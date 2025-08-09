ইমারডেল তারকা ইসাবেল হজগিনস গর্ভবতী প্রথম শিশুর সাথে | সাবান

এমারডেল তারকা ইসাবেল হজগিন্স তার প্রথম সন্তানের সাথে গর্ভবতী!
২০০ 2006 সাল থেকে ভিক্টোরিয়া সুগডেন চরিত্রে অভিনয় করা সাবান তারকা তার সঙ্গী অ্যাডাম হোয়াইটহেডকে বিয়ে করেছিলেন, কয়েক মাস আগে ম্যানচেস্টারে একটি রূপকথার অনুষ্ঠানে।
তিনি একটি জিমে পে শিক্ষক অ্যাডামের সাথে দেখা করেছিলেন এবং তারা তিন বছর ধরে একসাথে রয়েছেন। তারা আসলে একই স্কুলে বেড়ে উঠেছিল, তবে তাদের পথগুলি তিন বছর দূরে থাকার কারণে তাদের পথগুলি অতিক্রম করতে পারেনি।
এখন, 31 বছর বয়সী ইসাবেল একটি পরিবার শুরু করে শিহরিত, এই সংবাদটি নিশ্চিত করে এবং একটি চমত্কার ফটোশুটে তার বাম্পটি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।
কথা বলছি ঠিক আছে! ম্যাগাজিনঅভিনেত্রী হেসেছিলেন যে 28 বছর বয়সী অ্যাডাম আসলে কীভাবে বলেছিলেন তার যে সে আশা করছিল।
‘ইসাবেল কয়েক দিন দেরি করেছিল, তাই তিনি একটি পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তারপরে, তিনি কেবল এটি মেঝেতে ফেলেছিলেন, এবং এটি কেবল সেখানে শুয়ে ছিল, ‘অ্যাডাম ব্যাখ্যা করেছিলেন।
‘আমি এটি দেখতে চাইনি, কারণ আমি অনুভব করেছি যে এটি দেখার জন্য সময়কে আরও ধীর করে দেবে। তবে মিঃ অধৈর্য এটি দেখতে এসে দেখেন যে এটি ইতিবাচক, ‘ইসাবেল কৌতুক করেছিলেন।
‘তবে আমি ভেবেছিলাম, “অবশ্যই আমরা এটি বিশ্বাস করতে পারি না কারণ এটি উল্টো দিকে গেছে, তাই এটি ফলাফলটিকে প্রভাবিত করতে পারে।” আমরা আরও তিনটি কেনার জন্য বুটে ছুটে এসেছি এবং সেগুলিও তারা সকলেই ইতিবাচক ছিল, তাই আমরা ভেবেছিলাম এটি অবশ্যই সঠিক হতে হবে! ‘
ইসাবেল, যিনি এখন চার মাসের গর্ভবতী, তিনি যোগ করেছেন যে এটি নববধূদের জন্য একটি ‘উত্তেজনাপূর্ণ তবে ভীতিজনক’ সময়।
‘এটি এত দ্রুত ঘটেছে, এবং এটি আমাদের প্রথমবারের মতো,’ তিনি স্বীকার করেছেন, তারা খুব শীঘ্রই বাচ্চা পেতে চান তা বুঝতে পেরে ২০২26 সালে বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিলেন।
‘আমি গোলপোস্টগুলি পরিবর্তন করে চলেছি, তবে এটি সর্বদা পরিকল্পনা ছিল!’
গর্ভাবস্থার কারণে তিনি ‘বেশ ছদ্মবেশী’ বলে স্বীকার করে ইসাবেল বলেছিলেন যে জিনিসগুলি তার প্রত্যাশার চেয়ে ‘আরও শক্ত’ অনুভব করেছে।
তবে ‘ক্লান্তি’ এবং আদম তার ‘মেজাজের দোলনা’ দিয়ে নির্বিশেষে তিনি কতটা ‘খুশি’ তা অস্বীকার করার দরকার নেই।
অবশ্যই, ইসাবেল এমারডালে থেকে সময় নেবেন যখন তার ছোট্ট একটি উপস্থিত হবে, যা সম্পর্কে তার মিশ্র আবেগ রয়েছে।
‘আমি এটা মিস করব। আমি সেখানকার লোকদের ভালবাসি, তবে আমি সেখানে 19 বছর ধরে কাজ করেছি, তাই আমার মনে হয় আমি যা করতে চাই তা করেছি এবং আমার ক্যারিয়ারের সাথে স্বার্থপর হয়েছি। এখন, এখন সময় এসেছে মম হওয়ার জন্য আমার জীবন উত্সর্গ করার, এটি আমার কাছে ঠিক মনে হচ্ছে ”
তবে সহকর্মী কাস্ট সদস্যরা চিন্তা করবেন না, কারণ তিনি ভুলে যাচ্ছেন না তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি ক্রমাগত মুখোমুখি হওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
আইটিভি অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় তার শিশুর আনন্দও ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং বাবা-মা-বাবা-মা’র সহ-অভিনেত্রীদের অভিনন্দনমূলক বার্তাগুলি দিয়ে খুব শীঘ্রই ডুবে গিয়েছিলেন।
‘অভিনন্দন-অবহেলিত দুর্দান্ত সংবাদ you আপনার উভয়ের জন্য তৈরি 💛💛💛’, লিসা রিলে মন্তব্য করেছিলেন।
‘তোমার দুজনের জন্য খুব খুশি !!! ❤ ‘, ড্যানি মিলার যুক্ত করেছেন।
‘আহহহ অভিনন্দন xoxo’, ব্র্যাডলি রিচস লিখেছেন।
‘ওএমজি আইজেড !! আপনার উভয়ের জন্য খুব খুশি, বড় অভিনন্দন ❤❤ ‘, লিখেছেন ডেইজি ক্যাম্পবেল।
ইসাবেলের দীর্ঘদিন ধরে তার সহশিল্পীদের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধন রয়েছে, কারণ অ্যারন ডিংল অভিনেতা ড্যানি মিলারও তাঁর বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন।
অতিথির তালিকায় থাকা অন্যান্য বিখ্যাত সাবান মুখের মধ্যে রয়েছে মার্ক জর্ডন, লরা নরটন, জেফ হার্ডলি এবং জোয়ে হেনরি, অন্যদিকে ইডেন টেলর ড্রাগার ছিলেন একজন নববধূ।
তিনি এবং অ্যাডাম উত্তর সিটি সেন্টারের কুল ক্যাসলফিল্ড কক্ষে ব্রত বিনিময় করেছিলেন।
এর পরে তাদের বিবাহের ফুটেজ পোস্ট করা যখন এটি সমস্ত ডুবে যেতে শুরু করে, ইসাবেল এটিকে ‘আমাদের জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দিন’ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।
