের লিডস স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণ করেছেন।
ইসাবেল ২০০ 2006 সাল থেকে ভিক্টোরিয়া সুগডেন খেলেছেন (ছবি: আইটিভি/মার্ক ব্রুস/শাটারস্টক)
সম্পাদকীয় ব্যবহার কেবলমাত্র বাধ্যতামূলক ক্রেডিট: আইটিভি/শাটারস্টক (14593561 বি) ইমারডেল - ইপি 10059 এবং ইপি 10060 বৃহস্পতিবার 8 ই আগস্ট 2024 এলে যখন তারা ইসাবেল হজগিন্সের অভিনয় করেছেন, ভিক্টোরিয়া সুগডেন তার মায়ের ফান্ডারে একটি শোকাহত পুত্রের সাথে তার পা রেখেছিলেন। অলিভার ফার্নওয়ার্থ অভিনয় করেছেন যেমন শোকাহত পুত্র তাঁর নাম জন সুগডেন ঘোষণা করেন তবে হতবাক হয়ে গেলেন। পোলার্ড অদ্ভুতভাবে নিশ্চিত করে যে জন তার বাবার ছেলে হতে পারে। 'এমারডেল' টিভি শো, এপিসোডস 10044 - 10061 ইউকে - জুলাই 2024 এমারডেল, একটি ব্রিটিশ আইটিভি দীর্ঘ চলমান সাবান অপেরা, 1989 অবধি এমারডেল ফার্ম নামে পরিচিত, এটি ইয়র্কশায়ার ডালেসের একটি কাল্পনিক গ্রাম এমারডেল -এ সেট করা। এটি কেভিন লাফান তৈরি করেছিলেন এবং এটি প্রথম 16 অক্টোবর 1972 এ সম্প্রচারিত হয়েছিল It এটি মূলত এটিভি ইয়র্কশায়ার প্রযোজনা করেছিলেন এবং এখনও তাদের লিডস স্টুডিওতে চিত্রগ্রহণ করেছেন।
তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকাকালীন ‘মিস’ কাজ করছেন (ছবি: আইটিভি/শাটারস্টক)

তবে ‘ক্লান্তি’ এবং আদম তার ‘মেজাজের দোলনা’ দিয়ে নির্বিশেষে তিনি কতটা ‘খুশি’ তা অস্বীকার করার দরকার নেই।

অবশ্যই, ইসাবেল এমারডালে থেকে সময় নেবেন যখন তার ছোট্ট একটি উপস্থিত হবে, যা সম্পর্কে তার মিশ্র আবেগ রয়েছে।

‘আমি এটা মিস করব। আমি সেখানকার লোকদের ভালবাসি, তবে আমি সেখানে 19 বছর ধরে কাজ করেছি, তাই আমার মনে হয় আমি যা করতে চাই তা করেছি এবং আমার ক্যারিয়ারের সাথে স্বার্থপর হয়েছি। এখন, এখন সময় এসেছে মম হওয়ার জন্য আমার জীবন উত্সর্গ করার, এটি আমার কাছে ঠিক মনে হচ্ছে ”

তবে সহকর্মী কাস্ট সদস্যরা চিন্তা করবেন না, কারণ তিনি ভুলে যাচ্ছেন না তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি ক্রমাগত মুখোমুখি হওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

আইটিভি অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় তার শিশুর আনন্দও ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং বাবা-মা-বাবা-মা’র সহ-অভিনেত্রীদের অভিনন্দনমূলক বার্তাগুলি দিয়ে খুব শীঘ্রই ডুবে গিয়েছিলেন।

‘অভিনন্দন-অবহেলিত দুর্দান্ত সংবাদ you আপনার উভয়ের জন্য তৈরি 💛💛💛’, লিসা রিলে মন্তব্য করেছিলেন।

বাধ্যতামূলক ক্রেডিট: জোনাথন হর্ডল/শাটারস্টক (15334358ct) এর ছবি ইসাবেল হজগিনস দ্য ব্রিটিশ সাবান অ্যাওয়ার্ডস, আগত, লন্ডন, যুক্তরাজ্য - 31 মে 2025
এটি পিতামাতাদের জন্য একটি ‘উত্তেজনাপূর্ণ তবে ভীতিজনক’ সময় (ছবি: জোনাথন হর্ডল/শাটারস্টক)

‘তোমার দুজনের জন্য খুব খুশি !!! ❤ ‘, ড্যানি মিলার যুক্ত করেছেন।

‘আহহহ অভিনন্দন xoxo’, ব্র্যাডলি রিচস লিখেছেন।

‘ওএমজি আইজেড !! আপনার উভয়ের জন্য খুব খুশি, বড় অভিনন্দন ❤❤ ‘, লিখেছেন ডেইজি ক্যাম্পবেল।

ইসাবেলের দীর্ঘদিন ধরে তার সহশিল্পীদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধন রয়েছে, কারণ অ্যারন ডিংল অভিনেতা ড্যানি মিলারও তাঁর বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন।

অতিথির তালিকায় থাকা অন্যান্য বিখ্যাত সাবান মুখের মধ্যে রয়েছে মার্ক জর্ডন, লরা নরটন, জেফ হার্ডলি এবং জোয়ে হেনরি, অন্যদিকে ইডেন টেলর ড্রাগার ছিলেন একজন নববধূ।

তিনি এবং অ্যাডাম উত্তর সিটি সেন্টারের কুল ক্যাসলফিল্ড কক্ষে ব্রত বিনিময় করেছিলেন।

এর পরে তাদের বিবাহের ফুটেজ পোস্ট করা যখন এটি সমস্ত ডুবে যেতে শুরু করে, ইসাবেল এটিকে ‘আমাদের জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দিন’ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

যদি আপনি একটি সাবান বা টিভি গল্প পেয়ে থাকেন তবে ভিডিও বা ছবিগুলি আমাদের soaps@metro.co.uk ইমেল করে যোগাযোগ করে – আমরা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

নীচে একটি মন্তব্য রেখে সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন এবং আমাদের হোমপেজের সমস্ত জিনিস সাবানগুলিতে আপডেট থাকুন।

