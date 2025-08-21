You are Here
ইমারডেল ভক্তদের ক্লু পরে জন টুইস্ট ‘কাজ করে এবং এটি সমস্ত কিছু পরিবর্তন করে সাবান

অ্যারন এমারডালে জনকে মুখোমুখি করে
অ্যারন ডিংল কি জন সুগডেনের বিপদে পরবর্তী ব্যক্তি হয়ে উঠবেন? (ছবি: আইটিভি)

এই সপ্তাহে এমারডালে, অ্যারন ডিংল (ড্যানি মিলার) জন সুগডেনকে (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) বলেছেন, তাদের উচিত গ্রাম ছেড়ে আবার জীবন শুরু করা।

এই ধারণাটি এসেছিল একবার অ্যারন তার প্রাক্তন রবার্ট সুগডেনের (রায়ান হাওলি) সাথে ঘুমিয়েছিলেন।

এর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, অ্যারন এবং রবার্ট তাদের পুনর্মিলনকে আপাতত ব্যাকবার্নারে রাখতে রাজি হয়েছিল, কারণ তারা উভয়ই জটিল জীবনযাপন করছিল। রবার্ট অপেক্ষা করতে পেরে আরও বেশি খুশি হয়েছিল – তবে তার সংজ্ঞাটি ছিল পরের দিন যৌনতা এবং হারুনকে দেখার মধ্যে ঘন্টা।

রবার্ট আশাবাদী বোধ করছিলেন এবং অ্যারনকে বলেছিলেন যে তারা জনকে কী ঘটেছে তা জানাতে পারে এবং তারপরে তারা তাদের ভবিষ্যতের দিকে মনোনিবেশ করতে পারে। তিনি এতক্ষণ বিশ্বাস করে যে তাঁর ভবিষ্যতটি একটি ঘরের অভ্যন্তর হিসাবে কাটিয়েছিলেন, তা অবাক হওয়ার মতো বিষয় ছিল না যে রবার্ট নিজের থেকে কিছুটা এগিয়ে এসেছিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে, যেহেতু রবার্ট খুব দ্রুত গতিতে চলছিল, এটি অ্যারনকে বেশ অভিভূত বোধ করেছিল।

অ্যারনের অপরাধবোধ তখন বৃদ্ধি পেয়েছিল যখন জন দেশে ফিরে এসে ধ্রুবক ডিংল পারিবারিক নাটকটি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হারুনের অজানা, জন চাপ অনুভব করছিলেন কারণ তিনি সবেমাত্র ডিসি কোলের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ওভেন নাটকে হত্যা করেনি।

জন পটভূমিতে অ্যারনের সাথে হাসছেন এমারডালে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে
জনের ভাইয়ের সাথে ঘুমানোর পরে হারুন দোষী বোধ করছিলেন (ছবি: আইটিভি)

জন অ্যারনকে বলেছিলেন যে তিনি যখনই তাঁর পরিবারের অংশ হয়েছিলেন, তখন থেকেই তিনি যা করেছেন তা হ’ল ‘দিন, দিন, দিন’, এবং মনে হয়েছিল যেন কেউ সত্যই অনুগ্রহ ফিরিয়ে দিতে বিরক্ত করেনি।

এটি অ্যারনকে জনকে বলার জন্য উত্সাহিত করেছিল যে তারা কেবল পালাতে পারে, আবার শুরু করতে পারে। নেটের তদন্তটি পুনরায় খোলার কাছাকাছি ছিল এই সত্যটি দেওয়া, এই ধারণাটি জনকে পুরোপুরি উপযুক্ত।

এটির সাথেই, অ্যারন এবং জন চ্যাস ডিংলকে (লুসি পারগেটার) কে বলেছিলেন যে তারা কিছুটা ছুটির জন্য যাচ্ছেন তবে তারা যদি তারা যে অঞ্চলে অবস্থান করছেন তা যদি পছন্দ করেন তবে তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

সাধারণত যখন চরিত্রগুলি গ্রাম থেকে দূরে যায়, আমরা তাদের ছুটির কুটির বা হোটেলগুলিতে থাকতে দেখি। যদিও এটি বোঝানো হয়েছে যে অ্যারন এবং জন একটি ছুটির বাড়িতে থাকবেন, আইটিভি সাবানের কিছু অনুরাগী কাজ করেছেন যা হতে পারে না।

জন এবং অ্যারন ইমেরডালে পাব
জন এবং অ্যারন দুজনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের একটি বিরতি দরকার (ছবি: আইটিভি)

এই সপ্তাহে প্রকাশিত কয়েকটি স্পয়লার ছবিতে, হারুনকে একটি ছবি ধরে একটি ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। Ag গল চোখের দর্শকদের সদস্যরা লক্ষ্য করেছেন যে ট্রফিগুলি ড্রেসারে বসে আছে, এই তত্ত্বটি বাড়িয়ে তুলছে যে এই দম্পতি কোনওভাবে যোহনের সাথে সংযুক্ত কোনও বাড়িতে থাকবেন।

কারণ কোনও ভাড়া বাড়িতে কি সত্যিই এই অনেক ব্যক্তিগত আইটেম প্রদর্শিত হবে?

‘আমরা কি নিশ্চিত যে এটি একটি ছুটির কুটির কারণ কারণ জনের ট্রফিগুলি কেন সে তার সাথে স্ব -আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে সে তাদের সাথে নিয়ে যেতে হবে’, এক্স এর একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন।

আরেকজন প্রতিধ্বনিত এই তত্ত্ব এবং বলেছেন: ‘আপনি মনে করেন তারা যেখানেই আছেন, জন তার সাথে পরিচিত হওয়ায় জায়গাটি বেছে নিয়েছেন। আমি সন্দেহ করি এমন কিছু এলোমেলো জায়গা হতে যাচ্ছে না। ‘

আপনি যদি নীচের ফটোটিও ঘনিষ্ঠভাবে দেখেন তবে আপনি প্রাচীরের বিমানের ফ্রেমযুক্ত ফটোগুলি, হুকগুলিতে উপস্থাপিত পদক এবং শংসাপত্রগুলি দেখতে পারেন।

অন্যান্য প্রচুর লোকেরাও কাজ করেছে যে এই বছরের শুরুর দিকে নতুন সেট লরা শে টিজড করা সম্ভবত এই বাড়িটি হতে পারে।

অ্যারন এমারডেলের একটি ঘরে একটি ছবি দেখছেন
এটি ছুটির কুটিরটির মতো দেখতে ঠিক লাগে না (ছবি: আইটিভি)

এই চিত্রগুলির দৃশ্যের সময়, অ্যারনকে মিথ্যা সম্পর্কে জনকে মুখোমুখি করা হয় বলে জানা যায়।

যদি তারা কোনও বাড়িতে জন এবং তার অতীতের সাথে যুক্ত থাকে তবে তিনি কি পিছলে যেতে পারতেন এবং প্রমাণটি লুকিয়ে রাখতে ভুলে যেতে পারতেন যে তিনি সম্ভবত সুগডেন নন?

যদি তা হয় তবে এটি হারুনকে মারাত্মক বিপদে ফেলে দেবে। গতকাল, তার সেরা বন্ধু ম্যাকেনজি বয়ড (লরেন্স রব) নিশ্চিতকরণ আবিষ্কার করেছিলেন যে জন ন্যাট সম্পর্কে পুলিশকে মিথ্যা বলার জন্য একজনকে অর্থ প্রদান করেছিলেন।

জন এবং বেনের ছবির নীচে ক্যাপশনটি যে ম্যাককে ‘ব্রাদার্স’ উল্লেখ করেছে, তবে আমরা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিতকরণ পাইনি যে তারা আসলে ভাইবোন।

এমারডাল থেকে দূরে এই ট্রিপটি কি হারুনকে এই আবিষ্কার করতে দেখতে পাবে?

অতএব তাকে আজ রাতের পর্বে ম্যাকের মতো একই ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকিতে ফেলছেন?

