ইমিগ্রেশনের জন্য ১৯ টি রাজ্যে মোতায়েন করার জন্য ১,7০০ ন্যাশনাল গার্ড সেনা

পেন্টাগনের কর্মকর্তারা ফক্স নিউজকে নিশ্চিত করেছেন, অবৈধ অভিবাসন ও অপরাধের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের দেশব্যাপী ক্র্যাকডাউন দিয়ে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগকে সহায়তা করার জন্য আগামী সপ্তাহগুলিতে ১৯ টি রাজ্যে ১,7০০ জন জাতীয় প্রহরীকে একত্রিত করতে প্রস্তুত রয়েছে।
ফক্স নিউজ দ্বারা প্রাপ্ত নথিগুলি আলাবামা, আরকানসাস, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, আইডাহো, ইন্ডিয়ানা, আইওয়া, লুইসিয়ানা, নেব্রাস্কা, নেভাডা, নিউ মেক্সিকো, ওহিও, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, দক্ষিণ ডাকোটা, টেনেসি, টেক্সাস, উটাহ, ভার্জিনিয়া, ওয়াইওমিং-মধ্যম এর মাধ্যমে স্ট্যাটাস ফার্মিংয়ের মাধ্যমে সক্রিয়করণের জন্য সক্রিয় নথিগুলি। টেক্সাস সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য প্রহরী উপস্থিতি হোস্ট করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ন্যাশনাল গার্ড সৈন্যদের একত্রিত করা কার্যকরভাবে একটি ফেডারেল আন্তঃসংযোগমূলক প্রচেষ্টার সমর্থন স্তম্ভ হিসাবে কাজ করবে, পাশাপাশি একটি দৃশ্যমান প্রতিরোধকারী শক্তি হিসাবে কাজ করবে, মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা জানিয়েছেন। আইসিই সমর্থনকারী পরিষেবা সদস্যরা কেস ম্যানেজমেন্ট, পরিবহন, লজিস্টিকাল সহায়তা এবং সুবিধাগুলিতে অবৈধ অভিবাসীদের প্রক্রিয়াজাতকরণের সাথে সম্পর্কিত কেরানী ফাংশনগুলি উপস্থাপন করবেন। “ইন-আউট প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, ফিঙ্গারপ্রিন্টিং, ডিএনএ সোয়াবিং এবং আইসিই হেফাজতে কর্মীদের ছবি তোলা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে,” এই কর্মকর্তা বলেছিলেন।
ট্রাম্প ওয়াশিংটন রাস্তায় পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সাম্প্রতিক দিনগুলিতে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাঁর প্রশাসনের লক্ষ্য অন্যান্য রাজ্যে ডিসি অপারেশনকে আরও প্রশস্ত করার লক্ষ্য, বৃহস্পতিবার একটি ডিসি প্যাট্রোল সেন্টারে ফেডারেল এজেন্ট এবং ন্যাশনাল গার্ড সেনাদের একদল বলেছে, “আমরা এটি নিরাপদ করতে যাচ্ছি, এবং আমরা তখন অন্য জায়গায় যেতে যাচ্ছি।”
ওভাল অফিসে শুক্রবার ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি মনে করি শিকাগো আমাদের পরবর্তী হবে And এবং তারপরে আমরা নিউ ইয়র্কে সহায়তা করব,” ট্রাম্প বলেছিলেন।
একজন মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ফক্সকে বলেছিলেন, “আমরা আরও অভিযানের বিষয়ে অনুমান করব না, তবে আপনাকে বলতে পারি যে বিভাগটি একটি পরিকল্পনা সংস্থা এবং ফেডারেল সম্পদ এবং কর্মীদের সুরক্ষার জন্য অন্যান্য এজেন্সি অংশীদারদের সাথে কাজ এবং পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছে।”
অনুমোদিত বাহিনীর 2% এরও কম সংখ্যক এ পর্যন্ত একত্রিত হয়েছে, তবে রাজ্য গভর্নরদের অধীনে সমন্বিত মিশনগুলি আগামী সপ্তাহগুলিতে প্রসারিত হওয়ার কথা রয়েছে – ভার্জিনিয়া সহ, যেখানে প্রায় 60 জন সৈন্য এবং বিমানবাহিনী 25 ই আগস্ট সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ডিউটি শুরু করার প্রশিক্ষণ শুরু করবে, ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ড নিশ্চিত করেছে।
ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ডের একজন মুখপাত্র ফক্সকে বলেছেন, “ভিএনজির কর্মীরা আইন প্রয়োগের কার্যকারিতা পরিচালনা করবেন না, এবং ভিএনজি সমর্থন গ্রেপ্তার করা অন্তর্ভুক্ত করবে না।” “ভিএনজি সৈন্য এবং বিমানবাহিনী তাদের নির্ধারিত শুল্কের স্থানে সরাসরি আইসিই নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট করবে তবে ভার্জিনিয়ার গভর্নর এবং ভার্জিনিয়ার অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশে থাকবে।”
ন্যাশনাল গার্ড সেনা মোতায়েন-একটি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত রিজার্ভ ফোর্স-ট্রাম্প প্রশাসন অপরাধী অবৈধ এলিয়েনদের গণ-নির্বাসন দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কারণে মার্কিন সামরিক বাহিনীকে ফেডারেল ইমিগ্রেশন প্রয়োগকারীকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে আরও সরাসরি ভূমিকা দেওয়ার অনুমতি দেবে।
ট্রাম্প প্রশাসন ফেডারেল ক্র্যাকডাউনের মধ্যে ডিসি অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য সামরিক অ্যাটর্নিদের নিয়োগ দেয়
১৮78৮ সালের পোস কমিট্যাটাস আইনের অধীনে, বেসামরিক আইন প্রয়োগের জন্য সামরিক বাহিনীর ব্যবহার সীমাবদ্ধ – তবে জাতীয় গার্ডম্যানরা শিরোনাম ৩২ ধারা 502 এফ কর্তৃপক্ষের অধীনে একত্রিত হবে, যেখানে পোস কমিট্যাটাস প্রযোজ্য নয়। জুলাইয়ে ডিএইচএসের অনুরোধে, প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ডিএইচএস-আইস ইন্টিরিওর এনফোর্সমেন্ট সাপোর্টের জন্য কয়েকশ অতিরিক্ত বাহিনীকে অনুমোদন দিয়েছেন এবং শিরোনাম 10 থেকে শিরোনাম 32 স্থিতিতে বিদ্যমান অনুমোদনগুলি স্যুইচ করেছেন।
মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ফক্সকে বলেছেন, “আমরা প্রকৃতির আরও প্রশাসনিক হওয়ার জন্য বরফের প্রয়োজনীয়তাগুলি বুঝতে পেরেছিলাম … পরিকল্পনা অব্যাহত থাকায়, আমাদের অংশীদারদের সাথে কাজ করা, এটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আইসকে আলাদা কিছু দরকার ছিল,” মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা ফক্সকে বলেছেন।
আইসিই সমর্থনকারী পরিষেবা সদস্যরা কেস ম্যানেজমেন্ট, ট্রান্সপোর্টেশন, ক্লারিকাল ফাংশন এবং লজিস্টিকাল সহায়তা সম্পাদন করবেন – যার মধ্যে ডেটা সংগ্রহ, ফিঙ্গারপ্রিন্টিং, ডিএনএ অদলবদল এবং আইসিই হেফাজতে কর্মীদের ছবি তোলা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
“আপনি যেমন কল্পনা করতে পারেন এবং প্রশংসা করতে পারেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আইন প্রয়োগকারী লাইনের কাছাকাছি যেতে শুরু করে So সুতরাং এই লোকেরা একটি শিরোনাম 32 স্ট্যাটাসে রয়েছে যাতে আমরা কী করছি তার আইনের মধ্যে থাকব এবং উপযুক্ত সমর্থন সরবরাহ করছি,” এই কর্মকর্তা বলেছিলেন।
বেশিরভাগ মোতায়েনগুলি ডিএইচএস এবং গভর্নরদের সাথে পরিকল্পনা এবং সমন্বয় পর্যায়ে থেকে যায়, তবে নথিগুলি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আইডাহো, ইন্ডিয়ানা, আইওয়া, নেভাদায় শুরু হওয়া অপারেশনগুলি দেখায়।
প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেছেন, “গার্ডম্যানরা তাদের গভর্নরদের কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে রয়েছে। ভার্মন্ট ডিএইচএস-আইস ইন্টিরিওর এনফোর্সমেন্ট মিশনকে সহায়তা করার জন্য পেন্টাগনের কাছ থেকে অনুমোদন সত্ত্বেও তার জাতীয় গার্ডম্যানদের সক্রিয় করতে অস্বীকার করেছে।
ট্রাম্পের ওয়াশিংটন, ডিসি, ক্রাইম ক্র্যাকডাউন পুরো পদক্ষেপে হিট হওয়ায় শত শত গ্রেপ্তার
ওয়াশিংটন ডিসির প্রায় ২,০০০ ন্যাশনাল গার্ড সেনা এবং ছয়টি রাজ্য ওয়াশিংটন ডিসিতে আইন প্রয়োগকারীদের সমর্থন করার জন্য ছয়টি রাজ্য মোতায়েন করা হয়েছে বলে এই খবরটি এসেছে। প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রপতি কর্তৃপক্ষের অধীনে, প্রহরী সদস্যদের আটটি ওয়ার্ডে স্মৃতিসৌধ, চেকপয়েন্ট এবং ট্র্যাফিক স্টপগুলিতে পোস্টগুলিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, একটি মিশন অপরাধকে প্রতিরোধ করা এবং শহরজুড়ে একটি দৃশ্যমান সুরক্ষা উপস্থিতি রাখার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
সেক্রেটারি হেগসেথের অনুমোদনের সময়, এই জাতীয় গার্ড সদস্যরা তাদের ব্যক্তিগত কাজের জন্য প্রয়োজনে এখন অস্ত্র বহন করতে পারেন। তবে ডিসি 32 শিরোনামের অধীনে পৃথক। রাজ্যগুলির জন্য এটি পৃথক গভর্নরদের উপর নির্ভর করে যারা কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ হিসাবে কাজ করে।
মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বলেছিলেন যে ১৯ টি রাজ্যে মূর্তকরণ এবং ডিসি ন্যাশনাল গার্ডের সক্রিয়করণ উভয়ই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও অভিবাসন নীতি রক্ষা করার বৃহত্তর নির্দেশিকায় রয়েছেন, মিশনগুলি পৃথক এবং পৃথক।
ট্রাম্প শুক্রবার ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের বলেন, “বড় প্রশ্নটি হ’ল আমরা কত দিন থাকব? কারণ আমরা যদি থাকি তবে আমরা এটি ফিরে আসবেন না তা নিশ্চিত করতে চাই।
কর্মকর্তারা ওয়াশিংটন ডিসি -তে পরের বছরের 250 তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আগে বিউটিফিকেশনে এই প্রচেষ্টাটি বেঁধে রেখেছেন। তবে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি গার্ডকে ডিসিতে থাকার জন্য বর্ধিত সময়ের জন্য অনুরোধ করতে পারেন এবং তারপরে এই অভিযানটি দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নিয়ে যেতে পারেন।
“আমরা গেমস খেলছি না। আমরা এটি নিরাপদ করতে যাচ্ছি, এবং আমরা তখন অন্য জায়গায় যাব,” ট্রাম্প এই সপ্তাহে একটি ডিসি পেট্রোল সেন্টারে জাতীয় গার্ডম্যান এবং ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের ভিড়কে বলেছিলেন।