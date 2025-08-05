You are Here
ইমারডেল শুরুর আইটিভিএক্স রিলিজে সিনস্টার রায়ের জন্য নতুন লক্ষ্য নিশ্চিত করেছে সাবান
ইমারডেল শুরুর আইটিভিএক্স রিলিজে সিনস্টার রায়ের জন্য নতুন লক্ষ্য নিশ্চিত করেছে সাবান

জো অ্যাবসোলম গ্রামে এমারডেল চরিত্র রে ওয়াল্টার্স হিসাবে পোজ দিচ্ছেন।
রে ওয়াল্টার্স একটি বিপজ্জনক ড্রাগ ব্যবসায়ী (ছবি: আইটিভি)

নিম্নলিখিত নিবন্ধে এমারডেলের একটি পর্বের স্পোলার রয়েছে যা এখনও আইটিভি 1 এ প্রচারিত হয়নি, তবে এটি আইটিভিএক্স -এ দেখা যায়।

ড্রাগ ডিলার রে ওয়াল্টার্স (জো অ্যাবসোলম) নিশ্চিত করেছেন যে এমারডেলের বাসিন্দা তিনি পরবর্তী লক্ষ্য করতে চান।

কয়েক সপ্তাহ আগে রে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যখন ম্যাকেনজি বয়ড (লরেন্স রব) তাকে গ্রামে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আগাছা গাছগুলি লুইস বার্টন (ব্র্যাডলি ধনী) কেনার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য। ম্যাক লুইস এবং রস বার্টন (মাইকেল পারর) এর সাথে এর সাথে সংঘর্ষের কাজ শেষ করেছিলেন, কারণ তারা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে গাছগুলি কোনও ডজ ডিলারের কাছে বিক্রি করার জন্য ছিল না।

আগাছা শস্যাগার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং এটি কারণ রবার্ট সুগডেন (রায়ান হাওলি) এটি রায়ের কাছে বিক্রি করেছিলেন। এখন, আমরা নতুন চরিত্র এবং তিনি তরুণদের যে অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ সরবরাহ করেন সে সম্পর্কে আরও কিছুটা শিখতে শুরু করেছি।

রে মাইরার সাথে কথা বলে ডিলান এমারডালে দেখছে
ম্যাকেনজি তার সাথে যোগাযোগ করার সময় রায়কে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল (ছবি: আইটিভি)

ডিলান পেন্ডার্স (ফ্রেড কেটলি) গত সপ্তাহে গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। এপ্রিল উইন্ডসর (অ্যামেলিয়া ফ্লানাগান) এর মধ্যে তাকে চার্চে পাওয়া গিয়েছিল, যিনি এই দাবিগুলি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি পুনর্বাসনে অংশ নেওয়ার পরে পুরোপুরি জীবন ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

বাস্তবে, ডিলান সবেমাত্র বাটলারদের একটি শস্যাগার মধ্যে ভেঙে পড়েছিল এবং আবারও মোটামুটি জীবনযাপন করছিল। এই সন্ধ্যার পর্বে, আমরা রায়ের সাথে তাঁর সংযোগ সম্পর্কে আরও আবিষ্কার করেছি, কারণ এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে যুবকটি অর্থের জন্য ‘ড্রাগ ড্রপ অফস’ এ অংশ নিয়েছিল।

ডিলান ম্যান্ডি এবং প্যাডির (লিসা রিলে এবং ডমিনিক ব্রান্ট) রাত কাটিয়েছিলেন এবং তার জীবনকে ট্র্যাকের দিকে ফিরিয়ে আনার দিকে মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন, যার অর্থ রায়ের বার্তাগুলি উপেক্ষা করা।

এপ্রিল উইন্ডসর এমারডালে একটি বেঞ্চে বসে ডিলান পেন্ডার্সের সাথে কথা বলছেন।
রে এপ্রিল এবং ডিলানকে লক্ষ্য করতে প্রস্তুত দেখায় (ছবি: আইটিভি)

তিনি কোথায় যাচ্ছেন সে সম্পর্কে এপ্রিল মিথ্যা বলার পরে, ডিলান অবশেষে তাকে কিছু সময়ের জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য রায়ের সাথে দেখা করলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি একটি স্থানীয় পশুচিকিত্সার সাথে বাস করছেন এবং এপ্রিলের সাথে আরও কিছুটা ঝুলতে চেয়েছিলেন।

রায় বোঝার ভান করে ডিলানকে বলেছিল যে এটি কোনও সমস্যা ছিল না এবং তাকে আগের কাজ থেকে কিছু নগদ প্রদান করেছিল।

যদিও কিস্তিটি শেষ হওয়ার ঠিক আগে, রায়ের আসল উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। ফোনে থাকাকালীন তিনি ডিলান এবং এপ্রিল একসাথে দেখেছিলেন।

তিনি লাইনটির শেষে থাকা ব্যক্তিকে নিশ্চিত করেছেন যে ডিলানের সাথী এপ্রিল ‘মিষ্টি এবং নির্দোষ’ তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাদের কাছে ‘দরকারী’ প্রমাণিত হবে।

ডিলানকে তার চাকরি থেকে ‘সময়’ ছাড়তে দেওয়া স্পষ্টতই বড় পরিকল্পনার একটি অংশ।

মাদক ব্যবসার সাথে এপ্রিলকেও প্রলুব্ধ না করা পর্যন্ত কতক্ষণ হবে?

