ইমারডেল প্রিয় ‘মৃত’ হিসাবে জন আবার আইটিভিএক্স রিলিজের প্রথম দিকে স্ট্রাইকস | সাবান

নিম্নলিখিত নিবন্ধে এমারডেলের একটি পর্বের স্পোলার রয়েছে যা এখনও আইটিভি 1 এ প্রচারিত হয়নি, তবে এটি আইটিভিএক্স -এ দেখা যায়।
ম্যাকেনজি বয়ড (লরেন্স রব) লন্ডনের ভ্রমণের আগে ট্রেন স্টেশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, এমিরডেলের শেষ রাতের পর্বের শেষে জন সুগডেনের (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) ভ্যানে প্রবেশ করেছিলেন। জন ইঞ্জিনটি শুরু করার সাথে সাথে ম্যাক অজান্তেই ছিলেন যে তিনি আর বড় শহরে যাবেন না।
এটি গতকাল তৈরি একটি বড় আবিষ্কার ম্যাকেনজি কারণেই হয়েছিল। তিনি গাড়িতে জন এর কিছু জিনিসপত্র স্নোপিং করছিলেন এবং একটি স্ক্র্যাপবুকটি পেরিয়ে এসেছিলেন।
একটি পৃষ্ঠায় জন এবং বেন নামে পরিচিত এক ব্যক্তির একটি ছবি ছিল। নতুন মুখটি সেদিনের প্রথম দিকে দোকানে উপস্থিত হয়েছিল এবং কয়েক মাস আগে ন্যাট রবিনসনের জিনিসপত্র তুলে নিয়েছিল এমন ব্যক্তি হিসাবে ট্রেসি শ্যাঙ্কলে (অ্যামি ওয়ালশ) তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। যদি এই সময়ের মধ্যে ম্যাক যদি দোকানে না থাকে তবে পরের কয়েক ঘন্টা পুরোপুরি আলাদাভাবে খেলত।
বেন ফ্লিন্ট ডিসি কোলকে বলেছিলেন যে ওভেন মাইকেলস (সাইমন হেইনস) অপসারণের ব্যবস্থা করেছেন, সুতরাং তিনি অবশ্যই নাটকে খুন করেছিলেন এমন তত্ত্বে ওজন যুক্ত করেছেন। এটি অবশ্যই সত্য নয়।
ম্যাক যখন জন এবং বেনের ছবিটি দেখল, পেনি হঠাৎ হঠাৎ নেমে গেল। ছবির নীচের পাঠ্যটি বলেছিল ‘ব্রাদার্স ইন আর্মস’। এই উন্নয়নের ফলে ম্যাককে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যে 1) জন সম্ভবত সুগডেন এবং 2) না হতে পারে, তিনি বেনকে পুলিশকে মিথ্যা বলার জন্য অর্থ প্রদান করেছিলেন।
গ্রামের বাইরে গাড়ি চালানো উত্তেজনার বাইরে ছিল। তিনি বিপদে পড়েছিলেন কিনা তা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করার সাথে সাথে ম্যাকের মস্তিষ্ক দশ ডজনের কাছে যাচ্ছিল।
এবং তিনি একেবারে ছিল।
জন রাস্তার পাশে টানানোর পরে, তিনি ভ্যানের পিছনে কোনও সমস্যা বাছাই করতে ম্যাকেনজির সহায়তা চেয়েছিলেন। তার শিরাগুলির মধ্যে দিয়ে ভয় চলার সাথে সাথে ম্যাক কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন, দাবি করেছিলেন যে তিনি চুপচাপ ছিলেন কারণ তার কেবল মাথা ব্যাথা ছিল।
তবে এই মুহুর্তে, জন ইতিমধ্যে ম্যাকের চেয়ে পাঁচ ধাপ এগিয়ে ছিল। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি জানতেন ম্যাক স্ক্র্যাপবুকের দিকে তাকিয়েছিলেন এবং ফলস্বরূপ, কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল।
যতদূর ম্যাক উদ্বিগ্ন ছিলেন, তিনি কেবল লন্ডনে গিয়ে জন সম্পর্কে যা কিছু শিখেছিলেন তা উপেক্ষা করতে পেরে তিনি পুরোপুরি খুশি হয়েছিলেন তবে এক ভুতুড়ে মোড়কে জন ম্যাককে বলেছিলেন যে তিনি আর লন্ডনে যাবেন না।
নেট সম্পর্কে মোচড় দেওয়ার প্রক্রিয়া করার কোনও সময় না থাকায় ম্যাক জনকে কেঁদে ফেললেন এবং নিজেকে কিছুটা সময় কেনার চেষ্টা করেছিলেন। তারা লড়াই করেছিল এবং ম্যাককে বনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, বিড়াল এবং মাউসের একটি খুব মারাত্মক খেলাটি কিকস্টার করে।
ম্যাক দৌড়ানোর সাথে সাথে জন তার পিছনে পিছনে একটি ধনুক এবং তীর দিয়ে অনুসরণ করলেন। তিনি জনকে থামার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আক্ষরিক এবং রূপকভাবে তাকে ছাড়িয়ে গেছেন, তিনি কখনও সম্ভব হয় নি।
ম্যাক এক পর্যায়ে চ্যারিটি ডিংলকে (এমা অ্যাটকিনস) কল করতে সক্ষম হন, তবে জন উপস্থিত হওয়ার পরে তিনি ফোনটি ফেলেছিলেন। যা চলছে তা সম্পর্কে অজানা, চ্যারিটি অন্ধকারে ছুরিকাঘাত করেছিল এবং আশা করেছিল ম্যাক শুনছেন যখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি চান যে তিনি বাড়িতে আসেন।
জন আরেকটি তীর টানল এবং এটি ম্যাকের বুকের মধ্য দিয়ে চলে গেল, তাকে উড়ন্ত প্রেরণ করে। তিনি তখনও বেঁচে ছিলেন তবে শিকারটি আহত হয়েছিল, তিনি আর দৌড়াতে পারেননি।
জন ম্যাককে বলেছিলেন যে তিনি কখনও চান না যে জিনিসগুলি এতদূর যেতে পারে, তবে বেঁচে থাকার জন্য তার যা করতে হবে তা তিনি করেন। জনকে মনে হয়েছিল তাকে কিছু করতে হবে কারণ তিনি যদি ম্যাককে যেতে দেন তবে তিনি অ্যারন ডিংলকে (ড্যানি মিলার) সবকিছু বলতে দ্বিধা করবেন না।
এটির সাথে, জন একটি দৈত্য বোল্ডার খুঁজে পেয়েছিলেন, এটি তার মাথার উপরে তুলে এটিকে নীচে ফেলে দিয়েছিলেন, মনে হয় সেই মুহুর্তে ম্যাককে হত্যা করে।
গ্রামে ফিরে জন এবং অ্যারনের বিদায় পার্টি জড়িয়ে ছিল। জন ফিরে এসে চ্যাস ডিংল (লুসি পার্গেটার) এবং ভিক্টোরিয়া সুগডেন (ইসাবেল হজগিন্স) এর পছন্দকে বিদায় জানিয়ে অ্যারনকে যোগ দিয়েছিলেন।
তারপরে তিনি তার ভ্যানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে রক্তের দরজায় নেমে রক্ত ফোঁটা ফোঁটা। তিনি দ্রুত covered েকে রেখেছিলেন, হারুনকে বলেছিলেন যে তারা চলে যাওয়ার আগে তাকে জ্বালানী পাওয়া দরকার।
দ্রুত প্রমাণগুলি মুছে ফেললে জন সিটে প্রবেশ করল। তিনি তার পিছনে তাকালেন, ম্যাকেনজির দেহটি covering েকে কম্বলটির দিকে তাকাচ্ছেন।
‘অনুমান করুন আমি সত্যিই খারাপ লোক’, জন হত্যার কারণে ফ্ল্যাশব্যাক ভোগ করতে গিয়ে বলেছিলেন।
জন যেমন আশাবাদী হয়ে উঠলেন যে নাটকে নিয়ে অগ্নিপরীক্ষা বন্ধ হয়ে আসছে, তখন আরও একটি দুঃস্বপ্ন শুরু হয়েছে।
তিনি ম্যাকের শরীরের সাথে কী করবেন?
আজ রাতে দৃশ্যগুলি বেশ ভয়াবহ ছিল এবং অবশ্যই ম্যাককে হত্যা করা হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল তবে বন্ধুরা, এটি একটি সাবান, কিছু সম্ভব …
