ইমারডেল ‘নিশ্চিত করে’ বিতর্কিত ভালুকের গল্পের কাহিনীটি বিশাল ক্লু স্পট করা হয়েছে সাবান

সাম্প্রতিক একটি এমারডেল দৃশ্যে সম্ভাব্যভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে যে কোন বাসিন্দা বিয়ার ওল্ফের (জোশুয়া রিচার্ডস) নতুন গল্পের সাথে সংযুক্ত থাকবে।
পুত্র প্যাডি কার্ক (ডমিনিক ব্রান্ট) এর সাথে সম্পর্কের ভাঙ্গনের পরে জুলাই মাসে বিয়ার গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন। প্রস্থানের আগে, প্যাডি তার বাবার অন্যরকম অভিনয় করতে শুরু করে।
বিয়ারের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের কারণে তিনি ধানের সাথে একাধিকবার সংঘর্ষ করেছিলেন। উদ্বেগ বাড়ার সাথে সাথে প্যাডি তার বাবার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করার চেষ্টা করেছিল যা তার মনে যা ছিল তা নিয়ে কাজ করার জন্য, কিন্তু তিনি লড়াই করেছিলেন।
ভালুক যেমন আরও বিরক্তিকর এবং ভুলে গিয়েছিল, প্যাডি নিজেকে নিশ্চিত করেছিল যে কিছু ভয়াবহ ভুল ছিল। তিনি পাবে তার বাবার উপর একটি স্মৃতি পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, ভয়ে তাঁর ডিমেনশিয়া হতে পারে, তবে এটি বিয়ার ক্রুদ্ধভাবে ধানকে ধরে এবং প্রাচীরের বিরুদ্ধে পিন করে শেষ হয়েছিল।
এটি একটি কুকুরের দ্বারা আক্রমণ করা ধান ছিল যা তার এবং তার বাবার জন্য গুরুতরভাবে জিনিসগুলি পরিবর্তন করেছিল।
সেলিয়া ড্যানিয়েলস (জে গ্রিফিথস) জমিতে প্যাডি একটি কাইনিন দ্বারা কামড়ানোর পরে বিয়ার একটি অ্যাম্বুলেন্সে ডাকতে চেয়েছিলেন, তবে হাসপাতালে থাকাকালীন কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা।
বিয়ার দাবি করেছিলেন যে প্যাডি মানুষকে তাঁর চারপাশে চলতে দেয় এবং তার প্রিয়জনরা আত্মঘাতী বোধ করে এমন ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কথা বলতে ভয় পান।
এই করাত ভালুকের পরে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। তার ছেলের সাথে তার বিশাল তর্ক ছিল এবং তারপরে দাবি করা হয়েছিল যে তিনি আয়ারল্যান্ডে তার পুরানো কুস্তি বন্ধুকে দেখতে যাত্রা করবেন।
যাইহোক, বিয়ারের সাথী তাকে ডেকে বলেছিল যে পরিকল্পনাগুলি বদলে গেছে এবং তাই তাকে থাকতে দেওয়া হবে না। অবাঞ্ছিত এবং প্রেমহীন বোধ করে ভাল্লুক তার ভাড়া গাড়িতে উঠে যে কোনও উপায়ে চলে গেল।
কয়েক সপ্তাহ পরে, আমরা ভাল্লুককে সংক্ষেপে দেখেছি। তিনি একটি মাঠে নিজের গাড়ি পার্ক করেছিলেন এবং এটি স্পষ্ট ছিল যে তিনি এ থেকে বেঁচে ছিলেন। আবর্জনা সিটে ছিল, তিনি ক্লান্ত দেখছিলেন, এবং সাহায্যের জন্য নিজের ছেলের সাথে যোগাযোগ করতে নিজেকে আনতে পারেননি।
গ্রামে ফিরে প্যাডি তার বাবার সম্পর্কে ভিনি ডিংল (ব্র্যাডলি জনসন) এর সাথে চ্যাট করছিলেন। যতদূর তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন, বিয়ার তার সাথীর সাথে একটি সুন্দর সময় কাটছিলেন এবং বর্তমানে চেক করা কোনও অগ্রাধিকার ছিল না।
ভালুক ফিরে আসার পরে, তাকে একটি বড় নতুন গল্পের লাইনে চালু করা হবে এবং জোশুয়া এর আগে আমাদের জানিয়েছিল যে তিনি চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায় রয়েছেন।
‘আমি আমার গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগ করতে যাচ্ছি কারণ আমি আগামীকাল ওয়েলসে চলে যাচ্ছি,’ তিনি বলেছিলেন, ‘তবে আমি সত্যিই ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছি।’
‘আমি কাজ করতে ভালোবাসি। আমি দীর্ঘ সময় ধরে নিষ্ক্রিয়তার জন্য পাগল নই, কারণ যে কোনও অভিনেতা যদি সেখানে কিছু করতে পারেন এবং একটি বড় গল্পের গল্পটি গ্রহণের জন্য দুর্দান্ত মজা পান। এটা উত্তেজনাপূর্ণ। ‘
বিয়ারের নতুন প্লটের আসল বিবরণগুলি এখনও মোড়কের অধীনে রাখা হচ্ছে তবে এটি কী হবে তা খুঁজে বের করার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথে দেখা যায় যে এটি এখন ছোট ক্লুগুলি বাদ দেওয়া হচ্ছে।
সম্প্রতি আইটিভি সাবানটিতে ডিলান পেন্ডার্স (ফ্রেড কেটলি) ম্যান্ডি ডিংলকে (লিসা রিলে) বাড়িটি পরিষ্কার করতে সহায়তা করছিল। প্যাডি ডিলানকে তার আহত পা দিয়ে সাহায্য করার পরে কিশোরটি ভাড়াটেদের সাথে বসবাস করছে।
ডিলান ভালুকের একটি ফ্রেমযুক্ত ছবি তুলে ম্যান্ডিকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি ছবিটিকে একটি দীর্ঘস্থায়ী চেহারা দিয়েছেন এবং তারপরে এটি আবার নামিয়ে দিলেন।
এই ছোট মুহুর্তটি কয়েকজন ভক্তকে ভাবছে যে বিয়ার ডিলানের সাথে কোনও সংযোগ ভাগ করে নিতে পারে কিনা।
প্যাডির পিতা হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগে আমরা বিয়ারের জীবন সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না, কেবল তিনি যে তিনি একজন রেসলার হিসাবে কাজ করেছিলেন। এই নতুন গল্পটি কি নিশ্চিত করতে পারে যে তিনিও ডিলানের আত্মীয়?
যদিও এই তত্ত্ব থেকে দূরে, জোশুয়া তার সাবান পরিবর্তনের অহংকারের জন্য কী এগিয়ে রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করার সময় এটিও বলেছিলেন: ‘আমি এই বিষয়টিতে এমন কিছু করেছি যা আমি বলতে যাচ্ছি না, তবে আমি কয়েক বছর আগে জন গডবারের সাথে এটি নিয়ে একটি নাটক করেছি-এটি ছিল বেশ গভীর এবং বিরক্তিকর এবং উদ্বেগজনক ঘটনাগুলিও।’
২০০ 2007 সালে, জোশুয়া জন গডবারে অভিনয় করেছিলেন এবং জেন থর্নটনের নাটকটি বিক্রি হয়েছিল, এমন এক সাংবাদিককে অভিনয় করেছিলেন, যিনি এমন এক মহিলাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন যা মানুষ পাচারকারীদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। এটি যদি পরিকল্পনা করা হয় তবে এটি যদি মেকলডেলকে মোকাবেলা করা অবশ্যই একটি কঠিন এবং শক্তিশালী বিষয় হবে।
জোশুয়া আর কোনও বিবরণ দিচ্ছিল না তবে আমাদের জানিয়েছিল যে তিনি আসন্ন কাহিনীটি গ্রহণের বিষয়ে আগ্রহী।
তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি এটি গ্রহণের জন্য একটি দুর্দান্ত গল্পের গল্প হতে চলেছে কারণ আমি কেউ আগে এটি নিতে দেখিনি,’ তিনি বলেছিলেন।
