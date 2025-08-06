‘ইয়ংব্লুড’ রিমেক, চার্লি এক্সসিএক্স নাটক টিআইএফএফ লাইনআপে যুক্ত হয়েছে

নিবন্ধ সামগ্রী
টরন্টো – টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সব হকি ক্লাসিক “ইয়ংব্লুড” এর কানাডিয়ান রিমেক সহ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রগুলির লাইনআপ প্রকাশ করেছে।
পুনরায় কল্পনা করা নাটকটি প্রয়াত টরন্টো চলচ্চিত্র নির্মাতা চার্লস অফিসার সহ-রচনা করেছেন এবং এটি টিআইএফএফের সেন্টারপিস প্রোগ্রামের 55 টি শিরোনামের মধ্যে রয়েছে।
“ইয়ংব্লুড” এর 2025 সংস্করণটি 1986 সালের কাল্ট ক্লাসিককে পুনর্বিবেচনা করেছে যা রব লো, প্যাট্রিক সোয়েজ এবং একটি তরুণ কেয়ানু রিভস অভিনীত, এবার অ্যাশটন জেমসের অভিনয় করা একটি কালো হকি প্রোডিজির পরে।
অফিসার মূলত ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে মারা যাওয়ার আগে ছবিটি পরিচালনা করতে চলেছিলেন এবং অস্কার-মনোনীত কানাডিয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতা হুবার্ট ডেভিস, যিনি ২০২২ হকি ডকুমেন্টারি “ব্ল্যাক আইস” হেলমাইড করেছিলেন, তখন থেকেই এই লাগাম লাগেছে।
টিআইএফএফ প্রোগ্রামার রবিন সিটিজেন অফিসার সম্পর্কে বলেছিলেন, “তিনি উত্সবের বন্ধু ছিলেন।” “তিনি উত্সবের সমর্থক এবং টিফ কী করার চেষ্টা করছিলেন এবং আমাদের মিশন, যা সত্যই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারে।”
সিটিজেন বলেছিলেন, অফিসারদের ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলি পুরো ছবি জুড়ে রয়েছে এবং ডেভিস তার হৃদয়ও এনে এনেছিলেন।
অন্যান্য বিশ্বের প্রিমিয়ারগুলির মধ্যে রয়েছে রিচার্ড লিংকলেটারের ইথান হক এবং মার্গারেট কোয়াললি-নেতৃত্বাধীন নাটক “ব্লু মুন”। “বয়হুড” এর পরিচালকও তার নতুন ফরাসি ভাষার চলচ্চিত্র “নওভেল ভ্যু” ফেস্টে নিয়ে আসছেন।
এছাড়াও সেন্টারপিস লাইনআপের মধ্যে রয়েছে পোলিশ/ইউএস ইন্ডি “এরুপকজা”, যা “360” গায়ক চার্লি এক্সসিএক্সকে একজন ফুলের সাথে জ্বলন্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পর্যটক হিসাবে অভিনয় করেছেন। এটি যুক্তরাজ্যের পপ তারকার জন্য দুটি টিফ ফিল্ম যা তার অ্যালবাম “ব্রাট” এর জন্য সর্বাধিক পরিচিত। তিনি রোমেন গ্যাভ্রাসের “ত্যাগ” তেও রয়েছেন।
এদিকে, “বাম-হাতের মেয়ে” শিহ-চিং তসু দ্বারা পরিচালিত এবং “আনোরা” পরিচালক শান বাকের সহ-রচিত, উত্তর আমেরিকার ধনুকটি তৈরি করবে।
এছাড়াও মহাদেশে এটির প্রথম উপস্থিতি হ’ল “স্পেস ক্যাডেট”, একটি অ্যানিমেটেড সাই-ফাই বৈশিষ্ট্য এবং কানাডিয়ান ডিজে কিড কোয়ালার পরিচালিত আত্মপ্রকাশ।
“টিআইএফএফ অ্যানিমেটেড শিরোনামগুলির জন্য আরও স্থান তৈরি করার চেষ্টা করছে,” সিটিজেন বলেছিলেন। “গত কয়েক বছর ধরে আমরা সকলেই ‘ফ্লো’ এবং ‘দ্য ওয়াইল্ড রোবট’ এর সাফল্য দেখেছি। অ্যানিমেটেড ফিল্মগুলি বড় পুরষ্কার এবং বিভিন্ন ধরণের প্রতিপত্তিগুলির জন্য বিশ্ব মঞ্চে অবস্থিত ””
তিনি সেন্টারপিস লাইনআপে আরও দুটি অ্যানিমেটেড বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন: “আরকো,” নাটালি পোর্টম্যান এবং “ড্যান্ডেলিয়নের ওডিসি” প্রযোজিত একটি সাই-ফাই চলচ্চিত্র, যা পৃথিবীর ধ্বংসের পরে একটি নতুন বাড়ির সন্ধানে চারটি ড্যান্ডেলিয়ন বীজকে অভিনয় করেছে।
টিফ 4 থেকে 14 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে এবং “জন ক্যান্ডি: আই লাইক মি”, প্রয়াত কানাডিয়ান কমিকের একটি ডকুমেন্টারি দিয়ে খোলা হবে।
-টরন্টোর নিকোল থম্পসন থেকে ফাইলগুলির সাথে।
