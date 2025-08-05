ইমারডেল শুরুর আইটিভিএক্স রিলিজে সিনস্টার রায়ের জন্য নতুন লক্ষ্য নিশ্চিত করেছে সাবান

নিম্নলিখিত নিবন্ধে এমারডেলের একটি পর্বের স্পোলার রয়েছে যা এখনও আইটিভি 1 এ প্রচারিত হয়নি, তবে এটি আইটিভিএক্স -এ দেখা যায়।
ড্রাগ ডিলার রে ওয়াল্টার্স (জো অ্যাবসোলম) নিশ্চিত করেছেন যে এমারডেলের বাসিন্দা তিনি পরবর্তী লক্ষ্য করতে চান।
কয়েক সপ্তাহ আগে রে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যখন ম্যাকেনজি বয়ড (লরেন্স রব) তাকে গ্রামে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আগাছা গাছগুলি লুইস বার্টন (ব্র্যাডলি ধনী) কেনার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য। ম্যাক লুইস এবং রস বার্টন (মাইকেল পারর) এর সাথে এর সাথে সংঘর্ষের কাজ শেষ করেছিলেন, কারণ তারা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে গাছগুলি কোনও ডজ ডিলারের কাছে বিক্রি করার জন্য ছিল না।
আগাছা শস্যাগার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং এটি কারণ রবার্ট সুগডেন (রায়ান হাওলি) এটি রায়ের কাছে বিক্রি করেছিলেন। এখন, আমরা নতুন চরিত্র এবং তিনি তরুণদের যে অত্যন্ত বিপজ্জনক কাজ সরবরাহ করেন সে সম্পর্কে আরও কিছুটা শিখতে শুরু করেছি।
ডিলান পেন্ডার্স (ফ্রেড কেটলি) গত সপ্তাহে গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। এপ্রিল উইন্ডসর (অ্যামেলিয়া ফ্লানাগান) এর মধ্যে তাকে চার্চে পাওয়া গিয়েছিল, যিনি এই দাবিগুলি বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি পুনর্বাসনে অংশ নেওয়ার পরে পুরোপুরি জীবন ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।
বাস্তবে, ডিলান সবেমাত্র বাটলারদের একটি শস্যাগার মধ্যে ভেঙে পড়েছিল এবং আবারও মোটামুটি জীবনযাপন করছিল। এই সন্ধ্যার পর্বে, আমরা রায়ের সাথে তাঁর সংযোগ সম্পর্কে আরও আবিষ্কার করেছি, কারণ এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে যুবকটি অর্থের জন্য ‘ড্রাগ ড্রপ অফস’ এ অংশ নিয়েছিল।
ডিলান ম্যান্ডি এবং প্যাডির (লিসা রিলে এবং ডমিনিক ব্রান্ট) রাত কাটিয়েছিলেন এবং তার জীবনকে ট্র্যাকের দিকে ফিরিয়ে আনার দিকে মনোনিবেশ করতে চেয়েছিলেন, যার অর্থ রায়ের বার্তাগুলি উপেক্ষা করা।
তিনি কোথায় যাচ্ছেন সে সম্পর্কে এপ্রিল মিথ্যা বলার পরে, ডিলান অবশেষে তাকে কিছু সময়ের জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য রায়ের সাথে দেখা করলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি একটি স্থানীয় পশুচিকিত্সার সাথে বাস করছেন এবং এপ্রিলের সাথে আরও কিছুটা ঝুলতে চেয়েছিলেন।
রায় বোঝার ভান করে ডিলানকে বলেছিল যে এটি কোনও সমস্যা ছিল না এবং তাকে আগের কাজ থেকে কিছু নগদ প্রদান করেছিল।
যদিও কিস্তিটি শেষ হওয়ার ঠিক আগে, রায়ের আসল উদ্দেশ্যগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। ফোনে থাকাকালীন তিনি ডিলান এবং এপ্রিল একসাথে দেখেছিলেন।
হোয়াটসঅ্যাপে মেট্রো সাবানগুলি অনুসরণ করুন এবং সর্বশেষতম সমস্ত স্পয়লারকে প্রথমে পান!
শকিং ইস্টেন্ডার্স স্পেলারদের প্রথম শুনতে চান? কে করোনেশন স্ট্রিট ছেড়ে চলে যাচ্ছে? এমারডেল থেকে সর্বশেষ গসিপ?
মেট্রোর হোয়াটসঅ্যাপ সাবানস সম্প্রদায়ের 10,000 টি সাবান ভক্তদের সাথে যোগ দিন এবং স্পোলার গ্যালারীগুলিতে অ্যাক্সেস পান, অবশ্যই ভিডিওগুলি দেখতে হবে এবং একচেটিয়া সাক্ষাত্কারগুলিতে যোগদান করুন।
সহজভাবে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন‘চ্যাটে যোগ দিন’ নির্বাচন করুন এবং আপনি রয়েছেন! বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না যাতে আপনি যখন দেখতে পারেন যে আমরা সবেমাত্র সর্বশেষতম স্পোলারগুলি বাদ দিয়েছি!
তিনি লাইনটির শেষে থাকা ব্যক্তিকে নিশ্চিত করেছেন যে ডিলানের সাথী এপ্রিল ‘মিষ্টি এবং নির্দোষ’ তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাদের কাছে ‘দরকারী’ প্রমাণিত হবে।
ডিলানকে তার চাকরি থেকে ‘সময়’ ছাড়তে দেওয়া স্পষ্টতই বড় পরিকল্পনার একটি অংশ।
মাদক ব্যবসার সাথে এপ্রিলকেও প্রলুব্ধ না করা পর্যন্ত কতক্ষণ হবে?
আরও: বড় গল্পটি শুরু হওয়ার সাথে সাথে ইমারডেল নতুন ওষুধের হরর নিশ্চিত করেছে
আরও: এমারডেল ডিলান তারকা প্রকাশ করেছেন যে কীভাবে অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনের গল্পে ‘তারকারা সারিবদ্ধ’
আরও: স্থানীয়রা মেডিকেল জরুরী পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ায় পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত এমারডেল ভিডিও স্পোলাররা