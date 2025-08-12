You are Here
ইমারডেল ফ্যান-ফ্যাভোরাইট প্রারম্ভিক আইটিভিএক্স দৃশ্যে আক্রমণ করার সাথে সাথে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে | সাবান
News

ইমারডেল ফ্যান-ফ্যাভোরাইট প্রারম্ভিক আইটিভিএক্স দৃশ্যে আক্রমণ করার সাথে সাথে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে | সাবান

এমারডালে স্ক্র্যাপিয়ার্ডে দাঁড়িয়ে ভিনি
ভিনি ডিংলকে মারধর করা হয়েছিল (ছবি: আইটিভি)

নিম্নলিখিত নিবন্ধে এমারডেলের একটি পর্বের স্পোলার রয়েছে যা এখনও আইটিভি 1 এ প্রচারিত হয়নি, তবে এটি আইটিভিএক্স -এ দেখা যায়।

এমারডালে আক্রমণ করার পরে ভিনি ডিঙ্গল (ব্র্যাডলি জনসন) পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন।

আমরা জানি যে তিনি যখন তার বন্ধু কামি হাদিককে (শেবিজ মিয়া) চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তখন থেকেই ভিনি অভিভূত ও বিভ্রান্ত বোধ করছেন। কারণ তিনি বর্তমানে গ্যাবি থমাস (রোজি বেন্থাম) এর সাথে জড়িত রয়েছেন এবং এর আগে এমন ধারণা প্রকাশ করেননি যে তিনি সম্ভবত সোজা না হতে পারেন, ভিনি তার অনুভূতিগুলি উপেক্ষা করার চেষ্টা করছেন।

যতদূর তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন, যদি তিনি তার মনে যা ছিল তা যদি কখনও সম্বোধন না করেন তবে তা শেষ পর্যন্ত চলে যাবে।

তবে তা হয়নি।

সমর্থন গোষ্ঠীর সুবিধাগুলি সম্পর্কে প্যাডি কির্কের (ডমিনিক ব্রান্ট) সাথে চ্যাট করার পরে, ভিনি একটি এলজিবিটিকিউআই+ ওয়ান অনলাইনে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি মাইক নামে একজনকে বার্তাপ্রেরণ শেষ করেছিলেন এবং এমনকি কয়েকবার তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন।

ভিনি এমেরডেলের গ্যারেজে কামির সাথে কথা বলেছেন
ভিনি তার বন্ধুকে চুম্বন করার চেষ্টা করার পরে গল্পটি শুরু হয়েছিল (ছবি: আইটিভি)

ভিনি মাইকের আশেপাশে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে তারা উভয়ই একই নৌকায় ছিলেন। দুঃখের বিষয় যদিও, মাইকের আসল দিকটি এই সন্ধ্যার পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল – এবং তার লক্ষ্য ছিল ভিনিকে তার যৌনতার সাথে সম্মতি জানাতে সহায়তা করা নয়।

ভিনির বাড়িতে, মাইক পরামর্শ দিতে শুরু করেছিলেন যে ভিনি তাকে কল্পনা করেছিলেন। তিনি এটিকে অস্বীকার করেছিলেন এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তবে মাইক মনে করেছিলেন যে ভিনি তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে তারা একসাথে ঘুমো।

এই মুহুর্তে ভিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি যে লোকটি খুব ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা করেছিলেন সে বাস্তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি ভয়ে বাড়ি থেকে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মাইক তাকে চলে যেতে বাধা দিলেন।

পরের বার আমরা ভিনিকে দেখলাম সে মাইকের দ্বারা নির্মমভাবে আক্রমণ করছে। তিনি অশ্রুতে মেঝেতে শুয়ে ছিলেন, কুঁকড়ে উঠছিলেন এবং কাঁপছিলেন, আমরা যে লোকটিকে ভালোবাসতে বড় হয়েছি তার একটি শেল।

মাইক ভিনির কাছ থেকে অর্থ চেয়েছিলেন, তবে তিনি পাশের বিয়ের রিংগুলিও গুপ্তচর করেছিলেন এবং সেগুলিতে খুব আগ্রহী ছিলেন।

মাইক এবং ভিনি এমারডালে একটি বেঞ্চে চ্যাট
মাইক ভিনিকে এই ভেবে যে সে তার কাছে খুলতে পারে (ছবি: এটিভি)

এটি যখন ঘটছিল, তখন গ্যাবি থমাস (রোজি বেন্থাম) বিয়ের বিষয়ে চার্লস অ্যান্ডারসন (কেভিন মাথুরিন) এর সাথে সবেমাত্র একটি সভা শেষ করছিলেন, তবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তার ফোনটি এখনও বাড়িতে রয়েছে।

তিনি সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে ভিনির জন্য ছিটকে পড়েছিলেন কারণ এটি তালাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সে কখনই আসেনি। গ্যাবি শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল কারণ চার্লস ডিভাইসটি খুঁজে পেয়েছিল, যার অর্থ তিনি কী চলছে তা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

পর্বটি কাছাকাছি আসার সাথে সাথে ভিনি সবেমাত্র যা ঘটেছিল তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করার সাথে সাথে তিনি নিজেকে আয়নায় তাকালেন। তারপরে আমরা কয়েক বছর আগে ফ্ল্যাশব্যাক করেছিলাম, যখন ভিনির জৈবিক পিতা পল (রিস ডিনসডেল) তার বাবার কাছে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে তাকে শারীরিকভাবে গালি দেবে।

ভিনি অশ্রুতে একা একা ঘরে দাঁড়িয়ে রইল।

হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!

শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?

মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।

সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!

বাড়ির অবস্থা দেওয়া, গ্যাবি আবিষ্কার করবেন যে কিছুটা কী ঘটেছিল, তবে ভিনি কী বলে কিনা সত্যিই ঘটেছিল এখনও দেখা যায়।

তারকা ব্র্যাডলি জনসন বলেছেন, ‘আমি মনে করি তিনি কেবল একজন বিভ্রান্ত, এক মুহুর্তে বিভ্রান্ত ব্যক্তি’।

‘আমি মনে করি কামির সাথে সংযোগটি অবশ্যই বাস্তব, এটি প্যানসেক্সুয়ালিটি হতে পারে, যেখানে আপনি ব্যক্তির চেয়ে ব্যক্তিত্বকে অভিনব করেন।

‘আমি জানি আমি এটি বলতে থাকি তবে তিনি কঠোরভাবে বিভ্রান্ত, এবং তিনি কী চান তা জানেন না, তবে তিনি জানেন যে তিনি কামির সাথে সেই সংযোগ পেয়েছেন। সে কেন তা নিয়ে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তিনি কেবল তার মস্তিষ্ককে তার চারপাশে জড়ানোর চেষ্টা করছেন। ‘

তীর আরও: প্রস্থান হিসাবে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত এমারডেল স্পোলারগুলি নিশ্চিত হয়েছে

তীর আরও: ফ্যান-ফেভারাইট হিসাবে সমস্ত 18 এমারডেল স্পয়লার ছবিগুলি পরের সপ্তাহের জন্য আতঙ্কিত হয়ে গেছে

তীর আরও: এমারডেল কিংবদন্তি স্ক্রিনে ফিরে আসার সাথে সাথে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত 25 টি সাবান স্পোলার

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts