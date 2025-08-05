You are Here
ইমেজিং 2,000 বছর বয়সী আইস মমির 'অবিশ্বাস্যভাবে চিত্তাকর্ষক' উল্কি প্রকাশ করে
ইমেজিং 2,000 বছর বয়সী আইস মমির ‘অবিশ্বাস্যভাবে চিত্তাকর্ষক’ উল্কি প্রকাশ করে

যেমন হয়ইমেজিং 2,000 বছর বয়সী আইস মমির ‘অবিশ্বাস্যভাবে চিত্তাকর্ষক’ উল্কি প্রকাশ করে

দুই সহস্রাব্দেরও বেশি আগে, একজন মহিলা সাইবেরিয়ান পর্বতমালার প্রাচীন তৃণভূমিতে কয়েক ঘন্টা ধরে তাঁর দেহকে বাস্তব এবং পৌরাণিক উভয়ই প্রাণীর বিস্তৃত উল্কি দিয়ে সজ্জিত করতে বসেছিলেন।

যখন তিনি মারা গেলেন, তাঁর দেহটি হাজার হাজার বছর ধরে পারমাফ্রস্টের নীচে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, তবে তার উল্কিগুলি ম্লান হয়ে যায় এবং খালি চোখে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এখন গবেষকরা উচ্চ-রেজোলিউশন, নিকট-ইনফ্রারেড ফটোগ্রাফি ব্যবহার করেছেন those

“এই উল্কিগুলি অবিশ্বাস্যভাবে চিত্তাকর্ষক,” ফ্রান্সের লেস আইজিসের traditional তিহ্যবাহী ট্যাটু শিল্পী ড্যানিয়েল রিডা, যিনি গবেষণায় কাজ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যেমনটি ঘটেএস অতিথি হোস্ট রেবেকা জ্যান্ডবার্গেন। “এই ধরণের গবেষণাটি অতীতের প্রায় প্রত্যক্ষ উইন্ডো … এবং এই অনুশীলনের শিকড়গুলির খুব কাছাকাছি থাকা সত্যিই খুব হতাশ।”

অনুসন্ধানগুলি হয় প্রাচীনত্ব জার্নালে প্রকাশিত

‘একটি খুব প্রযুক্তিগত দক্ষতা’

ট্যাটু করা বিশ্বজুড়ে অনেক সংস্কৃতিতে একটি দীর্ঘস্থায়ী অনুশীলন, প্রাচীনতম পরিচিত উল্কি 5,300 বছর পূর্বে ইজিম্যান, একজন প্রাগৈতিহাসিক শিকারী, যার প্রাগৈতিহাসিক শিকারী, ট্যাটু-পরিহিত রয়ে গেছে 1991 সালে ইতালীয় আল্পসে হিমবাহগুলিতে সংরক্ষিত পাওয়া গেছে।

তবে এটি অধ্যয়ন করা একটি কঠিন ক্ষেত্র কারণ মানব মাংসে সংরক্ষিত উল্কি, যেমনটিজির মতো, অত্যন্ত বিরল।

এই অধ্যয়নের জন্য, গবেষকরা প্যাজিরিক সংস্কৃতি, আয়রন যুগের যাজকীয় মানুষ যারা মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার আলতাই পর্বতমালায় বাস করতেন তাদের 50 বছর বয়সী মহিলার অবশেষের দিকে নজর রেখেছিলেন। তিনি বেশ কয়েকটি পাজিরিক আইস মমিগুলির মধ্যে একজন যাঁর দেহাবশেষ 19 শতকে পাহাড়ের বরফের সমাধির অভ্যন্তরে সংরক্ষিত ছিল।

কালো এবং সাদা, একটি চিতাবাঘ এবং দুটি বাঘের ঝাঁকুনি এবং দুটি হরিণ শিকারের উচ্চ স্টাইলাইজড চিত্রণ
ট্যাটু শিল্পী ড্যানিয়েল রিডে বলেছেন যে বড় বিড়ালদের শিকারের এই প্রাচীন ট্যাটু একটি ‘মাস্টারপিস’। (ড্যানিয়েল রিডা/প্রাচীনত্ব)

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে জানেন যে পাজিরিক মমিগুলি উলকি আঁকা ছিল, তবে বিবর্ণ চিত্রগুলি বাস্তব বিশদে অধ্যয়ন করা অসম্ভব ছিল।

“পূর্বের বৃত্তি মূলত এই উল্কিগুলির স্টাইলিস্টিক এবং প্রতীকী মাত্রার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল, যেখানে মূলত হাতে আঁকা পুনর্গঠন থেকে প্রাপ্ত ডেটা রয়েছে,” সুইজারল্যান্ডের বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক জিনো ক্যাস্পারি এবং গবেষণার সিনিয়র লেখক, একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন

তবে পাজিরিক মহিলার উল্কিগুলির ত্রি-মাত্রিক স্ক্যানগুলি এগুলি চমকপ্রদ বিশদে প্রকাশ করেছে।

তার থাম্বে ঘূর্ণায়মান লেজ-পালকগুলির সাথে একটি মোরগ বসে আছে। তার বাম হাতটি একটি পৌরাণিক গ্রিফনকে একটি বিশাল স্ট্যাগ আক্রমণ করে, যখন চিতা এবং বাঘের একটি বিস্তৃত দৃশ্যের সাথে জটিল অ্যান্টলারের সাথে দুটি হরিণ শিকার করা তার ডান বাহুতে রয়েছে।

দ্বিতীয়টি, রিডা বলেছিলেন, বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক এবং সম্ভবত প্রতিটি চার বা পাঁচ ঘন্টার দুটি সেশন শেষ করতে পারত।

“এটি গ্রাফিক, এটি ভালভাবে স্থাপন করা হয়েছে, এটি কল্পনাপ্রসূত It’s এটি সত্যিই একটি মাস্টারপিস,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা মনে করি যে বাম হাতটি কম দক্ষতার শিল্পী দ্বারা বা তাদের কেরিয়ারের আগে একই শিল্পী দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল।”

গ্রিফনের কালো এবং সাদা চিত্রটি পিছন থেকে একটি স্ট্যাগ আক্রমণ করে
গবেষকরা সন্দেহ করেন যে গ্রিফন এবং একটি র‌্যামের এই ট্যাটু কম দক্ষ ট্যাটু শিল্পী, বা একই শিল্পী তাদের কেরিয়ারের আগের পয়েন্টে করেছিলেন। (ড্যানিয়েল রিডা/প্রাচীনত্ব)

ট্যাটুগুলি স্টিক-অ্যান্ড-পোক কৌশল ব্যবহার করে করা হয়েছে বলে মনে হয়, রিডা বলেছিলেন, যার অর্থ কেউ একবারে একক বিন্দু চিত্রগুলি তৈরি করতে কালি-ডুবানো সূঁচ ব্যবহার করেছিল।

গবেষকরা সন্দেহ করছেন যে কাঁটা বা লোহা বা ব্রোঞ্জের সূঁচের ছোট ছোট ক্লাস্টারগুলি কাঁচা এবং পশুর চর্বিগুলির রঙ্গকগুলিতে ডুবানো ব্যবহার করা হয়েছিল।

এটি পরামর্শ দেয়, তিনি বলেছিলেন, একজন সত্যিকারের পেশাদারের কাজ।

“এই ধরণের ট্যাটু তৈরি করা খুব প্রযুক্তিগত দক্ষতা, বিশেষত এত দিন আগে,” রাইডা বলেছিলেন। “উল্কিগুলি করছেন এমন ব্যক্তির জানতে হবে যে তারা কী করছে এবং কীভাবে এটি নিরাপদে করা যায় তা জানতে হবে এবং আমরা এই সংবেদনশীল চিত্রগুলি তৈরি করতে সক্ষম হবেন যা আমরা দেখছি। এটি সময় এবং দক্ষতা লাগে।”

কার্লিং লেজের পালকগুলি সামনের দিকে ঝুঁকছে এমন একটি মোরগের একটি কালো এবং সাদা চিত্র।
একটি মোরগের এই উলকিটি একটি 2,000 বছর বয়সী সাইবেরিয়ান আইস মমির থাম্বে প্রকাশিত হয়েছিল। (ড্যানিয়েল রিডা/প্রাচীনত্ব)

নৃবিজ্ঞানী এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অ্যান্ড্রু গিল্রেথ-ব্রাউন, যিনি এই গবেষণার সাথে জড়িত ছিলেন না, তিনি বলেছিলেন যে প্রাচীন উল্কিগুলিতে ঘনিষ্ঠভাবে নজর দেওয়ার জন্য উচ্চ-রেজোলিউশন ইমেজিংয়ের এই ব্যবহারটি “বেশ উত্তেজনাপূর্ণ” এবং তিনি আশা করেন যে নতুন সুযোগগুলি উন্মুক্ত করবে।

গিল্রেথ-ব্রাউন, যিনি একবার নেটিভ আমেরিকান পুয়েব্লো জনগণের কাছ থেকে ২ হাজার বছর বয়সী উলকি আঁকার সূঁচটি সনাক্ত ও গবেষণা করেছিলেন, অন্যদের মতো উল্কিগুলির বিস্তৃত সাংস্কৃতিক তাত্পর্য ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য এবং তার পরিবর্তে তাদের পিছনে শৈল্পিকতা এবং কৌশলটির দিকে মনোনিবেশ করার জন্য গবেষকদের প্রশংসা করেছিলেন।

“নিউ হ্যাভেনের ইয়েল সেন্টার ফর জিওপ্যাটিয়াল সলিউশনসের ম্যানেজার গিল্রেথ-ব্রাউন,” এর বাইরেও নিজের উলকি আঁকা ব্যক্তি নিজেদের উলকি আঁকা এবং ইচ্ছামতো বেশ উল্লেখযোগ্য ছিল, “সিবিসিকে নিউ হ্যাভেনের জিওস্প্যাটিয়াল সলিউশনের জন্য ইয়েল সেন্টার ফর জিওপ্যাটিয়াল সলিউশনসের পরিচালক গিল্রেথ-ব্রাউন।

রাইডা, একজন লাঠি-ও-পোক শিল্পী নিজেই বলেছিলেন যে তিনি বর্তমানে প্যাজিরিকের স্টাইলে ট্যাটু সুই পুনরায় তৈরি করার জন্য কাজ করছেন যাতে তিনি নিজের দেহের উপরে মহিলার টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো

তিনি বলেছিলেন যে তাঁর নির্বাচিত পেশার গভীর ইতিহাসের সাথে সংযোগ স্থাপন করা আশ্চর্যজনক হয়েছে।

“এটি খুব সমৃদ্ধভাবে সন্তোষজনক,” তিনি বলেছিলেন। “এই ব্যক্তিটি সাইবেরিয়ার পারমাফ্রস্টের নীচে একটি কবর সমাধিতে যুগে যুগে যুগে যুগে সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং বিজ্ঞানীরা এই উলকিটি খুঁজে পেতে এবং এটি বিদ্যমান যে এটি বিদ্যমান তা বিশ্বকে জানাতে সক্ষম হয়েছিল, এটি সত্যিই উল্লেখযোগ্য।”

