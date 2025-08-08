You are Here
ইমারডেল প্রথম আইটিভিএক্স রিলিজে ভেনেসা এবং দাতব্য চুম্বনের পরে প্রকাশ করেছেন সাবান

দাতব্য কিশ
দাতব্য ডিংল গতকাল তার প্রাক্তনকে চুম্বন করেছিল (ছবি: আইটিভি)

নিম্নলিখিত নিবন্ধে এমারডেলের একটি পর্বের স্পোলার রয়েছে যা এখনও আইটিভি 1 এ প্রচারিত হয়নি, তবে এটি আইটিভিএক্স -এ দেখা যায়।

দাতব্য ডিংল (এমা অ্যাটকিনস) এই সন্ধ্যায় এমারডেলের পর্বে খুব খারাপ মাথা নিয়ে জেগেছিলেন।

গতকাল, সারা সুগডেনকে (কেটি হিল) বলার পরে চরিত্রটি মাতাল হয়েছিল যে সাম্প্রতিক ভ্রূণ স্থানান্তর সম্ভবত কাজ করে নি। দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ম্যাকেনজি বয়ড (লরেন্স রব) এর সাথেও একটি বিশাল সারি ছিল, যা তাকে তাদের ভবিষ্যতের বিষয়ে একসাথে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল।

প্রাক্তন বান্ধবী ভেনেসা উডফিল্ড (মিশেল হার্ডউইক) দ্বারা তাকে পাওয়া গিয়েছিলেন, যিনি তাকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে, ভেনেসা সারার সাথে সারোগেসি যাত্রা এবং ম্যাকেনজির সাথে তার যুক্তি সম্পর্কে কথা বলার সাথে সাথে দাতব্য শোনেন।

সন্ধ্যা চলতে থাকায় ভেনেসা চ্যারিটিকে বলেছিলেন যে তিনি কতটা মাতাল ছিলেন তার কারণে তিনি ট্রেসি শ্যাঙ্কলির (অ্যামি ওয়ালশ) ঘরে ঘুমাতে পারেন। চ্যারিটি তখন ভেনেসাকে পরামর্শ দেয় যে সে বিছানায় তার সাথে যোগ দিতে পারে এবং তারপরে তাকে প্রাক্তনকে চুমু খেতে এগিয়ে যায়।

দাতব্য এবং ভেনেসা কি একসাথে ফিরে আসা উচিত?

  • না, আমি ম্যাকেনজির সাথে দাতব্য পছন্দ করি

চুম্বন নিজেই, আশ্চর্যজনকভাবে, আইটিভি সাবানটির বাম ভক্তরা বিভক্ত।

ম্যারি লেথ ফেসবুকে আমাদের বলেছিলেন, ‘না আমি চ্যারিটি এবং ম্যাক একসাথে পছন্দ করি,’ এবং ২০২৩ সাল থেকে বিবাহিত এই দম্পতির জন্য তিনি একমাত্র মূল নন।

‘দয়া করে এই দুজনকে আবার একসাথে রাখবেন না। আমি দম্পতি হিসাবে দাতব্য এবং (ম্যাক) পছন্দ করি, ‘জো কিং মিনতি করেছিলেন, যখন ডায়ান ম্যাকডুগাল একমত হয়েছিলেন:’ এম+সি একসাথে ‘।

আরও বেশ কয়েকটি মেট্রো পাঠকরা একমত হয়েছিলেন যে তারা অতীতে ভেনেসা এবং চ্যারিটির সম্পর্ক রাখতে পছন্দ করবে, এলেন স্যান্ডার্স বলেছিলেন: ‘দয়া করে আবার সেখানে যাবেন না।’

ফ্লিপ দিকে, অনেকগুলি আছে মেট্রো যে পাঠকরা ভেনেসা এবং দাতব্য সংস্থা বা ভ্যানিটি হিসাবে তারা পরিচিত, তারা একসাথে ফিরে দেখার জন্য মরিয়া।

এই দম্পতি একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস ভাগ করে নিয়েছেন, প্রথমে উলপ্যাকের ভোজনে লক করার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে চুমু খেয়ে।

দাতব্য কিশ
দাতব্য গতকাল খুব মাতাল হয়েছে (ছবি: আইটিভি)

চ্যারিটি আজ রাতের পর্বে জ্যাকবসের সোফায় জেগে উঠল। তার মনে একটি ভয়াবহতা ছিল এবং একবার ম্যাক এবং সারাহের সাথে সপ্তাহের ঘটনাগুলি সম্পর্কে কথোপকথন করলে তিনি ভেনেসাকে দেখতে গিয়েছিলেন।

ভেনেসা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাছে পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে সে তার জন্য মিথ্যা বলবে না। তিনি দাতব্য সংস্থাটি দেখতে পেয়েছিলেন যে তিনি যদি ম্যাকেনজিকে এখন চুম্বন সম্পর্কে বলেন, তবে তাকে অন্য কারও কাছ থেকে খুঁজে বের করার ঝুঁকির চেয়ে ভাল হবে।

বাড়িতে ফিরে, চ্যারিটি ম্যাককে বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিল এবং সম্ভাব্যভাবে তার বিয়ের শেষের মুখোমুখি হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, ম্যাক যখন দরজা দিয়ে হাঁটেন তখন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বিষয়গুলি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

ম্যাক একটি হ্যাংওভার পোস্ট স্ন্যাক হিসাবে দাতব্য একটি চিটচিটে স্যান্ডউইচ কিনেছিলেন এবং তিনি চিন্তাশীল পদক্ষেপে স্পর্শ করেছিলেন। তারা যে কথোপকথনটি শেষ পর্যন্ত চ্যারিটি তাকে মিথ্যা দেখেছিল এবং গত রাতের বিশ্বাসঘাতকতা উপেক্ষা করে।

দাতব্য এবং ম্যাকের সাথে জ্যাকবস ভাঁজগুলিতে একটি কথোপকথন রয়েছে
চ্যারিটি ম্যাক থেকে চুম্বনকে একটি গোপন রাখতে বেছে নিয়েছে (ছবি: আইটিভি)

ভেনেসা এলে তিনি দ্রুত কাজ করেছিলেন যে দাতব্য সংস্থা ম্যাককে জানায়নি, যার অর্থ তাকে চ্যারিটির মিথ্যাচারের সাথেও যেতে হয়েছিল।

দাতব্য এবং ম্যাকেনজি সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে এতটা পেরিয়ে গেছে। গোপনীয়তা কখনও সোপল্যান্ডে চিরতরে লুকিয়ে থাকে না যার অর্থ ভবিষ্যতে সম্ভবত এমন একটি বিষয় থাকবে যেখানে ম্যাক দাতব্য সংস্থা কী করেছে তা জানতে পারে।

ভবিষ্যত তাদের জন্য কী ধারণ করবে?

চ্যারিটি এবং ভেনেসা 2020 সালে ম্যাকেনজির সাথে তার সঙ্গীর সাথে প্রতারণা করার পরে 2020 সালে বিভক্ত হয়।

এদিকে, ভেনেসা সুজি মার্টন (মার্টেল এডিনবারো) এর সাথে সম্পর্ক শুরু করেছিলেন, তবে তিনি এই বছরের শুরুর দিকে আইটিভি সাবান এর মহাকাব্য লিমো ক্র্যাশ স্টান্টে মারা গিয়েছিলেন।

ভেনেসাকে সুজির মৃত্যুর পরে মেরি গোস্কির্ক (লুই জেমসন) সমর্থন করেছিলেন, যদিও ফ্ল্যাশব্যাকস প্রকাশ করেছেন যে তিনি মারা যাওয়ার আগে সুজির সাথে একটি চুম্বন ভাগ করে নিয়েছিলেন।

এই বছরের বেশিরভাগের জন্য, দাতব্য এবং ভেনেসা একসাথে বেশ কয়েকটি দৃশ্য ভাগ করে নিচ্ছেন, এবং এটি নজরে যায়নি।

